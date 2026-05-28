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    Deutsche Grundstücksauktionen: Positive Marktimpulse

    Nach Darstellung der Analysten Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker von GBC hat die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) den Objektumsatz deutlich verbessert und den Konzernverlust auf -0,29 Mio. Euro (GJ 2024: -0,42 Mio. Euro) eingegrenzt. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel und erneuern das positive Votum.
    Nach Analystenaussage sei der Objektumsatz im Jahr 2025 auf 90,88 Mio. Euro gestiegen. Für das Geschäftsjahr 2026 erwarte GBC eine Fortsetzung der operativen Erholung. Die Gesellschaft strebe demnach im aktuellen Geschäftsjahr 2026 einen Objektumsatz von 85,00 Mio. Euro, sowie die Rückkehr in die Gewinnzone an. Nach dem starken Objektumsatz von 90,88 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2025 liege diese Zielsetzung zwar leicht unter dem Vorjahresniveau, erscheine aus Sicht des Analystenteams vor dem Hintergrund des weiterhin selektiven Immobilienmarktes aber konservativ und gut erreichbar. Zudem erwarte GBC einen Anstieg der bereinigten Nettoeinnahmen auf 9,30 Mio. Euro. Hintergrund sei, dass die Relation zwischen Objektumsatz und bereinigten Nettoeinnahmen im Geschäftsjahr 2025 mit 8,9 Prozent vergleichsweise niedrig gelegen habe. Dies sei vor allem auf den Objektmix, größere Einzeltransaktionen sowie die Struktur der vereinnahmten Courtagen zurückzuführen. Für 2026 rechne das Analystenteam dagegen mit einer Normalisierung dieser Quote auf 10,7 Prozent. In der Folge bestätigen die Analysten das Kursziel von 12,85 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.

    (Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.05.2026, 15:00 Uhr)

    Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
    Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
    Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 28.05.2026 um 10:00 Uhr fertiggestellt und am 28.05.2026 um 14:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
    Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a6941c4dcf835dcc3b00d737333c8e18
    Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

     

    Die Deutsche Grundstuecksauktionen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 5,80EUR auf Lang & Schwarz (28. Mai 2026, 15:14 Uhr) gehandelt.


    Rating: Kauf
    Analyst: Cosmin Filker
    Kursziel: 12,85 EUR



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