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    Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fällt wochenlang aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Skyline-Bahn am Flughafen fällt wochenlang aus
    • Bis zu 20 Ersatzbusse im Zwei- bis Drei-Minuten-Takt
    • Siemens und Fraport prüfen Systeme der Bahn
    Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fällt wochenlang aus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Genau einen Monat vor Beginn der hessischen Sommerferien macht die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen für längere Zeit schlapp. Der fahrerlose Zug, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Bereichen des Flughafens verbindet, bleibt voraussichtlich mehrere Wochen außer Betrieb. Ob die Bahn rechtzeitig zu den Sommerferien wieder fahren kann, ist derzeit unklar, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers Fraport mitteilte. Die Angelegenheit habe aber höchste Priorität.

    Der intensive Betrieb seit dem Start im April mit täglich bis zu 25.000 Passagieren und Besuchern mache technische Anpassungen erforderlich, teilte Fraport mit. Die fahrerlosen Züge waren wiederholt auf der Strecke stehengeblieben. Aus Sicherheitsgründen sei der Betrieb deshalb bis auf weiteres eingestellt worden.

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    "Unser Ziel ist es, allen Nutzerinnen und Nutzern ein zuverlässiges, komfortables und sicheres Verkehrsmittel zu bieten", sagte Alexander Heinrich, Betriebsleiter Skyline-Bahn bei der Fraport AG. Techniker der Siemens Mobility und Fachexperten des Flughafens überprüften aktuell verschiedene Systeme der führerlosen Bahn und nähmen Anpassungen vor. Siemens ist für den technischen Betrieb der Bahn verantwortlich.

    Welche Ausweichmöglichkeiten gibt es?

    Als Ersatz setzt der Flughafen bis zu 20 Shuttlebusse zwischen den Terminals 1, 2 und 3 ein. Nach Angaben von Fraport bedienen sie dieselben Haltepunkte wie die Skyline-Bahn und verkehren im Zwei- bis Drei-Minuten-Takt. Zwischen 23.00 Uhr und 5.00 Uhr fahren die Busse alle zehn Minuten.

    Die Haltestellen befinden sich jeweils vor den Gebäudebereichen an den Ankunftsebenen. Zusätzlich helfen Flughafenmitarbeiter Reisenden bei der Orientierung und weisen auf die Ersatzbusse hin. Passagiere sollten dennoch mehr Zeit für den Wechsel zwischen den Terminals einplanen. Die bestehende Skyline-Bahn zwischen Terminal 1 und Terminal 2 sei von den Problemen nicht betroffen und weiterhin uneingeschränkt in Betrieb.

    Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn ist erst seit wenigen Wochen in Betrieb. Normalerweise sollen die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund 8 Minuten über die Strecke bringen./lea/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 70,85 auf Tradegate (28. Mai 2026, 14:51 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +2,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 214,84 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 275,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 230,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 335,00EUR was eine Bandbreite von -14,34 %/+24,77 % bedeutet.




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