8.000m-Bohrprogramm jagt gigantisches 2,5km Kupfer-System!

Algo Grande Copper (TSX-V: ALGR; OTC: ALGRF; FRA: KM00) zündet auf dem Adelita-Projekt in Sonora, Mexiko, die nächste Explorationsstufe. Nach der erfolgreichen Auswertung hochauflösender Drohnen-Magnetik- und LiDAR-Daten steht jetzt das Zielraster für ein massives Phase-II-Diamantbohrprogramm. Schon ab dem 5. Juni 2026 rücken die Bohrgeräte der Major Drilling Group International Inc. an, um rund 8.000 Bohrmeter in den Boden zu bringen. Für das Unternehmen ist dies ein echter Meilenstein: Die anstehende Kampagne wird die gesamte vergangene, auf Adelita absolvierte Bohrleistung auf einen Schlag verdoppeln und zielt darauf ab, einen sechs Kilometer langen, geologisch hochgradig aussichtsreichen Korridor systematisch zu testen.

Cerro Grande: Das 2,5-Kilometer-Potenzial

Der Löwenanteil der Kampagne – rund 7.200 Meter verteilt auf 15 Bohrlöcher – fließt in die Skarn-Entdeckung Cerro Grande. Bislang war dieses Zielgebiet lediglich auf eine Streichlänge von 300 Metern definiert. Die neuen geophysikalischen Daten offenbaren jedoch ein ungleich größeres Potenzial: Cerro Grande fügt sich nahtlos in einen gewaltigen, rund 2,5 Kilometer langen lithologisch-magnetischen Korridor am Kontakt zwischen Kalkstein und Granodiorit ein, der nach Nordwesten und Südosten weiter offen bleibt.

Frühere Bohrungen haben die Qualität dieses mehrhorizontigen Skarnsystems bereits eindrucksvoll belegt, unter anderem mit starken Treffern von 36,00 Metern mit über 1,0 % Kupfer sowie 14,79 Metern mit 1,4 % Kupfer. Um diese Dimensionen voll zu erfassen, sind die neuen Bohrlöcher auf eine Durchschnittslänge von 400 Metern bei einer Maximaltiefe von bis zu 700 Metern ausgelegt.

Das Bohrprogramm der Phase II in Adelita konzentriert sich auf die Skarn-Ziele Cerro Grande und Cerro Potrero South sowie das epithermale Ziel Las Trancas.

Startschuss für Bohrpremieren auf zwei Satellitenzielen

Laut CEO Enrico Gay definiert die aktuelle Datenlage nicht nur den Cerro-Grande-Korridor deutlich präziser, sondern ebnet auch den Weg für absolute Bohrpremieren im restlichen Projektgebiet. Das Bohrprogramm startet zunächst mit einem Gerät und soll im weiteren Verlauf auf zwei Anlagen aufgestockt werden. Neben der systematischen Erweiterung der Hauptzone rücken dabei zwei völlig neue Zielgebiete in den Fokus, die nun erstmals per moderner Diamantbohrung getestet werden:

Cerro Potrero South: Rund drei Kilometer südlich von Cerro Grande erstreckt sich, ebenfalls am aussichtsreichen Skarnkorridor, eine Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung über gut 300 Meter Streichlänge. Diese Zone deckt sich exakt mit einer starken magnetischen Anomalie. Von 14 kürzlich entnommenen Oberflächenproben wiesen drei über 1 % Kupfer und vier über 1 g/t Gold auf, mit Spitzenwerten von 3,06 % Kupfer, 3,72 g/t Gold und 232 g/t Silber. Geplant sind hier vorerst 300 Bohrmeter, verteilt auf drei 100 Meter tiefe Löcher, um auf weitere Skarnkörper zu prüfen.

Las Trancas: Diese historische Mine birgt ein epithermales Silber-Kupfer-Gold-System, das geologische Parallelen zur benachbarten Silbermine Alamo Dorado aufweist. Auch hier unterstreichen die jüngsten Probenahmen das enorme Potenzial: Drei von vier Proben lieferten mehr als 1 % Kupfer. Eine selektive Haldenprobe markierte dabei herausragende Spitzenwerte von 41,4 % Kupfer, 2,0 g/t Gold und 1.570 g/t Silber. Hier testet Algo Grande das Tiefenpotenzial der Mineralisierung mit drei Löchern und insgesamt 600 Bohrmetern.

Detailansicht des Bohrzielkorridors Cerro Grande auf dem hochauflösenden TMI-Magnetbild.

Mit dieser gebündelten Offensive aus starken Vorab-Daten und massiver Bohrkraft schafft Algo Grande Copper beste Voraussetzungen, um den Adelita-Distrikt in den kommenden Monaten auf ein neues Bewertungsniveau zu heben.

Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.