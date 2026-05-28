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    POLARIS Laboratories tritt dem Dow Coolant Care Network als Prüfdienstleister für DOWFROST-Wärmeträgerflüssigkeiten bei

    INDIANAPOLIS, IN / ACCESS Newswire / 28. Mai 2026 / POLARIS Laboratories gab heute bekannt, dass Dow POLARIS Laboratories als Prüfdienstleister für DOWFROST LC- und HD-Wärmeträgerflüssigkeiten ausgewählt hat, die in fortschrittlichen Kühlungssystemen zum Einsatz kommen. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das Engagement von Dow, Kunden dabei zu unterstützen, von reaktiven Wartungspraktiken zu einem proaktiven, datengestützten Flüssigkeitsmanagement überzugehen.

     

    DOWFROST-Wärmeträgerflüssigkeiten wurden entwickelt, um die Kühlung von Rechenzentren der nächsten Generation zu unterstützen, einschließlich Direkt-Chip-Flüssigkeitskühlungsarchitekturen. Diese Flüssigkeiten basieren auf hochreinem Propylenglykol und fortschrittlicher Inhibitortechnologie und ermöglichen eine effiziente Wärmeabfuhr, Korrosionsschutz und langfristige Betriebsstabilität in Hochleistungs-Rechenumgebungen.

     

    Um den thermischen Anforderungen von künstlicher Intelligenz (KI) und Hochleistungsrechnern gerecht zu werden, ist die Überwachung der Flüssigkeitskühlungsmittel entscheidend für die Aufrechterhaltung der Betriebszeit, die Sicherung der Leistung und die Reduzierung von Betriebsrisiken. Das Dow Coolant Care Network integriert Flüssigkeitsversorgung, Tests, Datenanalyse und Unterstützung bei der Risikominderung in einem einzigen, koordinierten Rahmen – unterstützt durch die Expertise von POLARIS Laboratories bei Tests auf Glykolbasis.

     

    „Wir freuen uns darauf, Dow und seine Rechenzentrumsbetreiber mit fortschrittlichen Labortests und der Überwachung des Flüssigkeitszustands für Flüssigkeitskühlungssysteme zu unterstützen“, sagte Bryan Debshaw, Chief Executive Officer von POLARIS Laboratories. „Diese Zusammenarbeit wird den Kunden die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um die Effizienz, Vorhersagbarkeit und Zuverlässigkeit ihrer Flüssigkeitskühlungsbetriebe zu verbessern.“

     

    „Da sich der Einsatz von Flüssigkeitskühlung immer weiter verbreitet, sind die Flüssigkeitsanalyse und die daraus gewonnenen Daten entscheidend für die Zuverlässigkeit und Leistung des Systems. Da unsere Erkenntnisse von hochwertigen Daten abhängen, arbeiten wir mit vertrauenswürdigen, streng geprüften Anbietern wie POLARIS Laboratories zusammen“, sagte Chuck Carn, Senior Director Global Product Management bei Dow. „Gemeinsam helfen wir unseren Kunden über das Dow Coolant Care Network, den Zustand der Flüssigkeiten besser zu verstehen, Probleme zu antizipieren und proaktiv zu handeln. POLARIS Laboratories verfügt zudem über qualifizierte Laboreinrichtungen in Europa und den USA, was von globalen Hyperscalern sehr begrüßt werden wird.“

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
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