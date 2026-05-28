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    AKTIE IM FOKUS

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    Verbio gefragt - Ölpreise steigen und Ausblick wirkt nach

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise treiben Nachfrage nach Verbio-Aktien
    • Kurs stieg drei Prozent auf 39,14 Euro am Vortagshoch
    • Gewinnausblick: Ebitda 160 bis 180 Millionen erwartet
    AKTIE IM FOKUS - Verbio gefragt - Ölpreise steigen und Ausblick wirkt nach
    Foto: Christophe Gateau - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wieder anziehende Ölpreise sorgen am Donnerstag bei den Verbio -Aktien wieder für Nachfrage. Der Kurs stieg um drei Prozent auf 39,14 Euro und orientierte sich damit in Richtung Vortagshoch, das am Nachmittag nach einem angehobenen Gewinnausblick nur von kurzer Dauer gewesen war. Am Mittwoch waren sie nach der Mitteilung zunächst auf 40 Euro hochgesprungen, letztlich aber wieder ins Minus abgetaucht. Die Ölpreise werden von Angriffen im Nahen Osten angetrieben, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs eindämmten.

    Auch der Gewinnausblick wirkte wohl noch etwas nach. Am Mittwoch hatte der Biokraftstoff-Hersteller mitgeteilt, dass er das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Geschäftsjahr bei 160 bis 180 Millionen Euro erwartet. Leon Mühlenbruch von MWB Research kommentierte nun, der neue Ausblick decke sich mit seiner Erwartung einer signifikanten Ergebnisverbesserung. Wie er betonte, verspricht er sich bereits noch etwas mehr im derzeit günstigen Energieumfeld, das der Situation im Jahr 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ähnele. Damals hatten die Aktien ihr Rekordhoch sehr viel höher bei 88 Euro markiert./tih/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie

    Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,32 % und einem Kurs von 39,08 auf Tradegate (28. Mai 2026, 14:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +14,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Mrd..

    Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 38,17EUR. Von den letzten 6 Analysten der Verbio Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -35,73 %/+7,97 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursreaktion auf die erneute EBITDA-Prognoseanhebung von Verbio, teils erklärt durch Ölpreisanstieg/Irankonflikt. Diskutiert werden EBITDA-Runrate (~300 Mio), mögliche Gewinne (100–200 Mio) und KGV-Folgen, volatile Kursrange ~35–40 €, Frage, ob die Nachrichten eingepreist sind, sowie fundamentale Katalysatoren (Produktionsstarts, Indien, Nevada, THG-Quoten, Schuldenabbau).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Verbio eingestellt.

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