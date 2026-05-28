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    Pakistans Außenminister reist nach Washington

    Für Sie zusammengefasst
    • Pakistan vermittelt im Iran-Krieg Außenminister reist
    • Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio geplant
    • Frühere Friedensgespräche endeten ohne Durchbruch
    Pakistans Außenminister reist nach Washington
    Foto: Emphyrio - pixabay

    ISLAMABAD (dpa-AFX) - Im Iran-Krieg vermittelt Pakistan zwischen den Konfliktparteien. Nun will der pakistanische Außenminister für Gespräche nach Washington reisen. Am Freitag wird Ishaq Dar nach Terminen in New York in der US-Hauptstadt erwartet, wie sein Ministerium mitteilte. Es sei ein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio geplant. Neben den bilateralen Beziehungen soll es auch um Pakistans Bemühungen für Frieden in der Region gehen.

    Israel und die USA hatten den Iran vor drei Monaten angegriffen. Seit Anfang April herrscht in dem Krieg eine Waffenruhe. Im April war Pakistan Gastgeber von Friedensgesprächen. Die Verhandlungen endeten jedoch ohne Durchbruch. In den vergangenen Tagen gab es erneut Berichte über eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran. Gegenseitige Angriffe am Persischen Golf schüren jedoch Sorgen vor einer weiteren Eskalation./arb/DP/he





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