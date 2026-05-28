ROUNDUP 2/Ferrari Luce verspottet - Experte
Design-Fehler
- Ferrari-Luce wird online als Playmobil verspottet
- Designpolarisierung verunsichert Anleger und Marke
- Deutsche Hersteller setzen auf vertrautes E-Autodesign
(neu: Aufmachung, Stimmen.)
MARANELLO/BERLIN (dpa-AFX) - Der Luxussportwagenbauer Ferrari wird für das Design seines ersten Elektro-Modells Luce verspottet. Im Netz heißt es "Playmobil-Auto" oder "Temu-Ferrari". Ex-Ferrari-Chef Luca di Montezemolo warnt sogar: "Es besteht die Gefahr der Zerstörung eines Mythos", und stichelt: "Es ist zumindest ein Auto, das die Chinesen nicht kopieren werden." Die starken Reaktionen zeigen ein Dilemma, vor dem viele Autohersteller bei der Elektromobilität stehen - und bei dem die deutschen Konzerne inzwischen dazugelernt haben.
Am Montag hatte Ferrari in Rom sein erstes vollelektrisches Auto vorgestellt. Der Autobauer selbst will mit dem mehr als eine halbe Million Euro teuren Luce ein neues Kapitel in der Geschichte der Marke aufschlagen. Doch das Aussehen, an dem der ehemalige Apple -Designchef Jony Ive mitgewirkt hat, sorgt für Debatten.
Auch am Aktienmarkt hatte das Design die Anleger enttäuscht, die Aktie fiel zu Wochenbeginn in Mailand spürbar von zuvor um die 310 Euro auf unter 290 Euro. Auch am Donnerstag notierte sie weiter unter der Marke. Goldman-Sachs-Analyst Christian Frenes hielt die enorm negative Marktreaktion für übertrieben, wie er am Donnerstag schrieb. Der Erfolg des Luce hänge letztlich davon ab, ob das Fahrgefühl weniger technische Spielereien als bei der Konkurrenz kompensieren könne.
Experte Michael Filatov von der Privatbank Berenberg hält es hingegen für ein enormes Risiko des Managements, das Portfolio des Sportwagenherstellers zu erweitern und Käufer aus einer zunehmend technikorientierten Gruppe vermögender Kunden zu gewinnen. Dabei stehe der Ruf einer 80 Jahre alten Marke auf dem Spiel, schrieb er.
Schiefes Gesamtkonzept
"Ferrari macht beim Luce einen Fehler, den viele andere Hersteller schon hinter sich haben: Bei Elektroautos auf stark abweichende Designs zu setzen und damit ein Fahrzeug zu bauen, das zu sehr nach Stromer und nicht mehr nach der eigenen Marke aussieht", sagt Branchenfachmann Ferdinand Dudenhöffer. Das Gesamtkonzept des Luce sei schief, sagt der Branchenexperte. "Der sieht nicht mehr aus als sei er in Italien entwickelt, sondern wie ein fahrendes Smartphone."
Die deutschen Autohersteller sind beim E-Autodesign schon weiter. "Mercedes und Volkswagen rudern hier zurzeit stark zurück. BMW hat das bereits vor Jahren nach dem futuristisch aussehenden i3 getan", sagt Dudenhöffer. Die Kundschaft habe ein klares Bild von einem BMW, VW oder Mercedes im Kopf. "Wenn man das zu schnell ändert, verschreckt man seine Käufer. Das gilt nicht nur, aber insbesondere für Elektroautos."
Die ID-Modelle waren vielen zu wenig VW
VW hatte beim Start seiner Elektro-Familie 2019 viel Kritik einstecken müssen. Das Design, das der Konzern den ID-Modellen unter dem damaligen Konzernchef Herbert Diess verpasste, sollte eigentlich das Neue im Vergleich zu den Verbrennern herausstellen. Doch bei den Kunden polarisierte es vor allem: Frisch und entspannt sagten die einen, zu steril und vor allem zu wenig VW die anderen.
Am Ende änderte VW die Richtung. Nach dem Abgang von Diess 2022 verordnete die neue Konzernspitze auch dem ID-Design einen Neustart. Ein VW müsse wieder aussehen wie ein VW, verkündete Markenchef Thomas Schäfer. Der ID.3 wurde per Facelift entschärft, den geplanten Kleinwagen darunter ließ Schäfer noch einmal komplett neu zeichnen. Ergebnis: Der ID.Polo, der demnächst anläuft, sieht wieder fast so aus wie der Verbrenner-Polo.
Mercedes legt ebenfalls Kehrtwende hin
Auch Mercedes-Benz hat seine Designstrategie für E-Autos korrigieren müssen. Mit Submarke EQ und Modellen wie EQS und EQE setzte der Konzern zunächst auf einen radikalen Bruch: Die fließende, eiförmige Silhouette war zwar gut für die Reichweite - kam aber bei vielen potenziellen Kunden nicht an. Das gilt auch für die schwarzen Flächen, die statt des klassischen Kühlergrills verbaut wurden.
Konzernchef Ola Källenius vollzog daraufhin eine Kehrtwende - und kündigte vor zwei Jahren eine Designsprache an, die unverkennbar Mercedes sei. Die neuen E-Modelle sollen wieder unter den etablierten Modellnamen angeboten und stärker an Klassiker angelehnt werden.
Der 2025 vorgestellte, elektrische CLA kehrte zum Beispiel zu gewohnten Proportionen zurück und unterscheidet sich kaum von der Verbrenner-Variante. Der vergangene Woche vorgestellte Mercedes-AMG GT polarisiert allerdings heftig im Netz - vor allem wegen des Designs.
BMW hat früh gelernt
BMW setzt bei Elektroautos schon lange auf Design nah am Verbrenner. Beim 2013 vorgestellten i3 waren die Münchner noch andere Wege gegangen - vom Material der Karosserie bis zum Aussehen. Der durchschlagende Erfolg blieb dem Modell verwehrt, möglicherweise auch aus optischen Gründen. Bei späteren Elektroautos verzichtete BMW auf große Design-Sonderwege.
"Ich glaube ein großer Teil des Erfolges, den BMW bei Elektroautos in den vergangenen Jahren außerhalb Chinas hatte, geht darauf zurück, dass sie auch bei den Stromern auf ihr klassisches Design vertraut haben", sagt Dudenhöffer.
Porsche: Evolution statt Revolution
Auch der Sportwagenbauer Porsche setzt bei der Designsprache auf Kontinuität. Viele klassische Elemente der Marke finden sich auch bei den E-Modellen. Ihre Gestaltung verantwortet noch der frühere Chefdesigner Michael Mauer. "Als Luxusmarke lebt Porsche davon, Dinge nicht ständig neu zu erfinden, sondern Gutes kontinuierlich weiterzuentwickeln", sagte er bereits vor zwei Jahren.
Die Unterschiede zu den Verbrennern liegen daher vor allem im Detail: Taycan, Macan und Cayenne sind aerodynamischer und haben beispielsweise statt eines Kühlergrills eine geschlossene Frontpartie mit aktiven Luftklappen. Zudem unterscheidet sich die Lichtsignatur deutlich. Aber: Es ist auf den ersten Blick erkennbar, dass es sich um einen Porsche handelt - ein Credo Maurers. Ob das auch unter seinem Nachfolger so bleibt, wird sich zeigen.
Kontinuität ist gut für den Wert
"Die Kontinuität in der Gestaltung hilft auch, den Wert der Gebrauchtwagen sicherzustellen", sagt Dudenhöffer. "Das ist bei einem Auto nun mal sehr viel wichtiger als bei einem Kleidungsstück, das man wegwerfen kann oder in den Schrank legt, wenn sich die Mode schnell ändert."/ruc/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ferrari Aktie
Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 267,1 auf Tradegate (28. Mai 2026, 14:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ferrari Aktie um -3,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,89 %.
Die Marktkapitalisierung von Ferrari bezifferte sich zuletzt auf 56,99 Mrd..
Ferrari zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6150. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1300 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 379,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 483,00EUR was eine Bandbreite von +19,13 %/+64,40 % bedeutet.
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Community Beiträge zu BMW - 519000 - DE0005190003
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BMW iX3 aus Debrecen wird zum absoluten Verkaufsschlager.
https://ungarnheute.hu/news/bmw-ix3-aus-debrecen-wird-zum-absoluten-verkaufsschlager-64862/
Seit 10 Uhr läuft die HV 2026 leider nur als "virtuelle Hauptversammlung" !
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2025 in Höhe von 2.672.422.497,84 € wie folgt zu verwenden*:
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,42 € je Vorzugsaktie ohne Stimmrecht im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (52.902.192 Vorzugsaktien), das sind 233.827.688,64 €;
- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 4,40 € je Stammaktie im Nennbetrag von 1 € auf das dividendenberechtigte Grundkapital (550.129.337 Stammaktien), das sind 2.420.569.082,80 €;
- Einstellung des verbleibenden Betrags in Höhe von 18.025.726,40 € in die anderen Gewinnrücklagen.
Der neue BMW X3 (G45) verkauft sich trotz wahrgenommener Kosteneinsparungen und stabil hoher Preise sehr gut – vor allem in den USA und als globaler Bestseller. Das liegt an einer Mischung aus starkem Produkt, Markenpower, Markttrends und praktischen Vorteilen, die Kritik an Materialien oder Details überwiegen.
BMW ist weltweit und besonders in wichtigen Märkten wie den USA die Nr. 1 im Premium-Segment. Der X3 profitiert enorm von dieser Markenstärke – Käufer assoziieren BMW mit Fahrdynamik, Sportlichkeit und Prestige. Selbst wenn hier und da Plastik statt früherer Materialien verbaut wird, kaufen viele „das BMW-Gefühl“ und nicht primär haptische Perfektion im Innenraum.
Der X3 ist oft das Einstiegsmodell in die BMW-SUV-Welt und das „sweet spot“-Fahrzeug: groß genug für Familie und Alltag, aber handlicher und günstiger im Unterhalt als X5/X7.
- In den USA ist der X3 2026 das bestverkaufte Luxury Vehicle (z. B. Q1 2026: ~17.800 Einheiten, mehr als Lexus RX).
- X3/X4 zusammen legten zu, während der Gesamtabsatz von BMW leicht schwankte. Über die Hälfte der Bestellungen entfällt teilweise sogar auf den elektrischen iX3.
- Er überholt teils den größeren X5 und ist ein echter Cash-Cow für BMW.
Viele Käufer loben in Tests und Foren das Fahrverhalten (sportlich, agil, „wie eine Limousine“), die Motoren (besonders Diesel und M50), das Platzangebot und die Alltagstauglichkeit. Die Kritik an Kosteneinsparungen (weniger Chrom, einfachere Türgriffe, Plastik etc.) scheint für die breite Masse kein Dealbreaker zu sein.
Im Vergleich zu Mercedes GLC und Audi Q5 punktet der X3 oft mit:
- Besserem Handling und Fahrdynamik (BMW-Kernkompetenz).
- Attraktiverem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Basis (xDrive30 etc.).
- Moderner Tech (großer Curved Display, iDrive).
Viele Käufer sehen die Konkurrenz als langweiliger oder weniger „fahrerorientiert“. Der X3 wirkt trotz Einsparungen als „praktisch und spaßig“ – genau das, was viele Familien und Pendler in der Premium-Mittelklasse wollen.
- Trend zu kompakteren SUVs: Viele wollen keine riesigen Kisten mehr (Kosten, Verbrauch, Parken). Der X3 trifft den Sweet Spot besser als der teurere X5.
- Hoher Leasing-Anteil (oft ~70 % in den USA) – monatliche Raten bleiben attraktiv, Restwerte sind stark.
- Starke Nachfrage nach dem neuen Modell (Frische, neues Design, Tech-Upgrade), auch wenn Puristen den Vorgänger vermissen.
- Gute Verfügbarkeit und Marketing.
BMW hat während der Entwicklung (u. a. Pandemie-Effekte) Kosten gedrückt, um Margen zu halten – das merkt man bei Details. Aber:
- Die Kernwerte (Motor, Fahrwerk, Raum, Tech) stimmen weiterhin.
- Viele Käufer priorisieren Gesamtpaket und Marke über Kleinigkeiten.
- Konkurrenz hat ähnliche Themen (z. B. GLC wird teils als „billig“ kritisiert).