550.000-Euro-Auto: Ferrari meldet erste Luce-Bestellungen

Das viertürige Modell verfügt über vier Elektromotoren, eine 122-kWh-Batterie und einen elektrischen Allradantrieb und beschleunigt in 2,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h, so Ferrari. Vigna sagte am Donnerstag bei einer Veranstaltung in Modena, Italien: "Der Ferrari Luce hat nichts mit den Elektroautos anderer Hersteller zu tun. Man muss ihn sehen und fahren, um zu verstehen, dass er nicht kopiert wurde – weder das Interieur noch das Exterieur noch die Leistung."

Ferrari-Chef Benedetto Vigna sagte laut Bloomberg am Donnerstag, das Unternehmen erhalte bereits Bestellungen von neuen und alten Kunden für sein erstes Elektromodell. Am Montag präsentierte Ferrari seinen neuen vollelektrischen Sportwagen Luce und kündigte die Erweiterung seiner Modellpalette um eine eigens entwickelte Elektroplattform an. Die Aktien des Luxus-Sportwagenherstellers fielen nach der Ankündigung deutlich, da Anleger angesichts des hohen Preises des Fahrzeugs, der laut Medienberichten bei 550.000 Euro (640.000 US-Dollar) beginnen soll, offenbar zurückhaltend waren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Reuters berichtet, dass Ferrari den Wagen 1.600 Kunden gezeigt hat und die Auftragsbücher kurz danach geöffnet wurden. Vigna sprach bereits von konkreten Bestellungen inklusive Banküberweisungen; genaue Zahlen sollen mit den Q2-Ergebnissen im Juli folgen.

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Der Luce ist offenbar auch ein China- und Neukunden-Produkt. Business Insider ordnet das Modell als Versuch ein, wohlhabende Käufer in Märkten zu erreichen, in denen Elektroautos längst Mainstream sind. Das ist für Ferrari heikel, weil die Marke einerseits wachsen und neue Kundengruppen erschließen will, andererseits aber ihre Knappheit und Exklusivität nicht beschädigen darf.

Vigna sagte laut Reuters, dass der hohe Preis die Innovationskosten widerspiegele. Zugleich betonte er, der Luce ersetze keine Verbrenner oder Hybridmodelle, sondern erweitere lediglich die Modellpalette.

Die Aktie von Ferrari ist am Donnerstag auf Tradegate (16:00 Uhr, MESZ) 2,36 Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet 293,20 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 294,2EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 16:07 Uhr) gehandelt.

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