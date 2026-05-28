Private Einkommen stagnieren im April - PCE-Inflationsindikator steigt an

WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die privaten Einkommen im April stagniert. Sie verharrten auf dem Niveau des Vormonats, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Plus von 0,4 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatten die Einkommen noch um revidierte 0,5 Prozent zugelegt. Hier war zunächst noch ein Zuwachs von 0,6 Prozent ermittelt worden.

Die privaten Konsumausgaben zogen im April um 0,5 Prozent an. Dies war so erwartet worden. Im Vormonat hatten die Konsumausgaben noch um aufwärts revidierte 1,0 Prozent zugelegt.