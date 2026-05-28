Aufbau einer mehrphasigen Aufbereitungsplattform in Brasilien

Frisch nach Abschluss einer robusten Bankable Feasibility Study (BFS; eine bankfähige Machbarkeitsstudie) für seine geplante Solarglas-Produktionsanlage in Brasilien baut Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) weiter aus, was zunehmend als eine der ambitioniertesten vertikal integrierten Silica-Entwicklungsstrategien außerhalb Chinas erscheint.

Diese Dynamik ist wichtig, weil das Unternehmen nun Machbarkeitsstudien, Engineering, Aufbereitungsentwicklung und Finanzierungsaktivitäten zu einem zunehmend kohärenten industriellen Aufbau verbindet.

Nur wenige Tage nachdem das Unternehmen über Minerali Industriali Engineering Srl (MIE) das Engineering für seine geplante Phase-1-Silicasand-Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 350.000 Tonnen pro Jahr (tpy) vorangetrieben hat, ist Homerun nun auch zur nächsten Stufe seiner High-Purity-Silica-Aufbereitungsstrategie übergegangen und hat Dorfner Anzaplan GmbH mit ergänzenden Leaching-Testarbeiten, der Bestätigung des Prozesswegs sowie der zukünftigen Kapitalkosten- (CAPEX) Entwicklung für die vorgeschlagene Phase-2-Aufbereitungsanlage in Bahia, Brasilien, beauftragt.

Zusammengenommen deuten die Pressemitteilungen darauf hin, dass Homerun nicht länger isolierte Industrieprojekte unabhängig voneinander entwickelt, sondern systematisch eine gestufte Aufbereitungs- und Fertigungsplattform aufbaut, die industrielles Silica, Solarglas und zukünftige Advanced-Materials-Anwendungen umfasst.

Hinter der technischen Sprache der jüngsten News verbirgt sich eine deutlich größere strategische Botschaft: Homerun errichtet das industrielle Fundament unter einem umfassenderen Silica-zu-Solar- und Advanced-Materials-Ökosystem.

Investoren könnten Homeruns Entwicklungen zunehmend nicht mehr als eigenständige Meilensteine betrachten, sondern als miteinander verbundene Ebenen eines größeren industriellen Systems, das Schritt für Schritt aufgebaut wird...

LESEN SIE DEN VOLLSTÄNDIGEN REPORT:

https://www.rockstone-news.de/homerun-resources-mehrphasige-aufbereitu ...

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 – 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631