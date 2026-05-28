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    USA

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    Auftragseingang langlebiger Güter steigt stärker als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • USA Aufträge langlebige Güter im April +7,9 Prozent
    • Volkswirte erwarteten Anstieg um 4,0 Prozent
    • Ohne Transportgüter stiegen Aufträge um 1,1 Prozent
    USA - Auftragseingang langlebiger Güter steigt stärker als erwartet
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im April stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 7,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg um 4,0 Prozent erwartet.

    Die Aufträge waren zudem im März um revidierte 1,3 Prozent gestiegen. Ursprünglich war lediglich ein Anstieg um 0,8 Prozent ermittelt worden.

    Ohne Transportgüter wie Flugzeuge stiegen die Aufträge im April um 1,1 Prozent. Volkswirte hatten hier einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

    Die Aufträge für Kapitalgüter abseits des Militär- und Luftfahrtbereichs fielen um 1,1 Prozent. Hier hatten Experten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet./jsl/jha/





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    USA Auftragseingang langlebiger Güter steigt stärker als erwartet In den USA sind die Aufträge für langlebige Güter im April stärker als erwartet gestiegen. Die Bestellungen legten im Vergleich zum Vormonat um 7,9 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington nach einer ersten Schätzung …
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