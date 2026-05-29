Halbleiter-Wahnsinn: Guter Ausblick überschattet rückläufige Soitec-Zahlen

Dicke Fragezeichen sind angebracht

Dabei lesen sich die Zahlen auf den ersten Blick alles andere als berauschend. Im Geschäftsjahr 2025/2026 verzeichnete Soitec einen Verlust von 220 Millionen Euro. Im Vorjahr hatte noch ein Gewinn von 92 Millionen Euro zu Buche gestanden. Der Umsatz brach um 34 Prozent auf 592 Millionen Euro ein. Auf vergleichbarer Basis und währungsbereinigt lag das Minus bei 30 Prozent.

Umsatz bricht ein – aber der Markt blickt nach vorne

Die operative Entwicklung wurde von schwächeren Volumina in einem weiterhin heterogenen Marktumfeld belastet. Besonders die Bereiche Mobilkommunikation sowie Automobil und Industrie entwickelten sich rückläufig. Die EBITDA-Marge sank entsprechend deutlich auf 25,4 Prozent des Umsatzes, nach zuvor 33,5 Prozent.

Soitec verweist allerdings darauf, dass der Margenrückgang durch striktes Kostenmanagement und operative Anpassungen begrenzt werden konnte. Entscheidend für die positive Marktreaktion ist zudem, dass die Zahlen die Erwartungen teilweise übertroffen haben. Der Jahresumsatz lag mit 592 Millionen Euro über der Schätzung von 584,6 Millionen Euro.

Auch das vierte Quartal fiel besser aus als erwartet. Der Umsatz sank zwar um 38 Prozent auf 202 Millionen Euro, übertraf damit aber die Analystenprognose von 193 Millionen Euro.

KI-Fantasie: Ein nicht hinterfragter Kurstreiber

Der wichtigste Hoffnungsträger bleibt das Geschäft rund um Edge & Cloud AI. Hier profitierte Soitec vom wachsenden Beitrag von Photonics-SOI. Diese Technologie gilt als wichtiger Baustein für wachstumsstarke Märkte, in denen KI-Infrastruktur, Datenübertragung und Hochleistungschips eine immer größere Rolle spielen.

CEO Laurent Remont erklärte, das vierte Quartal habe eine sequentielle Verbesserung gegenüber dem dritten Quartal gezeigt, die über der Prognose gelegen habe. Dabei habe die Dynamik bei den KI-getriebenen Aktivitäten angehalten, insbesondere bei Photonics-SOI.

Damit lieferte der Chef genau die Botschaft, die der Markt hören wollte: Der harte Abschwung könnte seinen Tiefpunkt erreicht haben, während neue Wachstumstreiber an Bedeutung gewinnen.

Free Cashflow überrascht deutlich

Besonders stark fällt die Entwicklung beim freien Cashflow aus. Oddo BHF hebt hervor, dass Soitec hier mit 63 Millionen Euro deutlich über dem Konsens von 6 Millionen Euro lag. Möglich wurde das durch einen kräftigen Rückgang der Investitionsausgaben und eine Verbesserung des Working Capital.

Auch die Bilanz bleibt solide. Der Verschuldungsgrad liegt laut Oddo BHF bei nur 0,4x. Für ein Unternehmen, das gerade durch einen massiven Nachfrageeinbruch gegangen ist, ist das ein wichtiger Stabilitätsanker.

Die Investitionsausgaben sollen im Geschäftsjahr 2027 bei rund 100 Millionen Euro liegen, nach 135 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2026. Das könnte die Cashflow-Entwicklung zusätzlich stützen.

Ausblick macht Anleger noch euphorischer

Der eigentliche Kurstreiber ist jedoch der Ausblick. Für das erste Quartal 2027 erwartet Soitec auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von rund 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist ein klares Signal, dass sich die Nachfrage stabilisieren könnte.

Oddo BHF spricht nach ersten Gesprächen mit dem Management von zuversichtlichen Signalen für eine Rückkehr zum organischen Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026/2027. Zuvor hatten die Analysten selbst noch mit einem Rückgang von einem Prozent gerechnet.

Gleichzeitig mahnt das Analysehaus zur Vorsicht. Die starke Guidance für das erste Quartal solle wegen Maßnahmen zur Verringerung der Saisonalität nicht einfach auf die folgenden Quartale hochgerechnet werden.

Ist der Negativzyklus vorbei?

Aus Sicht von Oddo BHF bestätigt der Jahresbericht dennoch, dass der Negativzyklus für Soitec zu Ende geht. Dafür sprechen vor allem das Wachstum im Bereich Photonik sowie die sehr niedrige Vergleichsbasis in den zuletzt schwachen Bereichen Mobile und Automobil.

Auch bei den Margen gibt es Hoffnung. Eine bessere Auslastung der Produktionsstätten könnte helfen. Im Geschäftsjahr 2025/2026 lag die Auslastung der Fabs lediglich bei rund 50 Prozent, während etwa 70 Prozent als Normalzustand gelten. Zudem könnten ein günstigerer Produktmix und bessere Preise unterstützen.

Belastend bleiben jedoch Wechselkurseffekte und sinkende Subventionen für Forschung und Entwicklung.

Nach über 600 Prozent Rallye war die Luft noch nicht dünn genug

So stark die operative Trendwende wirkt: Nach dem massiven Kursanstieg ist die Bewertung ein Problem. Oddo BHF bleibt trotz der besseren Perspektiven bei Neutral und bestätigt ein Kursziel von 125 Euro. Das liegt deutlich unter dem aktuellen Kursniveau, das Donnerstag klar über 180 Euro lag.

Die Analysten halten die Konsenserwartungen bereits für hoch und sehen die Bewertung nach dem Kursfeuerwerk von über 600 Prozent seit Jahresbeginn von den Fundamentaldaten entkoppelt.

Für Anleger ist Soitec damit eine Aktie mit enormer Fantasie, aber auch mit einem erheblichen Rückschlagsrisiko. Der Markt setzt bereits darauf, dass der Abschwung vorbei ist und KI-nahe Anwendungen die nächste Wachstumsphase tragen. Ob diese Hoffnung die aktuelle Bewertung rechtfertigt, muss Soitec in den kommenden Quartalen erst beweisen.

Mein Tipp: Wahnsinn ohne Ende

Soitec liefert auf den ersten Blick schwache Zahlen: ein Verlust von 220 Millionen Euro, ein Umsatzrückgang von 34 Prozent und eine deutlich niedrigere Marge. Doch an der Börse zählt derzeit vor allem der Blick nach vorn. Der überraschend starke freie Cashflow, die solide Bilanz und der optimistische Ausblick auf das erste Quartal 2027 nähren die Hoffnung auf eine Trendwende.

Die Aktie ist damit ein Paradebeispiel für die aktuelle KI-Euphorie: Selbst rote Zahlen schrecken Anleger nicht ab, wenn die Fantasie groß genug ist. Nach einem Kursplus von über 600 Prozent seit Jahresbeginn ist allerdings auch klar: Bei Soitec ist bereits sehr viel Zukunft eingepreist.

Der Halbleiterboom überschattet gerade wirklich alles. Selbst wenn Soitec im neuen Geschäftsjahr wieder in die Profitabilität zurückkehrt, liegt das günstigste geschätzte KGV über 700. In diesem Zusammenhang dürfen sich Anleger dann zurecht fragen: Warum wurde jemals über die Bewertung von Palantir diskutiert?

Schaut man auf die Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn von Micron und SK Hynix, die in diesem Jahr mit Kursgewinnen von mehr als 200 Prozent noch nicht einmal halb so stark zugelegt haben wie Soitec, dann werden die Fragezeichen für Anleger noch größer.

Es entsteht so langsam der Eindruck, dass die Anleger bei Halbleiter-Aktien blind werden. Zwar muss man dem Papier von Soitec zu gute halten, dass es zur Jahreswende fast auf seinem Tiefpunkt seit 10 Jahren angekommen war, trotzdem erscheint der Kurssprung in diesem Jahr überzogen.

Es heißt zwar "The trend is your friend" an der Börse, aber es gilt auch, was hoch steigt, kann tief fallen. Sollte Soitec in den kommenden Quartalen nicht weiter ein gutes Wachstum präsentieren, dann ist ein Absturz vorprogrammiert.

Passend dazu gibt es ein weiteres Sprichwort: "Gewinnmitnahmen haben noch keinem geschadet".

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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