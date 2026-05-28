🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRed Cat Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Red Cat Holdings

    Unusual Machines

    1709 Aufrufe 1709 0 Kommentare 0 Kommentare

    Drohnen-Aktien explodieren und legen jetzt zweistellig zu!

    Drohnenaktien heben wieder ab: Während bei Red Cat ein Analystencall die Aktie beflügelt, prüft bei Unusual Machines die US-Regierung eine Beteiligung. Die Anteilsscheine der Branche explodieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Unusual Machines - Drohnen-Aktien explodieren und legen jetzt zweistellig zu!
    Foto: Frank Hoermann / SVEN SIMON - SVEN SIMON

    Drohnen-Aktien explodieren am Donnerstag. Der Grund: Die US-Regierung verhandelt offenbar über direkte Finanzierungsdeals mit mehreren US-Drohnenfirmen.

    Das Wall Street Journal berichtete am Mittwoch, dass es dabei nicht um Aufträge, sondern vielmehr um institutionelle Unterstützung gehe. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Kratos Defense & Security Solutions Inc.!
    Short
    68,53€
    Basispreis
    0,32
    Ask
    × 7,75
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    53,51€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 6,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    An den monatelangen Gesprächen zwischen Unternehmen der Privatwirtschaft und dem Pentagon war auch das Office of Strategic Capital beteiligt, eine in der Biden-Ära gegründete Kreditvergabestelle, die sich auf Unternehmen konzentriert, die für die Lieferketten der nationalen Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind.

    Dabei werden auch Unternehmen genannt, die für eine solche Unterstützung infrage kommen könnten, wie Unusual Machines, Neros Technologies oder Performance Drone Works.

    Unusual Machines ist ein Hersteller von Drohnenkomponenten, zu dessen Beratern Donald Trump Jr. zählt, Neros ist ein Start-up, das sich auf autonome Drohnen spezialisiert hat.

    Unusual Machines

    +47,10 %
    +106,43 %
    +101,59 %
    +102,42 %
    +464,29 %
    +1.778,23 %
    ISIN:US91532F1021WKN:A40A5D
    Unusual Machines direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Performance Drone Works, das einen Auftrag zur Lieferung von Aufklärungsdrohnen an die US-Armee erhalten hat, wird laut Wall Street Journal ebenfalls für eine mögliche Finanzierung in Betracht gezogen.

    Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie aus unserer Auswahl im Wert von 50 Euro geschenkt!

     

    Auch wenn nur wenige Unternehmen genannt werden, sehen die Anleger dies als Zeichen für vermehrter Investion von der US-Regierung. Dementsprechend gibt es am Donnerstag auf dem Parkett kaum ein Drohnenunternehmen, dessen Aktie nicht zweistellig klettert.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Besonders massiv ist dies bei Unusual Machines zu beobachten, die Aktie hob in der Spitze um über 40 Prozent ab. Auch die Aktie von Red Cat profifitierte enorm: Hier spielte noch das Rating von H.C. Wainwright eine tragende Rolle: Die Analysten sehen die Aktie bei 20 US-Dollar.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Unusual Machines Drohnen-Aktien explodieren und legen jetzt zweistellig zu! Drohnenaktien heben wieder ab: Während bei Red Cat ein Analystencall die Aktie beflügelt, prüft bei Unusual Machines die US-Regierung eine Beteiligung. Die Anteilsscheine der Branche explodieren.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     