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    Besonders beachtet!

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    Alzchem Group Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026

    Am 28.05.2026 ist die Alzchem Group Aktie, bisher, um +6,58 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Alzchem Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Alzchem Group Aktie legt spürbar zu - News, Gründe und Ausblick - 28.05.2026
    Foto: Alzchem

    Alzchem Group ist ein führendes Spezialchemieunternehmen, das innovative und nachhaltige Produkte wie Kalziumkarbid und Düngemittel herstellt. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Unternehmen wie Evonik und BASF. Die vertikale Integration und der Fokus auf Nischenmärkte heben Alzchem von der Konkurrenz ab.

    Alzchem Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.05.2026

    Mit einer Performance von +6,58 % konnte die Alzchem Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,63 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Alzchem Group Aktie. Nach einem Plus von +3,63 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 187,15, mit einem Plus von +6,58 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Alzchem Group einen Gewinn von +16,57 % verbuchen.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +15,48 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,34 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +13,62 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

    Alzchem Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +15,48 %
    1 Monat +7,34 %
    3 Monate +16,57 %
    1 Jahr +44,44 %
    Stand: 28.05.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Alzchem Group Aktie

    Es gibt 10 Mio. Alzchem Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,90 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Alzchem Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alzchem Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Alzchem Group

    +7,18 %
    +15,51 %
    +7,78 %
    +22,70 %
    +45,45 %
    +808,01 %
    +605,62 %
    +267,45 %
    ISIN:DE000A2YNT30WKN:A2YNT3
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