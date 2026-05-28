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    Miata erweitert goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek in Suriname, einschließlich 11 m mit 3,35 g/t Au innerhalb von 25,1 m mit 1,71 g/t Au im Jons Trend

    Miata erweitert goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek in Suriname, einschließlich 11 m mit 3,35 g/t Au innerhalb von 25,1 m mit 1,71 g/t Au im Jons Trend
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Bohrergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf dem Goldprojekt Sela Creek („Sela Creek“ oder das „Projekt“) in Suriname bekannt zu geben.

     

    Im Rahmen des Bohrprogramms 2026 wird ein nach Ansicht von Miata weiterhin entstehendes goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek systematisch abgegrenzt. Die laufenden Bohrungen im Jons Trend und bei Big Berg haben die Ausdehnung der Mineralisierung kontinuierlich erweitert. Darüber hinaus bestätigen die zusätzlichen Bohrungen in Verbindung mit verfeinerten geologischen Modellen die Kontinuität über einen breiten strukturellen Korridor hinweg und belegen das Vorkommen mehrerer wachsender Mineralisierungszonen innerhalb des Projektgebiets. Mit jeder weiteren Bohrung vertieft Miata sein Verständnis der Geometrie, der Ausdehnung und der Kontrollfaktoren des Goldsystems.

     

    Höhepunkte

     

    -          26DDH-JT-014 durchteufte:

    • 25,1 m mit 1,71 g/t Au ab 49,0 m, einschließlich 11,0 m mit 3,35 g/t Au ab 52 m

     

    -          26DDH-BB-005 durchteufte:

    o        16,68 m mit 1,39 g/t Au ab 102 m, einschließlich 6,0 m mit 2,90 g/t Au ab 111,0 m

     

    -          Alle Bohrlöcher durchteuften eine Goldmineralisierung, was das Ausmaß und die Kontinuität des mineralisierten Systems bei Sela Creek weiter bestätigt.

     

    -          Der Jons Trend wird durch Step-out-Bohrungen kontinuierlich erweitert, was ausgedehnte Mineralisierungszonen entlang des Streichens, quer zum Streichen sowie in der Tiefe bestätigt.

     

    -          Die südöstlichen Step-out-Bohrlöcher 26DDH-JT-011, -012 und -013 bestätigen die Kontinuität der Mineralisierung entlang der südöstlichen Erweiterung des Jons Trend.

     

    -          Dank einer verfeinerten geologischen Modellierung kann das Unternehmen sowohl im Jons Trend als auch im Big Berg-Gebiet zielgerichtet und effizient vorgehen; zudem zeigt sich eine starke Kontinuität der mineralisierten Zonen

     

    -          Bohrungen bei Big Berg bestätigen nun die Kontinuität sowohl in Abtauchrichtung als auch über eine breite mineralisierte Hülle hinweg.

     

    „Die Bohrungen von Miata verdeutlichen weiterhin die wachsende Ausdehnung im gesamten Gebiet von Sela Creek, wobei Goldmineralisierungen nun im südöstlichen und zentralen Teil des Jons Trend sowie durchgängig bei Big Berg durchteuft werden“, sagte Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, CEO von Miata Metals.

     

    „Diese Ergebnisse sind insofern von Bedeutung, als sie weiterhin die Ausdehnung, die Kontinuität und das Wachstum im gesamten System verdeutlichen. Im Jons Trend bestätigen die Bohrungen, dass sich die Mineralisierung vom südöstlichen hochgradigen Gebiet in den zentralen Teil des Trends erstreckt, während systematische Bohrungen bei Big Berg eine ähnliche Mineralisierung mit erheblichem Wachstumspotenzial zeigen. Zusammengenommen stärken diese Ergebnisse unsere Einschätzung, wonach Sela Creek ein umfassendes, strukturell kontrolliertes Goldsystem mit mehreren Mineralisierungszentren und beträchtlichem Wachstumspotenzial beherbergt. Unser Bohrprogramm 2026 geht gut voran und wir freuen uns darauf, den Markt mit weiteren Ergebnissen auf dem Laufenden zu halten, während wir das Goldsystem bei Sela Creek mittels systematischer Bohrungen weiter abgrenzen.“

     

    Abbildung 1: Planansicht des Jons Trend und Big Berg mit eingezeichneten geologischen Schnitten (Abbildung 2) sowie Blickwinkel von Abbildung 4.

     

    Bohrungen im Jons Trend:

     

    Die Bohrlöcher 26DDH-JT-011, JT-012 und JT-013 peilten die ostsüdöstliche Erweiterung des Jons Trend an, um den im Rahmen früherer Bohrungen identifizierten mineralisierten Korridor weiterzuverfolgen und die Querschnittsbreite der Mineralisierung zu erproben. Die Bohrlöcher durchteuften erfolgreich mehrere stark deformierte mineralisierte Zonen, die durch starke Scherung, Silifizierung, Biotit- und Chloritalteration sowie dichte, in Scherzonen enthaltene Erzgänge gekennzeichnet waren. Bohrloch 26DDH-JT-014 wurde in einem bis dato unerprobten Teil des Jons Trend gebohrt, zwischen der nordwestlichen Hauptentdeckungszone (etwa 150 m nordwestlich von -014) und der zentralen Entdeckungszone des Jons Trend (d. h. DDH-JT-008, 100 m weiter südöstlich). 26DDH-JT-015 wurde im äußersten westnordwestlichen Teil des Abschnitts gebohrt, um die Querschnittsbreite der Mineralisierung zu erproben.

     

    26DDH-JT-011, etwa 150 m südöstlich des Entdeckungsbohrlochs JT-008 gebohrt, durchteufte:

    -          10,5 m mit 1,05 g/t Au

    -          22,75 m mit 0,75 g/t Au

    -          6,0 m mit 1,06 g/t Au

     

    26DDH-JT-012, etwa 100 m südöstlich des Entdeckungsbohrlochs JT-008 gebohrt, durchteufte:

    -          12,0 m mit 0,95 g/t Au

    -          5,5 m mit 1,44 g/t Au

     

    26DDH-JT-013 durchteufte eine neu identifizierte Zone mit starker Scherung und Alteration am ostnordöstlichen Rand des Abschnitts und lieferte folgende Ergebnisse:

    -          4,5 m mit 1,74 g/t Au

     

    26DDH-JT-014 (obere Zone) durchteufte:

    -          25,1 m mit 1,71 g/t Au

    -          Einschließlich 11,0 m mit 3,35 g/t Au

    -          Einschließlich 1,0 m mit 21,31 g/t Au

     

    Diese Ergebnisse untermauern die Kontinuität des südöstlichen Abschnitts des Jons Trend und stärken gleichzeitig das Vertrauen in den zentralen Teil des Trends. Das sich abzeichnende Muster steht im Einklang mit hochgradigeren Zentren, die von breiteren mineralisierten Halos innerhalb des größeren strukturellen Korridors umgeben sind.

     

    Die südöstlichen Bohrlöcher liefern weiterhin starke Goldgehalte und Mächtigkeiten, was die Kontinuität des Systems des Jons Trend untermauert und das zusätzliche Expansionspotenzial entlang des Streichens verdeutlicht.

     

    Eine verfeinerte geologische Modellierung unter Anwendung von über 15.000 Strukturdatenpunkten von ausgerichteten Diamantkernbohrungen zeigt sich wiederholende mineralisierte Erzgangzonen, die entlang des Streichens und neigungsabwärts durchgehend sind (Abbildung 2). Die geologische Modellierung bildet die Grundlage für eine verbesserte Bohrzielermittlung im Jons Trend, wo die Bohrtrefferquote bei nahezu 100 % liegt und fast jedes Bohrloch mehrere mineralisierte Abschnitte durchteuft hat.

     

    Abbildung 2: Planansicht des Jons Trend in Richtung Big Berg. Beachten Sie die Blickrichtung für Abbildung 4.

     

    Abbildung 3: Querschnittsansicht des Jons Trend (Nordostseite des Abschnitts, A-A‘, und Südostseite des Abschnitts, B-B‘) mit Angabe der jüngsten Bohrungen. Das geologische Modell hat eine enge isoklinale Faltung von metasedimentären Einheiten (grau) definiert, die nahezu senkrecht stehen und parallel zur Scherung sowie zum Streichen der Mineralisierung im Jons Trend (orangefarbene Erzgangzonen) verlaufen.

     

    Bohrungen bei Big Berg:

     

    Im Rahmen der Folgebohrungen bei Big Berg wurde die Ausdehnung der Entdeckungszone sowohl unterhalb als auch im Aufwärtsfallen der Faltenachsen untersucht, die relativ flach liegende Extensionsgänge beherbergen. Die Folgebohrungen umfassten eine Reihe von Bohrlöchern im Abstand von etwa 50 m. Die Bohrlöcher 26DDH-BB-005 bis -007 wurden etwa 50 m südlich der Entdeckungszone Big Berg (unterhalb der interpretierten Faltenachsen) gebohrt, während 26DDH-BB-008 etwa 50 m nordnordwestlich der Entdeckungszone (oberhalb der Faltenachsen) gebohrt wurde.

     

    Die Bohrungen durchteuften erfolgreich mehrere Zonen mit Erzgängen und alteriertem metasedimentärem Gestein, die sichtbares Gold und eine disseminierte Sulfidmineralisierung enthielten. Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass sich Big Berg über das Entdeckungsgebiet hinaus erstreckt und sich zu einem klar abgegrenzten mineralisierten Zentrum mit einem breiteren umgebenden Goldhalo entwickelt.

     

    Das südliche Bohrraster ergab:

     

    -          26DDH-BB-005 durchteufte:

    o        13,0 m mit 1,09 g/t Au ab 50 m

    o        16,68 m mit 1,39 g/t Au ab 102 m

     

    -          26DDH-BB-006

    o        14,14 m mit 1,11 g/t Au ab 91,46 m

     

    -          26DDH-BB-007

    o        7,5 m mit 1,90 g/t Au ab 41 m

    o        7,25 m mit 1,50 g/t Au ab 111 m

     

    -          26DDH-BB-008, das nordwestlich der Entdeckungszone gebohrt wurde, durchteufte:

    o        13,5 m mit 0,91 g/t Au ab 40 m

     

    Viele der Abschnitte bei Big Berg werden mit einer wahren Mächtigkeit von über 90 % interpretiert, was die Interpretation eines breiten, flach liegenden und durchgehenden mineralisierten Körpers unterstützt. Zusammen mit den Ergebnissen aus dem Jons Trend unterstützen die Bohrungen bei Big Berg die Interpretation, wonach Sela Creek mehrere mineralisierte Zentren innerhalb desselben sich abzeichnenden Goldsystems im Distriktmaßstab beherbergt.

     

    Abbildung 4: 3D-Ansicht der modellierten Erzgangzonen für Big Berg und den Jons Trend, Blick von Big Berg zurück auf den Jons Trend (Azimut 288). Beachten Sie die Ähnlichkeiten in der Morphologie der Erzgangzonen und das Potenzial für eine Ausdehnung zwischen den beiden Zielgebieten.

     

    In Big Berg und Jons Trend ist noch ein Bohrgerät im Einsatz, während ein anderes Bohrgerät derzeit mehrere Zonen im Gebiet Puma untersucht, wo die Bohrungen von 2025 18 m mit 2,70 g/t Gold in 25DDH-SEL-025 und 5,3 m mit 8,25 g/t Gold in 25DDH-SEL-030 durchteuften.

     

    Tabelle 1. Gemeldete Bohrergebnisse.

     

    Loch-Nr.

    Von (m)

    Bis (m)

    Abschnitt (m)

    Au (g/t)

    Ziel

    Wahre Mächtigkeit

    (m)

    26DDH-BB-005

    12

    13,5

    1,5

    0,80

    Big Berg

    sap

    und

    16,5

    18

    1,5

    0,89

    sap

    und

    50

    63

    13

    1,09

    8,2

    einschließlich

    56

    60

    4

    2,96

    2,5

    einschließlich

    59

    60

    1

    8,60

    0,6

    und

    102

    118,68

    16,68

    1,39

    15,1

    einschließlich

    111

    117

    6

    2,90

    5,4

    und

    136

    139,63

    3,63

    1,74

    3,6

    einschließlich

    138,4

    139,63

    1,23

    4,54

    1,2

    und

    148

    149

    1

    1,73

    0,9

    und

    163,36

    166

    2,64

    1,32

    2,4

    26DDH-BB-006

    91,46

    105,6

    14,14

    1,11

    Big Berg

    12,8

    einschließlich

    95

    97

    2

    2,55

    1,8

    einschließlich

    99

    101

    2

    2,24

    1,8

    und

    111

    111,94

    0,94

    0,65

    0,9

    26DDH-BB-007

    0

    22

    22

    0,57

    Big Berg

    sap

    einschließlich

    14

    20

    6

    1,24

    sap

    und

    41

    48,5

    7,5

    1,90

    6,5

    einschließlich

    41

    44

    3

    3,35

    2,6

    und

    69

    70,5

    1,5

    2,34

    1,4

    und

    111

    118,25

    7,25

    1,50

    3,6

    einschließlich

    116,25

    117,25

    1

    9,64

    0,5

    und

    129,88

    133,5

    3,62

    0,85

    1,8

    und

    184

    185

    1

    2,97

    0,8

    und

    192

    197

    5

    0,73

    4,1

    einschließlich

    192

    194

    2

    1,40

    1,6

    26DDH-BB-008

    20

    24

    4

    0,72

    Big Berg

    sap

    und

    40,5

    54

    13,5

    0,91

    9,5

    einschließlich

    45

    48

    3

    2,19

    2,1

    und

    58,5

    67,5

    9

    0,58

    2,3

    einschließlich

    64,5

    67,5

    3

    1,21

    0,8

    und

    72

    88,5

    16,5

    0,52

    12,6

    einschließlich

    76,5

    80

    3,5

    1,31

    2,7

    und

    190,5

    199,5

    9

    0,81

    5,2

    einschließlich

    190,5

    192

    1,5

    1,95

    0,9

    und

    208,7

    211,75

    3,05

    2,28

    2,0

    und

    224,3

    226,3

    2

    1,34

    1,3

    und

    229,3

    230,3

    1

    0,66

    0,6

    26DDH-JT-011

    30

    31,5

    1,5

    0,87

    Jons Trend

    1,1

    und

    49,57

    78

    28,43

    0,70

    21,8

    einschließlich

    55,5

    66

    10,5

    1,05

    8,0

    einschließlich

    55,5

    56,8

    1,3

    4,53

    1,0

    und

    100,6

    103,5

    2,9

    0,75

    1,2

    und

    109,5

    117

    7,5

    0,53

    6,5

    und

    154,25

    177

    22,75

    0,74

    14,6

    einschließlich

    154,25

    158,25

    4

    0,93

    2,6

    einschließlich

    162,25

    168,25

    6

    1,06

    3,9

    und

    209

    210

    1

    1,11

    0,8

    und

    221

    222,5

    1,5

    1,24

    1,2

    26DDH-STR-001

    28

    30

    2

    0,87

    Stranger

    1,9

    einschließlich

    28

    29

    1

    1,31

    0,9

    26DDH-STR-002

    60,64

    64,2

    3,56

    0,56

    Stranger

    2,4

    und

    72

    75,5

    3,5

    1,75

    2,8

    einschließlich

    72

    72,6

    0,6

    8,46

    0,5

    26DDH-STR-003

    66,5

    69,61

    3,11

    0,50

    Stranger

    2,8

    26DDH-STR-004

    keine signifikanten Abschnitte

     

     

     

    Stranger

     

    26DDH-STR-005

    keine signifikanten Abschnitte

     

     

     

    Stranger

     

    26DDH-JT-012

    61

    63,6

    2,6

    0,53

    Jons Trend

    1,5

    und

    68

    69

    1

    0,59

    0,6

    und

    73,5

    76,5

    3

    0,59

    1,7

    und

    143,5

    155,5

    12

    0,95

    10,9

    einschließlich

    152,3

    155,5

    3,2

    1,90

    2,9

    und

    157

    158,75

    1,75

    0,55

    1,6

    und

    160,25

    161,25

    1

    0,51

    0,9

    und

    167

    168,55

    1,55

    0,54

    1,3

    und

    170

    173

    3

    0,56

    2,5

    und

    180,5

    186

    5,5

    1,44

    4,5

    einschließlich

    182

    183,5

    1,5

    3,25

    1,2

    und

    220,5

    224,45

    3,95

    0,59

    2,8

    26DDH-JT-013

    40,5

    45

    4,5

    1,74

    Jons Trend

    1,9

    und

    87

    88,01

    1,01

    0,65

    0,4

    und

    150

    160

    10

    0,51

    9,1

    und

    187

    188,5

    1,5

    0,84

    1,4

    und

    195,36

    197

    1,64

    0,55

    1,5

    26DDH-JT-014

    9

    16,5

    7,5

    1,21

    Jons Trend

    5,7

    und

    48,97

    74,07

    25,1

    1,71

    19,2

    einschließlich

    52

    63

    11

    3,35

    8,4

    einschließlich

    52

    53

    1

    21,31

    0,8

    und

    129,43

    135

    5,57

    1,36

    4,3

    einschließlich

    130,99

    132

    1,01

    3,57

    0,9

    und

    137

    140

    3

    0,53

    2,6

    und

    144

    144,99

    0,99

    0,63

    0,9

    und

    173

    175

    2

    0,90

    1,7

    und

    184

    185

    1

    1,00

    0,9

    und

    192,24

    199,12

    6,88

    0,73

    4,9

    einschließlich

    193

    195

    2

    1,68

    1,4

    und

    208

    211

    3

    1,07

    2,1

    26DDH-JT-015

    31,5

    34,5

    3

    2,41

    Jons Trend

    sap

    einschließlich

    33

    34,5

    1,5

    4,32

    sap

     

    Tabelle 2. Informationen zu Bohrkragen.

     

    Loch-Nr.

    Easting*

    Northing

    Höhenlage (m)

    Azimut**

    Neigung

    Länge (m)

    26DDH-BB-005

    755,652

    417,470

    112

    23

    -50

    225,13

    26DDH-BB-006

    755,699

    417,499

    113

    18

    -53

    207,00

    26DDH-BB-007

    755,605

    417,456

    111

    23

    -48

    252,23

    26DDH-BB-008

    755,622

    417,556

    117

    27

    -55

    243,00

    26DDH-JT-011

    755,129

    417,920

    114

    355

    -58

    236,00

    26DDH-JT-012

    755,090

    418,019

    120

    340

    -68

    231,00

    26DDH-JT-013

    755,213

    417,946

    114

    352

    -58

    198,00

    26DDH-JT-014

    754,834

    418,089

    107

    15

    -50

    237,00

    26DDH-JT-015

    754,580

    418,207

    117

    5

    -53

    227,43

    26DDH-STR-001

    755,105

    419,507

    114

    75

    -45

    105,00

    26DDH-STR-002

    755,215

    419,513

    128

    300

    -50

    120,00

    26DDH-STR-003

    755,109

    419,612

    116

    130

    -45

    98,70

    26DDH-STR-004

    755,106

    419,607

    116

    15

    -50

    77,90

    26DDH-STR-005

    755,054

    419,743

    113

    177

    -45

    106,80

     

    Eine zweite Bohrphase am Zielgebiet Stranger, die Bohrungen über insgesamt 508,40 m in fünf Bohrlöchern (26DDH-STR-001 bis 005) umfasste, lieferte keine Ergebnisse, die weitere Nachfolgearbeiten rechtfertigen würden.

     

    Alle Bohrinformationen finden Sie unter diesem Link.

     

    Gewährung von Aktienoptionen

     

    Miata gibt bekannt, dass sein Board of Directors die Gewährung von 2.025.000 Aktienoptionen (die „Optionen“) an das Management, Direktoren, Mitarbeiter und bestimmte Berater gemäß dem Omnibus Incentive Equity Plan (der „Omnibus Plan“) des Unternehmens genehmigt hat.

     

    Die Optionen werden zu 50 % nach sechs Monaten und zu 50 % nach zwölf Monaten nach dem Gewährungsdatum unverfallbar und weisen eine Laufzeit von drei bis fünf Jahren sowie einen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Stammaktie auf. Alle oben genannten Optionen unterliegen den Bedingungen des Omnibus Plan, der entsprechenden Gewährungsvereinbarung und den Anforderungen der TSX Venture Exchange (die „TSX-V“). Die Optionen und die zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht und den Richtlinien der TSX-V.

     

    QA/QC-Erklärung

     

    Die Bohrlochproben werden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, auf Gold analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Brandprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde eine weitere Teilprobe aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss mittels Brandprobe untersucht. Bei Proben mit grobem sichtbarem Gold oder einem Untersuchungswert von über 10,0 Gramm pro Tonne (g/t) wird eine metallische Siebanalyse des groben Ausschussmaterials durchgeführt. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

     

    Erklärung des qualifizierten Sachverständigen

     

    Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen (QP) im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft und genehmigt.

     

    Über Miata Metals Corp.

     

    Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange sowie an den Börsen OTCQX (OTCQX: MMETF) und Frankfurt (FWB: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralliegenschaften. Das Unternehmen hält eine 70%ige Beteiligung am ~215 km2 großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70%ige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung. Beide Explorationsliegenschaften befinden sich im Greenstone Belt von Suriname.

     

    Im Namen des Boards

     

    Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

     

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

     

    Nikki McEachnie

    Director of Investor Relations

    nikki@miatametals.com

    778-486-1500

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen

     

    Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „antizipiert“, „antizipierte“, „erwartete“, „beabsichtigt“, „wird“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden, identifiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

     

    Weder die TSX.V noch ihr Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

     

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

     

     


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    Die Miata Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -7,39 % und einem Kurs von 0,314EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



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    Verfasst von IRW Press
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    Miata erweitert goldhaltiges System im Distriktmaßstab bei Sela Creek in Suriname, einschließlich 11 m mit 3,35 g/t Au innerhalb von 25,1 m mit 1,71 g/t Au im Jons Trend VANCOUVER, British Columbia, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (TSX.V: MMET) (FWB: 8NQ) (OTCQX: MMETF) („Miata“ oder das „Unternehmen“) freut sich, weitere Bohrergebnisse von seinem laufenden, 25.000 m umfassenden Diamantbohrprogramm auf …
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