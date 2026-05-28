Aufbau einer mehrphasigen Aufbereitungsplattform in Brasilien

Diese Dynamik ist wichtig, weil das Unternehmen nun Machbarkeitsstudien, Engineering, Aufbereitungsentwicklung und Finanzierungsaktivitäten zu einem zunehmend kohärenten industriellen Aufbau verbindet.

Frisch nach Abschluss einer robusten Bankable Feasibility Study (BFS; ; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) für seine geplante Solarglas-Produktionsanlage in Brasilien baut Homerun Resources Inc. weiter aus, was zunehmend als eine der ambitioniertesten vertikal integrierten Silica-Entwicklungsstrategien außerhalb Chinas erscheint .

Nur wenige Tage nachdem das Unternehmen über Minerali Industriali Engineering Srl (MIE) das Engineering für seine geplante Phase-1-Silicasand-Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr (tpy) vorangetrieben hat, ist Homerun nun auch zur nächsten Stufe seiner High-Purity-Silica-Aufbereitungsstrategie übergegangen und hat Dorfner Anzaplan GmbH mit ergänzenden Leaching-Testarbeiten, der Bestätigung des Prozesswegs sowie der zukünftigen Kapitalkosten- (CAPEX) Entwicklung für die vorgeschlagene Phase-2-Aufbereitungsanlage in Bahia, Brasilien, beauftragt.

Zusammengenommen deuten die Pressemitteilungen darauf hin, dass Homerun nicht länger isolierte Industrieprojekte unabhängig voneinander entwickelt, sondern systematisch eine gestufte Aufbereitungs- und Fertigungsplattform aufbaut, die industrielles Silica, Solarglas und zukünftige Advanced-Materials-Anwendungen umfasst.

Hinter der technischen Sprache der jüngsten News verbirgt sich eine deutlich größere strategische Botschaft: Homerun errichtet das industrielle Fundament unter einem umfassenderen Silica-zu-Solar- und Advanced-Materials-Ökosystem.

Investoren könnten Homeruns Entwicklungen zunehmend nicht mehr als eigenständige Meilensteine betrachten, sondern als miteinander verbundene Ebenen eines größeren industriellen Systems, das Schritt für Schritt aufgebaut wird.

Aufbau des industriellen Rückgrats

Die geplante Phase-1-Anlage ist darauf ausgelegt, durch physikalische Aufbereitungsprozesse wie Waschen, Sortieren, Sieben, Attritionswäsche, Klassierung und Trocknung industriellen Silicasand mit +99,9% SiO₂ (3N, also „3 Neunen“-Reinheit) zu produzieren.

Rund 200.000 tpy der geplanten Phase-1-Gesamtproduktion von 350.000 tpy sollen Homeruns eigener antimonfreier, eisenarmer, extra-klarer Solarglas-Produktionsanlage zugeführt werden. Diese Verbindung ist strategisch wichtig. Die Verarbeitungsanlage ergänzt das Solarglas-Projekt, indem sie zur Sicherung der Rohstoffversorgung beiträgt, die Kostenkontrolle verbessert und die operative Integration zwischen der vorgelagerten Silica-Ressource und der nachgelagerten Glasproduktion stärkt.

Anstatt dauerhaft von Drittverarbeitern abhängig zu bleiben, bewegt sich Homerun in Richtung interner Kontrolle über Aufbereitung, Logistik, Qualitätsspezifikationen und Verfügbarkeit des Ausgangsmaterials. Für industrielle Fertigungsplattformen kann dieser Grad an Integration zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden.

Die verbleibende Menge an verarbeitetem Silica soll Industriekunden im Silica-Markt bedienen und zugleich sauberes Ausgangsmaterial für zukünftige fortgeschrittene Aufbereitungsstufen liefern, die auf Silica-Produkte mit noch höherer Reinheit abzielen.

Jundus bestehende Silica-Verarbeitungsanlage in Bahia, Brasilien, als kurzfristige Brücke für die Verarbeitung durch einen Drittanbieter, während Homerun das Engineering für seine eigene Phase-1-Anlage mit 350.000 tpy vorantreibt.

Mehr als Verarbeitung

Einer der wichtigeren Aspekte der heutigen Pressemitteilung ist, wie klar das Unternehmen das Projekt innerhalb einer umfassenderen, mehrphasigen Entwicklungsarchitektur positioniert.

Die Anlage mit 350.000 tpy stellt Phase 1 von Homeruns 3-Phasen-Integrierter Aufbereitungsplattform dar. Anstatt vom ersten Tag an direkt eine Ultra-High-Purity-Silica-Anlage zu errichten, scheint Homerun eine gestaffelte Industrialisierungsstrategie zu verfolgen.

Die Abfolge ist wichtig. Homerun scheint zunächst eine kommerzielle 3N-Produktion im industriellen Maßstab aufzubauen, seine Solarglas-Anlage intern zu beliefern, Umsätze durch Drittverkäufe von industriellem Silicasand zu generieren, gemeinsame Infrastruktur aufzubauen und schrittweise in höherreine Advanced Materials zu expandieren.

Dieser phasenweise Ansatz könnte es dem Unternehmen ermöglichen, kurzfristigen kommerziellen Nutzen zu schaffen und zugleich das physische Fundament für zukünftige Aufbereitungserweiterungen zu legen.

Der Ansatz könnte auch die Kapitaleffizienz verbessern, da zukünftige Module potenziell bereits etablierte Infrastruktur, Versorgungsanschlüsse, Logistik und operative Systeme nutzen können.

In vielerlei Hinsicht ähnelt die Strategie zunehmend dem Aufbau einer integrierten Spezialmaterialien-Plattform und weniger einem konventionellen Bergbauprojekt.

Phase 2 schreitet nun parallel voran

Während die Phase-1-Verarbeitungsanlage das industrielle Rückgrat von Homeruns Silica-Strategie im großen Maßstab etabliert, erweitert das heute angekündigte Phase-2-Programm den Umfang der breiteren Plattform erheblich.

Homerun hat nun die in Deutschland ansässige Dorfner Anzaplan GmbH, eines der führenden europäischen Labore für Silica-Prozess-Engineering und Advanced Materials, mit zusätzlichen Leaching-Testarbeiten, der Bestätigung des Prozesswegs sowie der zukünftigen CAPEX-Entwicklung für die geplante High-Purity-Silica-Aufbereitungsanlage des Unternehmens in Bahia beauftragt.

Die geplante Phase-2-Anlage ist darauf ausgelegt, Silica-Produkte mit 99,99% SiO₂ (+4N) zu produzieren, während das Unternehmen zusätzlich einen zukünftigen modularen Phase-3-Pfad skizziert hat, der auf Ultra-High-Purity-Silica-Anwendungen mit 99,999% SiO₂ (5N) abzielt.

Wichtig ist, dass Homerun betont hat, dass alle 3 Phasen der Plattform nun parallel vorangetrieben werden:

Phase 1: Industrielle 3N-Silica-Verarbeitung mit 350.000 tpy

Industrielle 3N-Silica-Verarbeitung mit 350.000 tpy Phase 2: Entwicklung fortgeschrittener 4N-Aufbereitung

Entwicklung fortgeschrittener 4N-Aufbereitung Phase 3: Zukünftige 5N-Ultra-High-Purity-Silica-Initiativen

Die Abfolge scheint bewusst gewählt zu sein. Homerun etabliert zunächst eine industrielle Silica-Produktion im kommerziellen Maßstab sowie die interne Versorgung seiner Solarglas-Anlage mit Ausgangsmaterial und treibt gleichzeitig zukünftige höherreine Entwicklungspfade voran, die zunehmend spezialisierte Advanced-Materials-Anwendungen bedienen könnten.

Laut Unternehmen dienen die zusätzlichen Anzaplan-Testarbeiten nicht der Korrektur früherer Ergebnisse. Stattdessen beschreibt das Management das Programm als Optimierungsschritt, der darauf abzielt, Prozesswege zu vereinfachen, Betriebskosten zu senken und die Wirtschaftlichkeit der zukünftigen Anlage zu verbessern, bevor die CAPEX-Annahmen finalisiert werden.

Diese Unterscheidung könnte wichtig sein, da die zuvor veröffentlichten Aufbereitungsergebnisse des Unternehmens bereits außergewöhnlich starke Eigenschaften des Ausgangsmaterials sowie eine starke Leistung bei der Reduzierung von Verunreinigungen demonstrierten.

Zu den zuvor veröffentlichten Ergebnissen gehörten bemerkenswert niedrige Aluminiumwerte, starke Ergebnisse bei der Eisenreduktion sowie mehrere validierte Aufbereitungswege, die fortgeschrittene Silica-Spezifikationen für hochwertige industrielle Anwendungen erreichen können.

Die umfassendere Implikation ist, dass Homerun nun offenbar nicht nur eine Plattform zur Versorgung mit Solarglas-Ausgangsmaterial entwickelt, sondern ein langfristiges Aufbereitungsökosystem aufbaut, das sich im Laufe der Zeit schrittweise in höherwertige Silica-Märkte entwickelt.

Nahaufnahme von freigelegtem weißem Silicasand bei Santa Maria Eterna, dem Ausgangsmaterial-Fundament für Homeruns geplante Verarbeitungs-, Solarglas- und Advanced-Materials-Strategie.

Technische Validierung durch MIE

Auch die Wahl des Engineering-Partners ist bemerkenswert. Minerali Industriali Engineering (MIE) bringt mehr als 100 Jahre Erfahrung in der Mineralverarbeitung mit, insbesondere mit Spezialisierung auf die Behandlung und Aufbereitung von Silicasand. Die Arbeit der italienischen Engineering-Gruppe umfasst geologische Bewertung, Prozess-Engineering, Nass- und Trockenaufbereitung von Silica, schlüsselfertige Anlagenrealisierung, Unterstützung bei der Inbetriebnahme, Personalschulung und Finanzierungslösungen.

Diese Expertise wird besonders relevant, wenn Silica für Premium-Industrieanwendungen verarbeitet wird. Bei der Produktion von High-Purity-Silica geht es nicht einfach darum, Sand abzubauen. Die Produktqualität hängt stark von der Reduzierung von Verunreinigungen, Partikelkonsistenz, Wascheffizienz, Klassierung, Trocknung und Prozessoptimierung ab.

Für Homerun fügt die Beteiligung einer spezialisierten Engineering-Gruppe wie MIE der Aufbereitungsstrategie des Unternehmens eine weitere Ebene technischer Glaubwürdigkeit hinzu.

Anzaplan vertieft das technische Fundament

Die Beteiligung von Dorfner Anzaplan stärkt die technische Tiefe hinter Homeruns umfassenderer Silica-Strategie zusätzlich.

Anzaplan ist weithin bekannt für fortgeschrittene Silica-Charakterisierung, die Entwicklung von Aufbereitungsverfahren und Prozess-Engineering im Bereich spezialisierter Industrieanwendungen. Die Expertise der Gruppe umfasst analytische Tests, das Design von Aufbereitungsprozessen, Engineering-Entwicklung sowie Unterstützung bei der Kundenzertifizierung für hochspezifizierte Silica-Produkte.

Diese Expertise gewinnt zunehmend an Bedeutung, da sich Silica über industrielle Standardanwendungen hinaus in höherreine Märkte bewegt, in denen Grenzwerte für Verunreinigungen, Prozesskonsistenz und Materialspezifikationen deutlich anspruchsvoller werden.

Laut Homerun führten die zuvor abgeschlossenen Arbeiten von Anzaplan an Silica-Proben aus Santa Maria Eterna zu Aufbereitungsergebnissen, die das Management als außergewöhnlich im Vergleich zu globalen Benchmark-Standards bezeichnete.

Die nun angekündigten Optimierungsarbeiten scheinen darauf ausgerichtet zu sein, den zukünftigen Prozessweg weiter zu verfeinern, bevor das Unternehmen in Richtung eines vollständigen CAPEX-Pakets für die vorgeschlagene +4N-Aufbereitungsanlage voranschreitet.

„Die Arbeit, die Dorfner Anzaplan für Homerun abgeschlossen hat, stellt eine der wichtigsten technischen Validierungen in der Geschichte unseres Unternehmens dar. Die im Dezember veröffentlichten Ergebnisse waren nach jedem globalen Benchmark außergewöhnlich: Ein erstklassiges Ausgangsmaterial und best-in-class Aufbereitungsergebnisse. Wir sind nicht überstürzt zur CAPEX-Phase übergegangen, weil wir eine Möglichkeit gesehen haben, es besser zu machen. Die zusätzlichen Leaching-Testarbeiten, die wir heute beauftragen, sind gezielt, zweckgerichtet und darauf ausgelegt, die operative Wirtschaftlichkeit unserer zukünftigen Phase-2-Anlage zu optimieren, bevor wir das Design festlegen. Wir treiben alle 3 Phasen unserer Aufbereitungsplattform gleichzeitig voran, unsere Finanzierungspartner sind eng eingebunden und das durch unsere BFS gelegte Fundament verschafft uns einen erheblichen Vorsprung. Wir freuen uns darauf, das vollständige CAPEX-Paket zu liefern und dieses Projekt weiter voranzubringen.“ Homerun-CEO Brian Leeners in der heutigen Pressemitteilung.

Dieser Ansatz deutet darauf hin, dass das Management Prozessoptimierung und langfristige operative Wirtschaftlichkeit priorisiert, bevor zukünftige Engineering-Annahmen festgelegt werden.

Falls erfolgreich, könnte die gestufte Entwicklung von industrieller Silica-Verarbeitung hin zu zunehmend höherreinen Materialien zu einem der prägenden Merkmale von Homeruns umfassenderer Plattformstrategie werden.

Infrastrukturvorteil

Ein weiteres wichtiges Detail innerhalb der Pressemitteilung vom 20. Mai ist, in welchem Umfang Homeruns kürzlich abgeschlossene Solarglas-BFS die Entwicklung der Phase-1-Verarbeitungsanlage bereits beschleunigen könnte.

Laut Unternehmen wurde ein wesentlicher Teil des Standort-Engineerings, der Versorgungsplanung und der Infrastrukturgrundlagen bereits im Rahmen des BFS-Prozesses geschaffen. Dadurch entstehen potenzielle Synergien über die breitere Plattform hinweg.

Anstatt mehrere voneinander getrennte Industrieprojekte unabhängig voneinander zu errichten, scheint Homerun eine gemeinsame Infrastruktur zu entwickeln, die mehrere integrierte Geschäftsbereiche gleichzeitig unterstützen kann.

Diese Art von Infrastrukturhebel kann mit zunehmender Skalierung industrieller Plattformen immer wertvoller werden.

Homerun-CEO Brian Leeners bei einem Vortrag vor der FIEB (Federation of Industries of the State of Bahia), bei dem das Unternehmen seine Vision einer vertikal integrierten Silica-zu-Solar-Industrieplattform in Brasilien präsentierte. Die Präsentation hob Brasiliens zunehmenden strategischen Fokus hervor, sich von der traditionellen Ausfuhr von Rohstoffen zu lösen und stattdessen auf heimische Wertschöpfung durch Verarbeitung, Fertigung und industrielle Entwicklung zu setzen. Homeruns Plattform in Bahia ist auf diese umfassendere nationale Industriestrategie ausgerichtet, indem brasilianisches High-Purity-Silica innerhalb Brasiliens in höherwertige nachgelagerte Produkte umgewandelt wird, darunter industrielles Silica, Solarglas und zukünftige Advanced Materials. Die Strategie soll lokale Beschäftigung, industrielle Infrastruktur, Widerstandsfähigkeit der Lieferketten und die heimische Clean-Energy-Fertigung unterstützen und Bahia zugleich als potenziellen strategischen Knotenpunkt für silica-basierte Industrieentwicklung in den Amerikas positionieren. Der frühere Sibelco-Asia-CEO Thibault Van Stratum bezeichnete Santa Maria Eterna als „das einzigartigste Silicasand-Vorkommen der Welt“ und hob Homeruns Strategie hervor, die nachgelagerte Endproduktfertigung direkt an das Vorkommen zu bringen, anstatt Rohsilica ins Ausland zu exportieren.

Finanzierungsdynamik

Der Zeitpunkt der Pressemitteilung könnte auch aus Finanzierungssicht wichtig sein. Laut Unternehmen wurden Finanzierungspartner eingebunden und führen während des gesamten Entwicklungsprozesses aktiv Gespräche mit Homerun, wobei ein hohes Maß an Interesse signalisiert wurde.

Dieses Detail sollte nicht unterschätzt werden. Finanzierungsgruppen bevorzugen typischerweise integrierte Projekte mit größerer Kontrolle über Rohstoffversorgung, Verarbeitung, Infrastruktur und nachgelagerte Nachfragekanäle. Homeruns sich entwickelnde Struktur scheint zunehmend genau auf diese Eigenschaften ausgerichtet zu sein.

Die Kombination aus einer High-Purity-Silica-Ressource, intern kontrollierter Aufbereitung, nachgelagerter Solarglas-Produktion, Infrastruktur-Synergien, Optionalität im Bereich Advanced Materials und einer gestaffelten Plattformentwicklung schafft ein deutlich anderes Profil als ein eigenständiges Rohstoffprojekt.

Während das Unternehmen gleichzeitig das Engineering über mehrere Ebenen der Plattform hinweg vorantreibt, könnte die gesamte Industriestrategie zunehmend sichtbarer für institutionelle und strategische Gegenparteien werden.

Die Wortwahl des Managements in der heutigen Mitteilung macht deutlich, dass die Beauftragung von MIE als grundlegender Plattform-Meilenstein betrachtet wird und nicht lediglich als technisches Arbeitspaket:

„Die Beauftragung von Minerali Industriali Engineering zur Entwicklung unserer primären Phase-1-Verarbeitungsanlage ist einer der folgenreichsten Schritte, die wir als Unternehmen unternommen haben. Wir bauen nicht nur eine Verarbeitungsanlage, wir legen das Fundament für eine vollständig integrierte Advanced-Silica-Materials-Plattform. Die 3N-Anlage verankert unser Industriegeschäft, beliefert unsere Solarglas-Anlage und schafft die physische Infrastruktur, auf der unsere 4N- und 5N-Aufbereitungsmodule aufgebaut werden. Wir treiben alle 3 Phasen gleichzeitig voran und unsere Finanzierungspartner sind während dieses gesamten Prozesses eng eingebunden. Die durch unsere BFS für das Solarglas-Projekt geleistete Grundlagenarbeit verschafft uns einen erheblichen Vorsprung beim Standort-Engineering und bei der Infrastruktur. Wir glauben, dass dieser integrierte Ansatz den kapitaleffizientesten und kommerziell überzeugendsten Weg darstellt, um eine der wenigen wirklich vertikal integrierten High-Purity-Silica-Plattformen außerhalb Chinas aufzubauen.“ Homerun-CEO Brian Leeners in der Pressemitteilung vom 20. Mai 2026.

Dieses Zitat ist vielleicht die bislang klarste Formulierung davon, wie das Management die größere Chance betrachtet. Homerun expandiert über den Verkauf von industriellem Silica hinaus in ein integriertes Aufbereitungs- und Fertigungsökosystem, das auf Silica als strategischem Material aufbaut.

COO Armando Farhate ergänzt diese Plattformgeschichte um die Dimension der Produktqualität und betont, dass die Phase-1-Anlage Industriekunden, die interne Solarglas-Nachfrage und zukünftige fortgeschrittene Aufbereitungsinitiativen beliefern soll:

„Wir freuen uns, unseren Entwicklungspfad für Silicasand bis zur primären Stufe von 3N-Industriesilica voranzutreiben. Unser Plan ist, dass dies der hochwertigste industrielle Silicasand in Brasilien wird. Der Output dieser primären Aufbereitungsanlage wird unsere Kunden im industriellen Bereich sowie unsere Solarglas-Anlage beliefern und sauberes Ausgangsmaterial für unsere 4N- und 5N-Aufbereitungsprozesse sowie Advanced-Materials-Initiativen bereitstellen.“ Homerun-COO Armando Farhate in der Pressemitteilung vom 20. Mai 2026.

Luftaufnahme von Homeruns Santa Maria Eterna Silicasand-Distrikt in Bahia, die die Größe und Oberflächenstruktur des High-Purity-Silica-Systems hervorhebt.

Fazit

Im vergangenen Jahr hat Homerun mehrere miteinander verknüpfte Ebenen seiner Industriestrategie systematisch vorangetrieben, darunter die Konsolidierung des Santa Maria Eterna Distrikts, Ressourcenvalidierung, Aufbereitungstests, Solarglas-Entwicklung, Engineering-Partnerschaften, Infrastrukturplanung, Finanzierungsaktivitäten und die Positionierung in der nachgelagerten Fertigung.

Jeder Meilenstein scheint darauf ausgelegt zu sein, den nächsten zu stärken.

Die robuste Solarglas-BFS demonstrierte die industrielle Tragfähigkeit der nachgelagerten Fertigung. Die Beauftragung von MIE stärkte die vorgelagerte und mittlere Infrastruktur, die zur Unterstützung dieser Fertigungsplattform erforderlich ist. Das neu angekündigte Phase-2-Programm mit Anzaplan erweitert die Plattform nun weiter in Richtung höherreiner Silica-Verarbeitung und Advanced-Materials-Entwicklung.

Was diese Abfolge besonders wichtig macht, ist die Art und Weise, wie jeder Schritt offenbar einen anderen Teil des Entwicklungspuzzles reduziert.

Die BFS adressierte den Fall für die nachgelagerte Fertigung. Das MIE-Mandat adressiert die industrielle Aufbereitung des Ausgangsmaterials sowie die Kontrolle über die Verarbeitung. Das Anzaplan-Programm adressiert die Optimierung höherreiner Prozesse, bevor die CAPEX-Annahmen finalisiert werden. Zusammengenommen deuten diese Schritte auf ein Unternehmen hin, das technische, kommerzielle und finanzierungsbezogene Bereitschaft parallel aufbaut, anstatt darauf zu warten, dass ein isoliertes Projekt vollständig ausgereift ist, bevor der nächste Schritt erfolgt.

Zusammengenommen ähnelt die Abfolge zunehmend dem gestuften Aufbau einer vertikal integrierten Spezialmaterialien-Plattform und weniger einer konventionellen Junior-Mining-Story.

Da das Engineering für Phase 1 nun im Gange ist, die Optimierungsarbeiten für Phase 2 voranschreiten und zukünftige High-Purity-Pfade bereits skizziert sind, entwickelt sich Homeruns umfassendere Industriestrategie über mehrere Ebenen gleichzeitig vom Konzept in Richtung Umsetzung, wobei jede Ebene die Gesamtplattform und deren langfristige Skalierbarkeit weiter stärkt.

Dies verleiht der Story auch eine klarere innere Logik für Investoren: Phase 1 kann die Verarbeitungsbasis schaffen, Phase 2 kann das Material entlang der Reinheitskurve weiterentwickeln und die Solarglas-Strategie kann als interner nachgelagerter Nachfrageanker dienen. Genau diese Kombination macht das Plattformkonzept zunehmend greifbar.

Für Investoren, die die Entwicklung des Unternehmens bewerten, könnte diese Abfolge dazu beitragen, Homerun weniger als einzelnen Projektentwickler und stärker als aufstrebende Industrie-Materialien-Plattform mit mehreren sich gegenseitig verstärkenden Entwicklungsebenen wahrzunehmen.

Homerun-VP Business Development Joel Ferrari und VP Operations Odir Pedrazzi bei einem aktuellen technischen Standortbesuch in Santa Maria Eterna, wo die Entwicklungsplanung über die Silica-Plattform des Unternehmens hinweg weiter voranschreitet.

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

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Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.333.285

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,84 CAD (27.05.2026)

Marktkapitalisierung: 65 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,52 EUR (28.05.2026)

Marktkapitalisierung: 40 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz und leitet die Elementum International AG, spezialisiert auf die Lagerung physischer Edelmetalle in ehemaligen Militärbunkern. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien – und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt, sowie in physisches Gold und v.a. Silber über Elementum.

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Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören ebenfalls Erwartungen hinsichtlich der kommerziellen, operativen und strategischen Auswirkungen der kürzlich abgeschlossenen Bankable Feasibility Study („BFS“) des Unternehmens für die geplante Solarglas-Produktionsanlage in Bahia, Brasilien, einschließlich Annahmen, dass die BFS Infrastrukturplanung, Finanzierungsgespräche, Engineering-Entwicklung, strategische Partnerschaften, die Integration der nachgelagerten Fertigung und zukünftige kommerzielle Fortschritte unterstützen könnte. Weitere zukunftsgerichtete Aussagen umfassen Erwartungen hinsichtlich Homeruns 3-Phasen-Integrierter Aufbereitungsplattform, einschließlich Annahmen, dass das Unternehmen Phase 1, zukünftige 4N- und 5N-Aufbereitungsstufen, nachgelagerte Advanced-Materials-Initiativen und vertikal integrierte industrielle Fertigungsaktivitäten erfolgreich vorantreiben könnte. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören ebenfalls Erwartungen hinsichtlich des neu angekündigten Phase-2-Anzaplan-Programms, einschließlich Annahmen in Bezug auf zusätzliche Leaching-Testarbeiten, die Bestätigung des Prozesswegs, Prozessoptimierung, Potenzial zur Reduzierung der Betriebskosten (OPEX), die Entwicklung eines CAPEX-Pakets, AACE-Class-5-Kapitalkostenschätzungen, Prozessdesign, Blockflussdiagramme, Massenbilanzarbeiten, Listen wesentlicher Ausrüstungskomponenten sowie die potenzielle Weiterentwicklung einer vorgeschlagenen +4N-High-Purity-Silica-Aufbereitungsanlage. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen darüber hinaus Erwartungen hinsichtlich der geplanten primären Silicasand-Verarbeitungsanlage des Unternehmens, einschließlich Annahmen in Bezug auf Engineering-Entwicklung, CAPEX-Schätzungen, Verarbeitungskapazität, Produktqualität, operative Integration, Rohstoffversorgung, Infrastrukturhebel, Kostenreduktionen, Skalierbarkeit der Aufbereitung, Kundennachfrage und zukünftige nachgelagerte Industrieanwendungen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören außerdem Aussagen zu Finanzierungsaktivitäten und Finanzierungsgesprächen, einschließlich Annahmen, dass das Interesse von Finanzierungspartnern, strategischen Investoren, Infrastrukturpartnern, Kreditgebern oder anderen Gegenparteien in strukturierte Finanzierungsarrangements, strategische Partnerschaften oder kommerzielle Vereinbarungen übergehen könnte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die naturgemäß Unsicherheiten unterliegen und wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen können. Risiken bei der Umsetzung der Industrieplattform: Aussagen hinsichtlich Homeruns potenzieller Entwicklung zu einer vertikal integrierten Plattform für Silica-Aufbereitung, Solarglas und Advanced Materials unterliegen erheblichen Umsetzungsrisiken. Das Unternehmen befindet sich weiterhin in einer Entwicklungsphase und könnte mit erheblichen Herausforderungen in Verbindung mit Engineering, Finanzierung, Genehmigungen, Bau, Inbetriebnahme, Kommerzialisierung, Hochlauf der Fertigung, Integration der Lieferkette, Kundenzertifizierung, Akzeptanz nachgelagerter Produkte und operativer Skalierung konfrontiert werden. 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Die Entwicklung industrieller Verarbeitungsinfrastruktur kann Kostenüberschreitungen, technische Änderungen, Genehmigungsverzögerungen, Probleme bei der Leistung von Auftragnehmern, Beschaffungsengpässe oder operative Herausforderungen beinhalten, die das Projekt wesentlich beeinträchtigen könnten. Risiken bei der Integration der Solarglas-Produktion: Aussagen hinsichtlich der Integration zwischen der geplanten Silica-Verarbeitungsanlage und Homeruns geplanter Solarglas-Produktion sind zukunftsgerichtet und unterliegen Unsicherheiten. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Verarbeitungsanlage die erwartete operative Integration, Versorgungssicherheit beim Ausgangsmaterial, Kostenvorteile oder Fertigungssynergien erreicht, die derzeit vom Unternehmen erwartet werden. Risiken hinsichtlich Aufbereitung und Produktqualität: Aussagen zu Silica-Reinheit, Verarbeitungsleistung, Reduzierung von Verunreinigungen, Produktkonsistenz und Eignung für industrielle oder Advanced-Materials-Anwendungen unterliegen technischen und operativen Risiken. Die Leistung der Silica-Aufbereitung kann aufgrund von Geologie, Metallurgie, Prozessbedingungen, Skalierungsherausforderungen, Qualitätskontrollanforderungen oder kundenspezifischen technischen Spezifikationen variieren. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die zukünftige Produktion dauerhaft die erwarteten Reinheitsgrade, Kundenakzeptanzstandards oder Anforderungen nachgelagerter Anwendungen erreicht. Risiken bei der Optimierung des Prozesswegs: Aussagen hinsichtlich zusätzlicher Leaching-Testarbeiten, der Bestätigung des Prozesswegs, der Vereinfachung von Prozessabläufen, der Reduzierung von Betriebskosten (OPEX), der CAPEX-Bereitschaft oder der Optimierung der vorgeschlagenen Phase-2-Aufbereitungsanlage sind zukunftsgerichtet und unterliegen technischen Unsicherheiten. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass zusätzliche Testarbeiten einen überlegenen Prozessweg bestätigen, Betriebskosten senken, das Anlagendesign vereinfachen oder die erwarteten CAPEX-Annahmen unterstützen werden. Risiken im Zusammenhang mit Advanced Materials und Phasenerweiterungen: Aussagen hinsichtlich zukünftiger 4N- und 5N-Aufbereitungsstufen, fortgeschrittener Silica-Produkte, nachgelagerter Advanced-Materials-Anwendungen oder zukünftiger industrieller Expansionspfade sind naturgemäß spekulativ und unterliegen erheblichen Unsicherheiten. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass zukünftige Aufbereitungsmodule, fortgeschrittene Verarbeitungsstufen oder nachgelagerte Materials-Initiativen finanziert, technisch umsetzbar, kommerziell tragfähig oder wirtschaftlich attraktiv sein werden. Risiken im Zusammenhang mit CAPEX-Paket und Engineering-Studien: Aussagen hinsichtlich zukünftigen Prozessdesigns, Blockflussdiagrammen, Massenbilanzen, Listen wesentlicher Ausrüstungskomponenten, AACE-Class-5-Kapitalkostenschätzungen oder anderer Engineering-Ergebnisse sind zukunftsgerichtet. Solche Schätzungen können vorläufig sein, auf Annahmen beruhen, die sich im Laufe der Zeit ändern, und möglicherweise nicht die endgültigen Projektkosten, Bauanforderungen oder kommerziellen Betriebsbedingungen widerspiegeln. Infrastruktur- und Standortentwicklungsrisiken: Aussagen zu gemeinsamer Infrastruktur, Versorgungshebeln, Standortsynergien, operativen Effizienzen oder beschleunigten Engineering-Zeitplänen sind zukunftsgerichtet und risikobehaftet. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass Infrastrukturentwicklung, Versorgungsanschlüsse, Logistikzugang, Energieverfügbarkeit, Wasserversorgung oder allgemeinere Annahmen zur Standortentwicklung erwartungsgemäß voranschreiten oder die erwarteten Vorteile erzeugen. Finanzierungsrisiken: Aussagen zu Finanzierungsaktivitäten, Finanzierungsgesprächen oder strategischem Interesse von Gegenparteien sind naturgemäß zukunftsgerichtet. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass Gespräche mit Finanzierungspartnern, Kreditgebern, strategischen Investoren, Infrastrukturfonds, Entwicklungsinstitutionen oder kommerziellen Gegenparteien zu verbindlichen Vereinbarungen, Finanzierungszusagen oder Finanzierungsarrangements zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt führen werden. Marktnachfrage- und Kommerzialisierungsrisiken: Aussagen zur Nachfrage nach industriellem Silica, Solarglas, Verkäufen an nachgelagerte Kunden, Advanced-Materials-Anwendungen oder breiteren Marktchancen im Zusammenhang mit der Energiewende unterliegen Marktunsicherheiten. Die Nachfrage nach Silica-Produkten, Solarmaterialien oder fortgeschrittenen Aufbereitungsprodukten kann durch Veränderungen der Marktbedingungen, industrielle Nachfrage, Preisdruck, konkurrierende Technologien, regionale Überkapazitäten, Importwettbewerb, regulatorische Entwicklungen oder allgemeinere wirtschaftliche Bedingungen beeinflusst werden. Risiken im Zusammenhang mit Kundenzertifizierung und Endmarktakzeptanz: Aussagen hinsichtlich potenzieller Anwendungen in den Bereichen Fused Silica, Silizium, Siliziumkarbid, Halbleiter, Photonik, KI-Infrastruktur, Quarztiegel, Solarglas oder anderen High-Purity-Silica-Märkten sind zukunftsgerichtet. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass zukünftige Produkte von Homerun kundenspezifische Qualifizierungsanforderungen, Preiserwartungen oder kommerzielle Akzeptanzstandards in irgendeinem Zielmarkt erfüllen werden. Bau- und Betriebsrisiken: Die Entwicklung industrieller Verarbeitungs- und Produktionsanlagen ist mit erheblichen Bau- und Betriebsrisiken verbunden, darunter Engineering-Herausforderungen, Probleme bei der Leistung von Auftragnehmern, Genehmigungsverzögerungen, Kostensteigerungen, Herausforderungen bei der Inbetriebnahme, Einschränkungen bei Arbeitskräften, Ausfälle von Ausrüstung, Infrastrukturabhängigkeiten und Risiken beim Hochlauf des Betriebs. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass die Projekte des Unternehmens gemäß den aktuellen Erwartungen, Budgets oder Zeitplänen errichtet oder betrieben werden. Risiken vergleichender Industrieanalogien: Verweise in diesem Bericht auf vertikal integrierte Industrieplattformen, Spezialmaterialien-Unternehmen, fortgeschrittene Fertigungsökosysteme oder industrielle Betriebsmodelle im großen Maßstab dienen ausschließlich konzeptionellen und strategischen Diskussionszwecken. Solche Vergleiche spiegeln Homeruns zukünftiges Betriebsprofil, seine finanzielle Entwicklung, Skalierbarkeit, Marktpositionierung oder Bewertungsergebnisse möglicherweise nicht zutreffend wider. Leser sollten nicht davon ausgehen, dass Homerun vergleichbare wirtschaftliche Ergebnisse, operative Leistungen, Marktrelevanz oder kommerziellen Erfolg erzielen wird, nur weil industrielle Vergleiche oder strategische Analogien in diesem Bericht diskutiert werden. Makroökonomische und externe Risiken: Homeruns Geschäft und Entwicklungspläne können durch breitere makroökonomische, geopolitische, regulatorische, energiebezogene, lieferkettenbezogene, inflationäre, währungsbezogene oder rohstoffpreisbezogene Entwicklungen beeinflusst werden. Externe Ereignisse, einschließlich politischer Instabilität, Änderungen der Handelspolitik, Genehmigungsverzögerungen, Infrastrukturstörungen, Arbeitskräftemangel, Energiepreisvolatilität oder allgemeiner Kapitalmarktbedingungen, können die Entwicklungspläne, Finanzierungsaussichten, Bauzeitpläne oder kommerziellen Chancen des Unternehmens wesentlich beeinträchtigen. Dementsprechend sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Rockstone und der Autor dieses Reports übernehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung von Aussagen in diesem Report, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben. Vergangene Leistungen, Vergleiche mit anderen Unternehmen, Projekten, Rohstoffen, Technologien, Rechtsräumen, Machbarkeitsstudien, Kapitalmarkt-Ereignissen oder Branchentrends dienen ausschließlich illustrativen Zwecken und sollten nicht als Hinweis auf zukünftige Ergebnisse verstanden werden.

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