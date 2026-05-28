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    Flugverbindung von Lübeck nach München wird eingestellt

    Für Sie zusammengefasst
    • Flugverbindung Lübeck–München ab 10. Juni beendet
    • Hohe Kosten und zu wenig Buchungen stoppten Betrieb
    • Auch Verbindung Paderborn–München wird eingestellt
    Flugverbindung von Lübeck nach München wird eingestellt
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LÜBECK (dpa-AFX) - Die erst Ende April eingerichtete Flugverbindung zwischen Lübeck und München wird am 10. Juni wieder eingestellt. Das teilte der Betreiber, das Unternehmen skyhub PAD GmbH & Co. KG, mit.

    Die zu hohen Kosten in Deutschland machten den weiteren Flugbetrieb unmöglich, begründete das Unternehmen den Schritt. Unabhängig von vielen positiven Entwicklungen habe sich in den vergangenen Monaten gezeigt, "dass das Geschäftsmodell von skyhub PAD für den innerdeutschen Flugverkehr nicht trägt".

    Zu wenig Buchungen

    Auch durch den Iran-Krieg und die höheren Kerosinpreise hätten sich die Kosten ungünstig entwickelt. Hinzu komme, dass die Buchungszahlen nicht die gewünschten Größenordnungen erreicht hätten. "Die finanzielle Entwicklung macht daher die Einstellung des Flugbetriebs erforderlich." Betroffen davon sei auch die Verbindung Paderborn-München.

    "Die Ankündigung, den Flugbetrieb zum 10. Juni 2026 einzustellen, hat uns überrascht", sagte ein Sprecher des Flughafens Lübeck. Man stehe in engem Austausch mit den beteiligten Partnern und arbeite an alternativen Lösungen. Ziel sei es, Auswirkungen für Fluggäste so gering wie möglich zu halten.

    Ohne die Verbindung nach München bietet der Flughafen Lübeck den Angaben zufolge in der Sommersaison Flüge nach London, Mallorca und Malaga an. Pro Woche seien das neun Flüge./crs/DP/jha






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