Verbio gefragt - Ölpreise steigen und Ausblick wirkt nach

Moin,





wer sich noch wundert, weshalb die Prognoseerhöhung solch eine "seltsame" Kursentwicklung zur Folge hatte - einfach mal lesen was dpa gestern dazu geschrieben hat:





"LEIPZIG (dpa-AFX) - Der Biokraftstoffhersteller Verbio hebt wegen des starken Ölpreisanstiegs im Zuge des Iran-Kriegs erneut seinen Gewinnausblick an...."





https://www.ariva.de/aktien/verbio-se-aktie/news/biokraftstoffhersteller-verbio-hebt-ergebnisausblick-erneut-12018246





Wenn Leute die keine Ahnung haben, Adhocs interpretieren - dann kann es natürlich schon ziemlich grenzwertig werden. Wenn dann noch Leute die keine Ahnung haben und Verbio-Aktien besitzen, solche "Artikel" lesen - dann verkaufen die ihre Anteile. Denn Verbio hat ja lt. dem Artikel nur wegen dem Irankrieg höhere Gewinne erzielt und der Irankrieg neigt sich ja (zumindest scheint es so) dem Ende entgegen. Also raus mit den Verbioaktien aus dem Depot.





Ich hatte vor Kurzem mal Kontakt mit der IR von Verbio. U.a. ging es dabei, dass das Geschäftsmodell (allein der THG-Mechanismus) von Verbio nicht ganz einfach zu verstehen ist. Das wird durch den dpa-Artikel mehr als deutlich. Oberflächlicher geht es wirklich nicht.





Naja, Hauptsache bei Verbio läuft es. Und wenn der Krieg aus ist, dann läuft es einfach weiter. Das dürften dann irgendwann auch all jene sehen, die sich nur oberflächlich mit Verbio beschäftigen.

Und den fahrenden Zug hinterherschauen. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif



