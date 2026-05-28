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    Mega-Deal für Gripen-Kampfjets

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    Kampfjet-Coup für Rüstungsaktie: Ukraine greift nach bis zu 150 Gripen

    Die Ukraine kauft 20 Gripen-Kampfjets aus Schweden und könnte noch viel mehr bestellen. Für diese Aktie winkt damit ein brisanter Großauftrag.

    Für Sie zusammengefasst
    Mega-Deal für Gripen-Kampfjets - Kampfjet-Coup für Rüstungsaktie: Ukraine greift nach bis zu 150 Gripen
    Foto: Gregor Fischer/dpa

    Die Ukraine wird 20 Saab Gripen E/F-Kampfjets aus Schweden erwerben. Dies gab Premierminister Ulf Kristersson während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj anlässlich seines Besuchs in Schweden bekannt. Die 20 Kampfjets stellen die erste Phase eines umfangreichen Gripen-Deals dar. Die Ukraine hat ihr Interesse bekundet, bis zu 150 Flugzeuge zu kaufen.

    Nach Abschluss des ersten Kaufs wird Schweden der Ukraine 16 JAS Gripen C/D-Modelle spenden. Kristersson erklärte: "Die Ukraine hat den Gripen klar als Priorität für ihre langfristige Luftwaffe auserkoren und den Wunsch geäußert, die neueste Version, den Gripen E, zu erwerben. Wir ersetzen die gespendeten Flugzeuge der schwedischen Luftwaffe durch neue Maschinen." 

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    Michael Johansson, CEO und Präsident von Saab sagte dazu: "Ich bin sehr stolz auf die heutige Ankündigung, dass Schweden und die Ukraine gemeinsam mit Saab weitere Schritte unternehmen, um der Ukraine Zugang zum Gripen, dem modernsten Kampfflugzeug der Welt, zu ermöglichen. Wir freuen uns darauf, die Ukraine bei der Beschaffung des Gripen und die schwedischen Behörden beim Ersatz der gespendeten Flugzeuge zu unterstützen."

    Der Saab Gripen-Kampfjet ist für die Abwehr komplexer Bedrohungen in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Er kann auf kurzen Strecken starten und landen und von provisorischen Start- und Landebahnen oder Straßen aus operieren, was dezentrale Einsätze und hohe Verfügbarkeit ermöglicht. Der Gripen ist kostengünstig, einfach zu bedienen und zu warten.

    Die Aktie von Saab ist am Donnerstag auf Tradegate (14:55 Uhr, MESZ) 3,98 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 51,91 Euro.  

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion  

    Die Saab Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,10 % und einem Kurs von 51,97EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 15:02 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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