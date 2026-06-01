Sandisk 4.000 % im Plus in einem Jahr – Barclays sieht weiteres Kurspotenzial

Die Analysten stuften die Aktie von "Equal Weight" auf "Overweight" hoch und erhöhten gleichzeitig ihr Kursziel drastisch von 1.200 auf 2.300 US-Dollar.

Der spektakuläre Höhenflug von Sandisk ist offenbar noch lange nicht vorbei. Nachdem die Aktie des Speicher- und Datenspezialisten innerhalb der vergangenen zwölf Monate um mehr als 4.000 Prozent gestiegen ist, traut die britische Investmentbank Barclays dem Titel nun weiteres erhebliches Aufwärtspotenzial zu.

"Wir sehen den Bereich Memory und Storage aktuell als das attraktivste Segment unterhalb der KI-Beschleuniger", schrieb Barclays-Analyst Tom O’Malley in einer Mitteilung. Besonders bemerkenswert sei die anhaltende Preisstärke im Speichermarkt, die durch ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bis mindestens 2027 gestützt werde.

KI-Boom treibt Nachfrage nach Speicherlösungen massiv an

Die Rallye der vergangenen Monate ist eng mit dem weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz verknüpft. Während Investoren bislang vor allem auf Hersteller von KI-Chips wie Nvidia fokussiert waren, geraten zunehmend auch Unternehmen in den Mittelpunkt, die die notwendige Infrastruktur für Datenverarbeitung und Speicherung liefern.

Genau hier profitiert Sandisk. Der Konzern produziert Speicherlösungen und Datenspeichertechnologien, die für Rechenzentren, Cloud-Anwendungen und KI-Systeme essenziell sind. Mit dem explosionsartigen Wachstum datenintensiver KI-Anwendungen steigt gleichzeitig auch der Bedarf an Hochleistungsspeichern.

Nach Einschätzung von Barclays dürfte sich dieser Trend in den kommenden Jahren sogar noch verstärken. Die Analysten gehen davon aus, dass die Branche weiterhin unter begrenzten Produktionskapazitäten leidet, während die Nachfrage ungebrochen hoch bleibt. Das schafft ein Umfeld steigender Preise und außergewöhnlich hoher Margen.

Neues Vertragsmodell verändert die Branche grundlegend

Besonders optimistisch zeigt sich Barclays mit Blick auf das neue Geschäftsmodell von Sandisk. Das Unternehmen habe in den vergangenen Quartalen Vertragsstrukturen etabliert, die langfristige Liefervereinbarungen, garantierte Mindestabnahmen sowie umfangreiche Vorauszahlungen der Kunden beinhalten.

Laut Barclays gehören diese Vertragsformen derzeit zu den begehrtesten Modellen innerhalb des gesamten Halbleiter-Ökosystems.

"Diese Verträge verschaffen den Kunden eine deutlich höhere Planungssicherheit bei der Versorgung und garantieren Sandisk stabile Umsätze sowie eine wesentlich bessere Visibilität", erklärte O’Malley weiter. "Wir glauben, dass diese Art von Vereinbarungen die Art und Weise, wie Speicherunternehmen Geschäfte planen und Kapazitäten zuweisen, fundamental verändert."

Wall Street bleibt überwiegend bullish

Mit seiner positiven Einschätzung steht Barclays an der Wall Street nicht allein da. Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 18 der insgesamt 22 Analysten, die Sandisk beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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