KI-Chefs schlagen plötzlich neue Töne an – steckt mehr dahinter?

Vor allem Nvidia-Chef Jensen Huang ging ungewöhnlich deutlich auf Distanz zu Aussagen anderer Firmenchefs. In einem Interview mit Channel News Asia kritisierte er Unternehmen, die jüngste Entlassungen mit künstlicher Intelligenz begründen.

Führende Manager der KI-Branche schwächen ihre früheren Warnungen vor massiven Arbeitsplatzverlusten durch künstliche Intelligenz ab. Hintergrund ist die wachsende öffentliche Kritik an den möglichen Folgen der Technologie für Arbeitnehmer. Darüber berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

"Die Behauptung, dass KI zum Verlust von Arbeitsplätzen führt, ist für viele der CEOs, die das behaupten, einfach zu bequem", sagte Huang. KI sei erst seit kurzer Zeit produktiv und wirtschaftlich nutzbar. Deshalb könne sie kaum für Stellenstreichungen verantwortlich sein, die bereits Jahre zuvor begonnen hätten.

Huang attackiert andere Konzernchefs

Huang widersprach offen den düsteren Prognosen vieler Branchenvertreter. Die jüngsten Entlassungswellen in Unternehmen seien nicht durch KI ausgelöst worden. "Wie kann es sein, dass KI erst vor sechs Monaten produktiv und nützlich wurde, während vor zwei Jahren wegen der KI irgendwie Leute entlassen wurden? Das ergibt doch keinen Sinn.", sagte er.

Zugleich warf der Nvidia-Chef einigen Managern vor, mit drastischen KI-Warnungen vor allem Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen. "Das war nur ein Versuch, sich klug zu geben, und das hasse ich wirklich. Ich glaube, wir machen den Leuten Angst, und das ist unverantwortlich", erklärte Huang.

Auch OpenAI-Chef Altman wird vorsichtiger

Ähnlich äußerte sich inzwischen auch OpenAI-Chef Sam Altman. Bei der "Accelerate AI Conference" der australischen Commonwealth Bank räumte er ein, dass seine früheren Erwartungen zu den Folgen von KI auf den Arbeitsmarkt zu pessimistisch gewesen seien.

Er habe geglaubt, dass vor allem einfache Bürojobs deutlich schneller wegfallen würden. "Ich hätte gedacht, dass der Abbau von Einstiegsstellen im Bürobereich inzwischen stärkere Auswirkungen gehabt hätte, als dies tatsächlich der Fall ist", sagte Altman laut The Australian. Seine Einschätzung habe sich jedoch nicht bestätigt.

Altman betonte zudem, dass die befürchtete "Job-Apokalypse", über die auch Unternehmen seiner Branche gesprochen hätten, bislang ausgeblieben sei.

Branche steht unter wachsendem Druck

Die neuen Töne kommen zu einem sensiblen Zeitpunkt für die KI-Industrie. Unternehmen wie OpenAI und Anthropic gelten als Kandidaten für milliardenschwere Börsengänge. Dafür benötigen sie breite Unterstützung von Investoren und Öffentlichkeit.

Gleichzeitig wächst die Sorge vieler Menschen vor den Folgen künstlicher Intelligenz für den Arbeitsmarkt. In den USA zeigen Umfragen laut AFP eine zunehmende Skepsis gegenüber den angekündigten Umbrüchen.

Zuletzt hatte die britische Bank Standard Chartered angekündigt, bis 2030 Tausende Stellen streichen zu wollen, weil künstliche Intelligenz Verwaltungsaufgaben übernimmt. Auch der Snapchat-Konzern reduzierte jüngst rund 1.000 Jobs und verwies auf Effizienzgewinne durch KI.

Trotz der aktuellen Beschwichtigungen warnen Notenbanker weiterhin vor möglichen Risiken. Fed-Gouverneurin Lisa Cook erklärte laut AFP, die Wirtschaft könne vor der "bedeutendsten Umgestaltung der Arbeitswelt seit Generationen" stehen. Kurzfristig seien Arbeitsplatzverluste möglich, auch wenn die langfristigen Effekte positiv ausfallen könnten.

Die meisten großen Wirtschaftsorganisationen, darunter auch die Europäische Zentralbank, sehen bislang jedoch nur geringe Auswirkungen von KI auf den Arbeitsmarkt.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion