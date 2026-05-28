Forge Resources erzielt wichtigen Meilenstein durch Fertigstellung der Kerninfrastruktur auf La Estrella

Vancouver, British Columbia (28. Mai 2026) / IRW-Press / Forge Resources Corp. (CSE: FRG; OTCQB: FRGGF; FSE: 5YZ) („Forge“ oder das „Unternehmen“) gibt einen wichtigen Meilenstein bei der Infrastruktur auf seinem vollständig genehmigten Kohleprojekt La Estrella in Santander, Kolumbien, bekannt. Dieser Meilenstein beinhaltet die Fertigstellung und die vollständige Bezahlung wichtiger Oberflächenanlagen sowie unterstützender Infrastruktur, welche die Sicherheit vor Ort erhöhen, die Betriebsbereitschaft verbessern und den langfristigen Projektfortschritt unterstützen.

Fertigstellung und Bezug der Bergbaucamps

Forge meldet, dass Phase 1 der Errichtung der ersten Bergbaucamps bei La Estrella nun abgeschlossen, vollständig bezahlt und bereits von Bergleuten, Ingenieuren und unterstützenden Mitarbeitern bezogen wurde. Das Camp wurde als Unterstützung während der Frühphase der Untertageerschließung gebaut und umfasst 12 Räume mit einer Kapazität von mehr als 24 Mitarbeitern sowie sechs speziell dafür eingerichtete Sanitäranlagen, die für Komfort und Hygiene sorgen.

Die Phase 2 des Camps wird ergänzt, wenn die Untertageerschließung voranschreitet und die Mitarbeiterzahl wächst. Die derzeitigen Fundamente wurden so ausgelegt, dass sie künftig ein zweites Stockwerk tragen können, wodurch eine effiziente Erweiterung mit zunehmender Betriebsgröße ermöglicht wird. Die Anlagen sind für einen kontinuierlichen Mehrschichtbetrieb ausgelegt, sodass die Mitarbeitereffizienz unter gleichzeitiger Einhaltung der hohen Sicherheits- und Lebensstandards auf dem Standort verbessert werden kann.

Foto 1. Fertiggestelltes Bergbaucamp auf La Estrella

PJ Murphy, Chief Executive Officer von Forge Resources Corp., sagte dazu: „Die Fertigstellung unserer Camps und wichtiger Infrastruktur vor Ort stellt einen bedeutenden Meilenstein für La Estrella dar. Diese Anlagen erhöhen die Sicherheit, unterstützen die Mitarbeiter und bieten die Grundlage für einen langfristigen, effizienten Betrieb. Gleichzeitig zeigt unsere Zusammenarbeit mit lokalen Gemeinschaften hinsichtlich des Straßenzugangs und Umweltinitiativen unser Engagement für eine verantwortungsvolle Erschließung und die Schaffung nachhaltiger Vorteile über das Projekt selbst hinaus.“