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    AKTIEN IM FOKUS

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    Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil

    Für Sie zusammengefasst
    • Snowflake Aktien vorbörslich um 39 Prozent gestiegen
    • Analysten loben Snowflake Position bei KI Nachfrage
    • Salesforce schwächer und SAP in langsamer Bodenbildung
    AKTIEN IM FOKUS - Snowflake nach Zahlen mit Kursfeuerwerk - Salesforce stabil
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Reaktionen von Analysten auf die Geschäftszahlen von Snowflake haben die Anleger am Donnerstag euphorisiert. Im vorbörslichen Handel schossen die Aktien des Cloudsoftware-Spezialisten um 39 Prozent nach oben auf das höchste Niveau seit Dezember. Da kamen die Papiere des Branchenkollegen Salesforce nach ihrem Zwischenbericht nicht mit. Sie fanden keinen klaren Trend, schafften es zuletzt aber immerhin ins Plus.

    Brent Thill, Analyst der Investmentbank Jefferies, spricht mit Blick auf die beiden Softwareunternehmen von der "Geschichte der zwei großen S: Snowflake nimmt Fahrt auf und Salesforce bleibt stabil". Die Bilanzen bestätigten, dass sich die Monetarisierung von KI zuerst und am deutlichsten im Bereich Daten-Infrastruktur zeige.

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    Seine Kollegin Gabriela Borges von Goldman Sachs hält Snowflake für gut positioniert, um sich ein großes Stück vom Kuchen der KI-bedingten Nachfrage nach Cloud-Diensten abzuschneiden.

    Die Softwarebranche erlebt insgesamt eher eine schwierige Zeit. Die Anleger schwanken zwischen der Sorge vor Verdrängungseffekten durch KI und den Chancen, die dieser Megatrend bietet. Salesforce versuchen sich ähnlich wie die Aktien des deutschen Konkurrenten SAP auf dem tiefsten Niveau seit 2023 an einer Bodenbildung. Snowflake erholten sich zuletzt bereits deutlicher vom Tief seit 2024.

    Bei SAP konnten die Anleger am Donnerstag keine richtigen Schlüsse aus den Nachrichten der US-Softwarefirmen ziehen. Die Titel der Walldorfer bewegten sich zwar am Vormittag eine Zeit lang im Plus, doch zuletzt gelang es ihnen nicht, die Gewinne zu halten./ag/tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 150,6 auf Tradegate (28. Mai 2026, 14:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,64 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -39,50 %/+51,26 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf starke Q1‑Zahlen (Umsatz‑ und EPS‑Beat, hohe Non‑GAAP‑Marge, starker Cashflow) sowie KI‑Momentum, aber auch um einen enttäuschenden Ausblick mit moderatem Wachstum (~10–11%). Debattiert werden strukturelle Wachstumsverlangsamung, gespaltene Bewertung (Chance vs. Reife), häufig muted Kursreaktionen und geplante Nachkäufe nach Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

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