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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Erstanträge kaum verändert, 215.000 gemeldet
    • Analysten erwarteten 211.000, Revision auf 210.000
    • Arbeitsmarkt robust, relevant für Fed Geldpolitik
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legen zu
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche nur wenig verändert. Die Hilfsanträge legten um 5.000 auf 215.000 zu, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit 211.000 Anträgen gerechnet.

    Der Wert für die Vorwoche wurde geringfügig um 1.000 auf 210.000 nach oben revidiert. Die Hilfsanträge bleiben insgesamt auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau.

    Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für April robust ausgefallen. Es wurden deutlich mehr neue Stellen geschaffen als erwartet. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Lage am Arbeitsmarkt neben der Inflation zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins nicht angetastet./jha/men






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