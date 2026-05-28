Warum US-Amerikaner immer ärmer werden

Doch die Stimmung in der Bevölkerung erzählt eine völlig andere Geschichte: Sowohl in den USA als auch in Deutschland herrscht eine tief sitzende, wirtschaftliche Frustration. Eine transatlantische Spurensuche zeigt, dass die Bürger der beiden größten westlichen Wirtschaftsnationen vor genau demselben Phänomen stehen – einer globalen "Nullrunde" beim Wohlstand.

Auf den ersten Blick klingen einige der aktuellen Wirtschaftsmeldungen von beiden Seiten des Atlantiks gar nicht so schlecht. In den USA brummt der Arbeitsmarkt, in Deutschland wurden in den letzten Jahren historisch starke Tarifabschlüsse abgeschlossen, hinzu kamen teilweise noch steuerfreie Sonderzahlungen. Wer im Jahr 2024 oder 2026 auf seinen Gehaltszettel schaut, sieht oft deutlich größere Zahlen als noch vor der Pandemie im Jahr 2019.

Das Einkommens-Paradoxon: Die Illusion der großen Zahlen

Wenn man die nackten, nominalen Gehaltsdaten zwischen 2019 und 2024 vergleicht, sieht alles nach einem Boom aus. Auf dem Papier haben die Haushalte kräftig gewonnen: In den USA kletterte das monatliche Netto-Haushaltseinkommen (Median) von rund 5.025 US-Dollar im Jahr 2019 auf etwa 6.027 US-Dollar im Jahr 2024. Ein sattes Plus von fast 20 Prozent. Und in Deutschland stiegen die Nominallöhne im selben Fünfjahreszeitraum im Bundesschnitt sogar um knapp 22 Prozent, zeigen Destatis-Daten.

Doch zieht man von diesen Zuwächsen die Inflation ab, bricht das Kartenhaus zusammen. In den USA stagnierten die Reallöhne über diese fünf Jahre hinweg bei einem statistisch kaum messbaren Plus von 0,6 Prozent. In Deutschland reichte der Endspurt bei den Reallohnerhöhungen ebenfalls gerade einmal aus, um den massiven Kaufkraftverlust der Energiekrise auszugleichen. Unterm Strich stehen die Haushalte in beiden Ländern kaufkraftbereinigt exakt dort, wo sie bereits 2019 standen. Fünf Jahre Arbeit führten zu einem realen Nullsummenspiel.

Die Brandbeschleuniger im Alltag: Wohnen und Tanken

Dass die Stimmung jedoch nicht nur neutral, sondern katastrophal ist, liegt an den Ausgaben, denen kein Haushalt entkommen kann: Wohnkosten und Treibstoff. Hier haben sich die Preise völlig von der Einkommensentwicklung entkoppelt.

1. Der Schock an der Zapfsäule

Benzin ist der psychologische Endgegner der Konsumlaune. Während andere Kosten unsichtbar per Lastschrift vom Konto abgehen, blitzt der Treibstoffpreis täglich an den Straßenecken auf. In den USA stiegen die Benzinpreise getrieben durch geopolitische Konflikte und globale Krisen sprunghaft an. Da der öffentliche Nahverkehr in den USA abseits der Metropolen kaum existiert, wirkt jeder Cent mehr an der Zapfsäule wie eine unangekündigte, sofortige Steuer für Pendler.

Deutsche Haushalte werden durch die Explosion der Energiepreise gleich doppelt getroffen. Neben den Spritpreisen an den Tankstellen schlugen vor allem die Heiz- und Stromkostenrechnungen ein tiefes Loch in die Haushaltskassen. Und dabei sind die jüngsten Entwicklungen infolge der Nahost-Krise noch gar nicht eingerechnet.

2. Die unbezahlbaren eigenen vier Wände

Noch dramatischer zeigt sich die Schere auf dem Wohnungsmarkt. Wer in den letzten fünf Jahren umziehen oder Eigentum erwerben musste, erlebte einen finanziellen Albtraum.

In den USA stieg der Median-Kaufpreis für ein Haus von 2019 bis 2024 um fast 50 Prozent (auf über 412.000 US-Dollar). Weil gleichzeitig die Hypothekenzinsen von 3 auf zeitweise über 7 Prozent nach oben schossen, verdoppelte sich die durchschnittliche monatliche Rate für Neukäufer nahezu von 1.500 US-Dollar auf rund 2.570 US-Dollar.

In Deutschland blieben Bestandsmieter zwar relativ geschützt, doch wer eine neue Wohnung suchte, traf in Ballungsräumen auf Neuvertragsmieten, die um 15 bis 25 Prozent explodiert waren. Beim Kauf führte der Zinsanstieg (von 1 Prozent auf rund 4 Prozent) dazu, dass die monatliche Kreditbelastung für durchschnittliche Familien unbezahlbar wurde.

Die Konsumstimmung im historischen Keller

Diese Kombination aus stagnierender Realkaufkraft und explodierenden Fixkosten drückt die Stimmung der Menschen auf historische Tiefststände. Die psychologischen Indizes in beiden Ländern sind alarmierend. Im Mai ist der US-Konsumklimaindex der Uni Michigan auf einen historischen Tiefpunkt von 44,8 Punkten eingebrochen – seit Beginn der monatlichen Datenreihe im Jahr 1978 war er noch nie so niedrig. In Deutschland ist der GfK Konsumklimaindex auf -33,3 Zähler abgesackt, den tiefsten Stand seit Februar 2023. Verbraucher zeigen eine historisch hohe Sparneigung aus Angst vor der Zukunft.

Die Menschen in den USA und in Deutschland sind nicht unvernünftig oder chronisch schlecht gelaunt, ihre Frustration ist rechnerisch sehr leicht zu begründen. Wenn das Einkommen auf dem Papier steigt, aber das Leben – an der Zapfsäule, im Supermarkt und auf dem Wohnungsmarkt – so viel teurer wird, dass am Monatsende weniger übrig bleibt als vor fünf Jahren, kollabiert das Vertrauen in die Politik und in die Wirtschaft. Was bleibt ist das Gefühl, fünf Jahre für nichts geschuftet zu haben.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion