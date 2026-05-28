Pakistans Außenminister reist nach Washington
- Pakistan vermittelt im Iran-Krieg Außenminister reist
- Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio geplant
- Frühere Friedensgespräche endeten ohne Durchbruch
ISLAMABAD (dpa-AFX) - Im Iran-Krieg vermittelt Pakistan zwischen den Konfliktparteien. Nun will der pakistanische Außenminister für Gespräche nach Washington reisen. Am Freitag wird Ishaq Dar nach Terminen in New York in der US-Hauptstadt erwartet, wie sein Ministerium mitteilte. Es sei ein Treffen mit US-Außenminister Marco Rubio geplant. Neben den bilateralen Beziehungen soll es auch um Pakistans Bemühungen für Frieden in der Region gehen.
Israel und die USA hatten den Iran vor drei Monaten angegriffen. Seit Anfang April herrscht in dem Krieg eine Waffenruhe. Im April war Pakistan Gastgeber von Friedensgesprächen. Die Verhandlungen endeten jedoch ohne Durchbruch. In den vergangenen Tagen gab es erneut Berichte über eine mögliche Einigung zwischen den USA und dem Iran. Gegenseitige Angriffe am Persischen Golf schüren jedoch Sorgen vor einer weiteren Eskalation./arb/DP/he
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
...und der Ball ist rund und ein Spiel dauert 90 Minuten!
Es ist immer wieder ein psychologisches Schauspiel der Sonderklasse. Da reicht das blosse Auftauchen des Wortes „Memorandum“ im Nahen Osten, um die automatisierten Handelssysteme des Westens in den reflexartigen Verkaufsmodus zu schalten. Der Ölpreis wird um über 4% gedrückt, während die physische Realität an den globalen Engpässen der Strasse von Hormus mit keinem einzigen Schiff verändert wurde.
Wer glaubt, dass komplexe, jahrzehntelang gewachsene geopolitische Verschiebungen durch ein loses Stück Verhandlungspapier und ein paar medienwirksame Gesten gelöst sind, verwechselt die Realpolitik mit einer PR-Kampagne der Wall Street.
Dieser temporäre Rücksetzer ändert nichts an der fundamentalen Statik. Das makroökonomische Dreieck zieht sich im Hintergrund unerbittlich weiter zu. Während die Herde jetzt erleichtert aufatmet und glaubt, die geopolitische Risikoprämie sei Geschichte, wird die Feder im Rohstoffsektor auf diesem tieferen Niveau nur noch fester gespannt. Die un-dilutierbare Realität im Boden lässt sich durch digitale Beruhigungspillen nicht vermehren. Der Markt holt lediglich Schwung vor dem physikalischen Realitätscheck.