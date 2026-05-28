UNTERNEHMEN vom 28.05.2026 - 15.15 Uhr

SAN FRANCISCO - Der US-Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Dass der SAP-Rivale nun im Gesamtjahr mehr bereinigten Gewinn je Aktie erwartet, besänftigte die Anleger nur wenig. Ebenso wie die Aspekte, dass das abgelaufene erste Quartal den Erwartungen entsprach und das Geschäft mit dem eigenen KI-Tool Agentforce stärker wächst als bisher prognostiziert. Die Salesforce-Aktie verlor am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel mehr als 2 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es handle sich um einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA). Verbraucher in der EU stießen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Temu auf illegale Artikel.

ROUNDUP: Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich - Aktie sinkt

NEW YORK/BERLIN - Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Anteil am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero im Übernahmepoker deutlich ausgebaut. Der direkte Anteil von Uber sei zu Wochenbeginn von 19,5 auf 24,99 Prozent gestiegen, hieß es in einer Stimmrechtsmitteilung des Berliner MDax-Konzerns am Mittwoch nach Börsenschluss. Inklusive Wertpapier-Instrumenten hat sich Uber demnach den Zugriff auf Stimmrechte im Umfang von 36,83 Prozent gesichert.

ROUNDUP 2: EU prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy genauer

BRÜSSEL - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com beschäftigt gleich mehrere Behörden. Die Europäische Kommission hat nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. Ihre Zustimmung ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 150,8 auf Tradegate (28. Mai 2026, 15:15 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,30 %. Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,64 Mrd.. SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -39,40 %/+51,50 % bedeutet.



