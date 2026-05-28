Scherzer & Co. AG kündigt 2026 Aktienrückkauf an – Mehr Wert für Aktionäre
Die Scherzer & Co. AG startet 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm und setzt damit ihre konsequente Kapitalmarktstrategie mit klaren Regeln und Transparenz fort.
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- Scherzer & Co. AG beschließt neues Aktienrückkaufprogramm 2026: bis zu 1.500.000 Aktien im Gegenwert von bis zu EUR 4,5 Mio., geplant vom 8. Juni 2026 (vorauss.) bis längstens 30. April 2027; Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 26. Mai 2025.
- Im vorherigen Programm (ursprünglich bis 30.12.2025, verlängert bis 30.04.2026) wurden vom 03.07.2025 bis 30.04.2026 insgesamt 746.873 eigene Aktien zurückgekauft; Durchschnittskurs EUR 2,4299; Gesamtpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) EUR 1.814.795,42.
- Die 746.873 zurückgekauften Aktien entsprechen rechnerisch 2,75% des Grundkapitals der Gesellschaft.
- Erwerbe sollen über Xetra und Tradegate erfolgen; der gezahlte Preis darf den volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten drei Handelstage an der Frankfurter Börse um nicht mehr als ±10% über- bzw. unterschreiten.
- Rückkauf erfolgt unter Führung einer Bank nach den Safe‑Harbour‑Regelungen (Art.5 VO (EU) Nr.596/2014); die Bank trifft die Kaufentscheidungen unabhängig; Rückkauf wird vom 24.12.2026 bis 31.12.2026 ausgesetzt.
- Alle Transaktionen werden spätestens am siebten Handelstag nach Ausführung auf der Unternehmenswebsite unter „Fortschritt Aktienrückkaufprogramm 2026“ veröffentlicht; Ansprechpartner für Rückfragen: Dr. Georg Issels.
Der Kurs von Scherzer lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 2,7100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,45 % im
Minus.
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