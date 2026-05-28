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    USA

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    Wirtschaftswachstum nimmt weniger Fahrt auf als erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • US-BIP im ersten Quartal annualisiert 1,6 Prozent
    • Erstschätzung 2,0 Prozent, zweite Erhebung 1,6 Prozent
    • Für Vergleich mit Europa US-Rate durch vier teilen
    USA - Wirtschaftswachstum nimmt weniger Fahrt auf als erwartet
    Foto: Siarhei - 356130783

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft hat zu Beginn des Jahres weniger an Fahrt gewonnen als erwartet. Im ersten Quartal stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) zum Vorquartal um annualisiert 1,6 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag laut einer zweiten Erhebung in Washington mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Zuwachs von 2,0 Prozent ermittelt worden. Volkswirte hatten im Durchschnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Im Schlussquartal war die größte Volkswirtschaft der Welt lediglich um 0,5 Prozent gewachsen.

    In den USA werden die Daten zum Wirtschaftswachstum annualisiert veröffentlicht. In Europa wird auf diese Methode verzichtet, weshalb die Zahlen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. Um auf eine mit Europa vergleichbare Wachstumsrate zu kommen, müsste man die US-Rate durch vier teilen./jsl/jha/





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