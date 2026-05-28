RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei für den Softwarekonzern solide verlaufen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich sei die anhaltende Dynamik der KI-Plattform Agentforce, deren jährlich wiederkehrender Umsatz die Marke von einer Milliarde US-Dollar übertreffe./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,25 % und einem Kurs von 149,6EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.



