Micron – wo Volatilität hilft

Wir haben uns in den letzten Tagen mal angeschaut, wie die Volatilitätsdaten bei großen Chip-Aktien aussehen. Und die Tatsache, dass bei NVIDIA oder Broadcom mit Discount-Zertifikaten auf mittlere und natürlich auch kurze Laufzeit einiges zu holen ist, ist nicht neu.

Zu unserem Job gehört ja nicht nur, die neuesten Entwicklungen am Markt bestmöglich zu reflektieren, sondern auch, eine gute Produktauswahl zu bieten. Und Kernbaustein guter Produkte ist sehr oft die Volatilität.

Wer bei NVIDIA 25 % Discount auf die Aktienwelt erhält, erzielt eine sehr ordentliche Seitwärtsrendite. Nimmt man nun die Aktie zum halben Preis, sprich einen Discount von 50 % zum Aktienkurs als Maßstab, und geht in der Laufzeit etwas länger auf etwas mehr als ein Jahr, dann sind bei Broadcom und NVIDIA auch dank Volatilität immer noch zwischen acht und 9 % p. a. an Rendite zu holen.

Wohlgemerkt bei Aktien, die natürlich auch keine nennenswerten Dividenden ausschütten. Diese Seitwärtsrenditen kennt man früher von beispielsweise Tesla, und die Erfahrung hat gezeigt, dass das Ziehen und das Ausnutzen dieser Seitwärtsrenditen via Volatilität sehr sinnvoll sein kann.

Micron Discounter

Broadcom Discounter WKN MM09RQ

Nvidia Discounter WKN MN0D1P

Micron und die Rolle der Volatilität

Den Vogel schießt aktuell aber Micron ab.

Wir haben auch hier geprüft, wie bei einem ins Jahr 2027 laufenden Discount-Zertifikat dort das Angebot des Marktes aussieht. Bei 50 % Abschlag auf den Aktienkurs, also einem Discount von 50 %, wie die Rendite aussieht. Man erhält dann immer noch eine maximale Seitwärtsrendite, die in Richtung von 30 % p. a. geht.

Das ist exorbitant hoch und dadurch zu erklären, dass auch die Volatilität bei Micron exorbitant hoch ist.

Wer mit Discounter-Zertifikaten vertrauter werden möchte und die Funktionsweise noch besser verstehen will, dem geben wir nochmal die Links mit rein wie z.B das Handbuch, das man über die Homepage der BNP erreichen kann.

Dort ist alles rund um Discounter-Zertifikate und wie das Produkt zusammengesetzt ist, nochmal erklärt. Und man sieht, wie schön der Mehrwert von Volatilität umgesetzt über Discounter sein kann.

Insofern sehr viel Spaß mit unserem Discounter-Trio.

Dazu ein Update der aktuellen Handelsaktionen: