Aktie ist nicht zu stoppen
Dell angelt sich 10 Milliarden-Deal mit dem Pentagon
Dell Technologies sichert sich einen der größten IT-Aufträge in der Geschichte des US-Militärs. Der Konzern soll den Streitkräften helfen, hunderte Millionen pro Jahr einzusparen.
- Dell erhält 9,7 Milliarden Dollar Fünfjahresvertrag
- Bündelvergabe ersetzt hunderte Einzelkäufe
- Jährliche Einsparung rund 420 Millionen Dollar
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Der US-Hardwarspezialist Dell hat einen Fünfjahresvertrag mit dem US-Verteidigungsministerium über 9,7 Milliarden Dollar an Land gezogen. Die Aktie reagierte prompt: Im vorbörslichen Handel zog sie um rund vier Prozent auf gut 316 US-Dollar an.
Der Auftrag läuft unter dem Namen CETA (Core Enterprise Technology Agreement) und ist im Kern ein Großeinkauf: Dell liefert und verwaltet Microsoft-Software-Lizenzen, Cloud-Abonnements und klassische On-Premises-Lizenzen für die gesamte US-Armee, Geheimdienste und die Küstenwache. Neu ist weniger der Inhalt als die Struktur. Bisher kauften Hunderte von Dienststellen ihre Lizenzen einzeln ein. Jetzt bündelt das Pentagon alles bei einem Anbieter. Pentagon-CIO Kirsten Davies zufolge soll das Einsparungen von gut 420 Millionen US-Dollar pro Jahr bringen.
Dell setzte sich laut Pentagon in einem Wettbewerbsverfahren durch. Davies und Acting Navy-CIO Barry Tanner betonten das ausdrücklich vor der Presse. Tanner erklärte, die Anbieter seien anhand von Preisvergleichen und dem Gesamtnutzen für das Ministerium bewertet worden. Dell halte zudem eine langjährige Handelspartnerschaft mit Microsoft und zähle zu den größten Abnehmern von Windows-Lizenzen.
Trotzdem fällt das Timing auf. Weniger als drei Wochen vor Vertragsabschluss empfahl US-Präsident Donald Trump bei einem öffentlichen Auftritt im Weißen Haus, Produkte von Dell zu kaufen. Im Dezember 2025 hatten Dell-Gründer Michael Dell und seine Frau Susan neben Trump gestanden, als sie eine Spende von 6,25 Milliarden US-Dollar an ein staatlich gefördertes Kinderspar-Programm ankündigten. Die Bundesbehörden versichern, beides habe mit der Auftragsvergabe nichts zu tun.
Am Donnerstag nach Börsenschluss legt Dell seine Quartalszahlen vor. Analysten erwarten einen Umsatz von rund 35 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von etwa 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspräche.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion