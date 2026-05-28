Drohnen-Aktien explodieren und legen jetzt zweistellig zu!

Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, dass es dabei nicht um Aufträge, sondern vielmehr um institutionelle Unterstützung gehe.

Drohnen-Aktien explodieren am Donnerstag. Der Grund: Die US-Regierung verhandelt offenbar über direkte Finanzierungsdeals mit mehreren US-Drohnenfirmen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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An den monatelangen Gesprächen zwischen Unternehmen der Privatwirtschaft und dem Pentagon war auch das Office of Strategic Capital beteiligt, eine in der Biden-Ära gegründete Kreditvergabestelle, die sich auf Unternehmen konzentriert, die für die Lieferketten der nationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

Dabei werden auch Unternehmen genannt, die für eine solche Unterstützung infrage kommen könnten, wie Unusual Machines, Neros Technologies oder Performance Drone Works.

Unusual Machines ist ein Hersteller von Drohnenkomponenten, zu dessen Beratern Donald Trump Jr. zählt, Neros ist ein Start-up, das sich auf autonome Drohnen spezialisiert hat.

Performance Drone Works, das einen Auftrag zur Lieferung von Aufklärungsdrohnen an die US-Armee erhalten hat, wird laut Wall Street Journal ebenfalls für eine mögliche Finanzierung in Betracht gezogen.

Auch wenn nur wenige Unternehmen genannt werden, sehen die Anleger dies als Zeichen für vermehrter Investion von der US-Regierung. Dementsprechend gibt es am Donnerstag auf dem Parkett kaum ein Drohnenunternehmen, dessen Aktie nicht zweistellig klettert.

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Besonders massiv ist dies bei Unusual Machines zu beobachten, die Aktie hob in der Spitze um über 40 Prozent ab. Auch die Aktie von Red Cat profifitierte enorm: Hier spielte noch das Rating von H.C. Wainwright eine tragende Rolle: Die Analysten sehen die Aktie bei 20 US-Dollar.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion