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    Micron – wo Volatilität hilft

    Zu unserem Job gehört ja nicht nur, die neuesten Entwicklungen am Markt bestmöglich zu reflektieren, sondern auch, eine gute Produktauswahl zu bieten. Und Kernbaustein guter Produkte ist sehr oft die Volatilität.

    Wir haben uns in den letzten Tagen mal angeschaut, wie die Volatilitätsdaten bei großen Chip-Aktien aussehen. Und die Tatsache, dass bei NVIDIA oder Broadcom mit Discount-Zertifikaten auf mittlere und natürlich auch kurze Laufzeit einiges zu holen ist, ist nicht neu.

    Wer bei NVIDIA 25 % Discount auf die Aktienwelt erhält, erzielt eine sehr ordentliche Seitwärtsrendite. Nimmt man nun die Aktie zum halben Preis, sprich einen Discount von 50 % zum Aktienkurs als Maßstab, und geht in der Laufzeit etwas länger auf etwas mehr als ein Jahr, dann sind bei Broadcom und NVIDIA auch dank Volatilität immer noch zwischen acht und 9 % p. a. an Rendite zu holen.

    Wohlgemerkt bei Aktien, die natürlich auch keine nennenswerten Dividenden ausschütten. Diese Seitwärtsrenditen kennt man früher von beispielsweise Tesla, und die Erfahrung hat gezeigt, dass das Ziehen und das Ausnutzen dieser Seitwärtsrenditen via Volatilität sehr sinnvoll sein kann.

    Micron Discounter
    WKN DY358Q 
     
    Broadcom Discounter
    WKN MM09RQ 
    Nvidia Discounter
    WKN MN0D1P 

    Micron und die Rolle der Volatilität

    Den Vogel schießt aktuell aber Micron ab.

    Wir haben auch hier geprüft, wie bei einem ins Jahr 2027 laufenden Discount-Zertifikat dort das Angebot des Marktes aussieht. Bei 50 % Abschlag auf den Aktienkurs, also einem Discount von 50 %, wie die Rendite aussieht. Man erhält dann immer noch eine maximale Seitwärtsrendite, die in Richtung von 30 % p. a. geht.

    Das ist exorbitant hoch und dadurch zu erklären, dass auch die Volatilität bei Micron exorbitant hoch ist.

    Wer mit Discounter-Zertifikaten vertrauter werden möchte und die Funktionsweise noch besser verstehen will, dem geben wir nochmal die Links mit rein wie z.B das Handbuch, das man über die Homepage der BNP erreichen kann.

    Dort ist alles rund um Discounter-Zertifikate und wie das Produkt zusammengesetzt ist, nochmal erklärt. Und man sieht, wie schön der Mehrwert von Volatilität umgesetzt über Discounter sein kann.

    Insofern sehr viel Spaß mit unserem Discounter-Trio.

     
     

    Dazu ein Update der aktuellen Handelsaktionen:

    Broker
    Emittent
    Aktion bis
    Beschreibung
    Smartbroker+
    J.P. Morgan
    laufend
    Direkthandel: 0 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    Smartbroker+
    Morgan Stanley
    laufend
    Direkthandel: 0 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    Smartbroker+
    UBS
    laufend
    Direkthandel: 0 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    Smartbroker+
    UniCredit
    laufend
    Direkthandel: 0 EUR ab 500 EUR Ordervolumen via Gettex
    Smartbroker+
    Vontobel
    laufend
    Direkthandel: 0 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    Smartbroker+
    DZ Bank
    laufend
    Direkthandel: 2 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    Smartbroker+
    Goldman Sachs
    laufend
    Direkthandel: 0 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    Smartbroker+
    BNP Paribas
    laufend
    Direkthandel: 4 EUR 
    Smartbroker+
    Société Générale
    laufend
    Direkthandel: 4 EUR 
    flatex
    J.P. Morgan
    laufend
    außerbörslich: 0,00 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    flatex
    Morgan Stanley
    laufend
    außerbörslich: 0,00 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    flatex
    UBS
    laufend
    außerbörslich: 1,90 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    flatex
    Société Générale
    laufend
    außerbörslich: 1,90 EUR ab 500 EUR Ordervolumen.
    flatex
    BNP Paribas
    laufend
    außerbörslich: 3,90 EUR ab 1.000 EUR Ordervolumen.
    flatex
    Goldman Sachs
    laufend
    außerbörslich: 3,90 EUR ab 1.000 EUR Ordervolumen.
    flatex
    Vontobel
    laufend
    außerbörslich: 3,90 EUR ab 1.000 EUR Ordervolumen.
    DKB
    BNP Paribas
    30.06.2026
    0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel.
    DKB
    Société Générale
    30.06.2026
    0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel.
    DKB
    UBS
    30.06.2026
    0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel.
    DKB
    Vontobel
    30.06.2026
    0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel.
    TARGOBANK
    J.P. Morgan
    2026
    0 EUR Free-Trade ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel
    TARGOBANK
    UniCredit
    2026
    0 EUR Free-Trade ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel
    TARGOBANK
    Société Générale
    2026
    0 EUR Free-Trade ab 1.000 EUR Ordervolumen im Direkthandel
    Consorsbank
    BNP Paribas
    laufend
    0,00 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Ordergröße; 3,95 EUR darunter.
    Consorsbank
    J.P. Morgan
    laufend
    0,00 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Ordergröße; 3,95 EUR darunter.
    Consorsbank
    Société Générale
    laufend
    0,00 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Ordergröße; 3,95 EUR darunter.
    Consorsbank
    Vontobel
    laufend
    0,00 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Ordergröße; 3,95 EUR darunter.
    comdirect
    BNP Paribas
    laufend
    Seit 01.04.2026: 0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen außerbörslich und börslich.
    comdirect
    Morgan Stanley
    laufend
    Seit 01.04.2026: 0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen außerbörslich und börslich.
    comdirect
    Société Générale
    laufend
    Seit 01.04.2026: 0 EUR Orderentgelt ab 1.000 EUR Ordervolumen außerbörslich und börslich.
    S Broker
    HSBC
    unbefristet
    0 EUR Orderprovision ab 1.000 EUR
    S Broker
    Société Générale
    unbefristet
    0 EUR Orderprovision ab 1.000 EUR
    S Broker
    UBS
    unbefristet
    0 EUR Orderprovision ab 1.000 EUR
    S Broker
    Vontobel
    unbefristet
    0 EUR Orderprovision ab 1.000 EUR 
    ING
    ING Markets
    laufend
    0 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Order im Direkthandel; 3,90 EUR darunter.
    ING
    BNP Paribas
    laufend
    0 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Order im Direkthandel; 3,90 EUR darunter.
    ING
    HSBC
    laufend
    0 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Order im Direkthandel; 3,90 EUR darunter.
    ING
    J.P. Morgan
    laufend
    0 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Order im Direkthandel; 3,90 EUR darunter.
    ING
    Vontobel
    laufend
    0 EUR Ordergebühr ab 1.000 EUR Order im Direkthandel; 3,90 EUR darunter.
    justTRADE
    J.P. Morgan
    laufend
    0 EUR Orderprovision; Mindestordervolumen 500 EUR.
    justTRADE
    Morgan Stanley
    laufend
    0 EUR Orderprovision; Mindestordervolumen 500 EUR.
    justTRADE
    UBS
    laufend
    0 EUR Orderprovision; Mindestordervolumen 500 EUR.
    justTRADE
    Vontobel
    laufend
    0 EUR Orderprovision; Mindestordervolumen 500 EUR.
    justTRADE
    DZ Bank
    laufend
    2 EUR Orderprovision; Mindestordervolumen 500 EUR.
    justTRADE
    Société Générale
    laufend
    2 EUR Orderprovision; Mindestordervolumen 500 EUR.
    HSBC
    laufend
    Derivatehandel dauerhaft gebührenfrei; Mindestinvestment 1 Stück.
    Morgan Stanley
    laufend
    Derivatehandel dauerhaft gebührenfrei; Mindestinvestment 1 Stück.
    Goldman Sachs
    laufend
    Derivatehandel dauerhaft gebührenfrei; Mindestinvestment 1 Stück.
    UBS
    laufend
    Derivatehandel dauerhaft gebührenfrei; Mindestinvestment 1 Stück.
    Vontobel
    laufend
    Derivatehandel dauerhaft gebührenfrei; Mindestinvestment 1 Stück.
    HVB / UniCredit
    laufend
    Derivatehandel dauerhaft gebührenfrei; Mindestinvestment 1 Stück.

     





    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
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    Micron – wo Volatilität hilft Zu unserem Job gehört ja nicht nur, die neuesten Entwicklungen am Markt bestmöglich zu reflektieren, sondern auch, eine gute Produktauswahl zu bieten. Und Kernbaustein guter Produkte ist sehr oft die Volatilität. Wir haben uns in den letzten Tagen …
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