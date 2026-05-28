Dell angelt sich 10 Milliarden-Deal mit dem Pentagon

Dell Technologies sichert sich einen der größten IT-Aufträge in der Geschichte des US-Militärs. Der Konzern soll den Streitkräften helfen, hunderte Millionen pro Jahr einzusparen.

Der US-Hardwarspezialist Dell hat einen Fünfjahresvertrag mit dem US-Verteidigungsministerium über 9,7 Milliarden Dollar an Land gezogen. Die Aktie reagierte prompt: Im vorbörslichen Handel zog sie um rund vier Prozent auf gut 316 US-Dollar an. Der Auftrag läuft unter dem Namen CETA (Core Enterprise Technology Agreement) und ist im Kern ein Großeinkauf: Dell liefert und verwaltet Microsoft-Software-Lizenzen, Cloud-Abonnements und klassische On-Premises-Lizenzen für die gesamte US-Armee, Geheimdienste und die Küstenwache. Neu ist weniger der Inhalt als die Struktur. Bisher kauften Hunderte von Dienststellen ihre Lizenzen einzeln ein. Jetzt bündelt das Pentagon alles bei einem Anbieter. Pentagon-CIO Kirsten Davies zufolge soll das Einsparungen von gut 420 Millionen US-Dollar pro Jahr bringen.