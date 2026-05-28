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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 28.05.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Salesforce enttäuscht mit mauem Quartalsausblick
    • EU verhängt 200 Millionen Euro Strafe gegen Temu
    • Uber baut Anteil an Delivery Hero deutlich aus
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 28.05.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP: SAP-Rivale Salesforce mit mauem Ausblick aufs Quartal - Aktie gibt nach

    SAN FRANCISCO - Der US-Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Ausblick auf den Umsatz im laufenden Quartal enttäuscht. Dass der SAP-Rivale nun im Gesamtjahr mehr bereinigten Gewinn je Aktie erwartet, besänftigte die Anleger nur wenig. Ebenso wie die Aspekte, dass das abgelaufene erste Quartal den Erwartungen entsprach und das Geschäft mit dem eigenen KI-Tool Agentforce stärker wächst als bisher prognostiziert. Die Salesforce-Aktie verlor am Donnerstag im vorbörslichen US-Handel mehr als 2 Prozent.

    ROUNDUP 3: EU verhängt 200-Millionen-Strafe gegen Onlinehändler Temu

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat wegen illegaler Produkte eine Strafe in Höhe von 200 Millionen Euro gegen den chinesischen Online-Marktplatz Temu verhängt. Das Unternehmen habe die Risiken und Schäden für Verbraucher nicht ordnungsgemäß bewertet, teilte die Brüsseler Behörde mit. Es handle sich um einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen das Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act - DSA). Verbraucher in der EU stießen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Temu auf illegale Artikel.

    ROUNDUP: Uber erhöht Stimmrechtsanteil an Delivery Hero deutlich - Aktie sinkt

    NEW YORK/BERLIN - Der US-Fahrdienstvermittler Uber hat seinen Anteil am deutschen Lieferdienstkonzern Delivery Hero im Übernahmepoker deutlich ausgebaut. Der direkte Anteil von Uber sei zu Wochenbeginn von 19,5 auf 24,99 Prozent gestiegen, hieß es in einer Stimmrechtsmitteilung des Berliner MDax-Konzerns am Mittwoch nach Börsenschluss. Inklusive Wertpapier-Instrumenten hat sich Uber demnach den Zugriff auf Stimmrechte im Umfang von 36,83 Prozent gesichert.

    ROUNDUP 2: EU prüft Übernahme von MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy genauer

    BRÜSSEL - Die geplante Übernahme von Europas größtem Elektronikfachhändler MediaMarktSaturn durch den chinesischen E-Commerce-Riesen JD.com beschäftigt gleich mehrere Behörden. Die Europäische Kommission hat nach einer ersten Untersuchung "vorläufige Bedenken" und prüft den Fall nun genauer. Ihre Zustimmung ist eine der Voraussetzungen für einen Eigentümerwechsel.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 150,8 auf Tradegate (28. Mai 2026, 15:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um -4,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,30 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 184,64 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der SAP Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von -39,40 %/+51,50 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Salesforce - A0B87V - US79466L3024

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf starke Q1‑Zahlen (Umsatz‑ und EPS‑Beat, hohe Non‑GAAP‑Marge, starker Cashflow) sowie KI‑Momentum, aber auch um einen enttäuschenden Ausblick mit moderatem Wachstum (~10–11%). Debattiert werden strukturelle Wachstumsverlangsamung, gespaltene Bewertung (Chance vs. Reife), häufig muted Kursreaktionen und geplante Nachkäufe nach Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

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