Über 600 % seit Jahresanfang
Halbleiter-Wahnsinn: Guter Ausblick überschattet rückläufige Soitec-Zahlen
Kaum zu glauben: Erster Jahresverlust seit 10 Jahren, Umsatzminus von 34 %, schwächere Marge und trotzdem schießt die Soitec-Aktie zweistellig nach oben. Fantasie für KI und Photonik lässt Anleger alles andere vergessen!
- Soitec meldet ersten Jahresverlust seit zehn Jahren
- Aktie steigt zweistellig trotz Umsatzrückgang
- KI-Fantasie treibt Kurs und erhöht Bewertungsrisiko
- Report: Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
An der Börse zählt manchmal nicht, wie schlecht die Vergangenheit war, sondern wie viel besser die Zukunft werden könnte. Genau das zeigt sich derzeit bei Soitec. Obwohl der französische Halbleitermaterial-Spezialist erstmals seit 10 Jahren einen Jahresverlust ausweist, wird die Veröffentlichung am Markt euphorisch aufgenommen.
Die Aktie sprang Donnerstag zweistellig nach oben. Seit Jahresbeginn summiert sich das Kursplus damit auf ein beeindruckendes Plus von mehr als 600 Prozent . Für Anleger ist Soitec damit eines der spektakulärsten Comeback-Papiere im europäischen Technologiesektor.