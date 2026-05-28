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    Newcore Gold schließt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar ab

    Newcore Gold schließt eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 15 Millionen Dollar ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

     

    28. Mai 2026 – Vancouver, BC / IRW-Press / Newcore Gold Ltd. („Newcore“ oder das „Unternehmen“) (TSX-V: NCAU, OTCQX: NCAUF) (- https://www.commodity-tv.com/play/newcore-gold-pfs-for-very-robust-gol ... -) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen seine zuvor angekündigte Bought-Deal-Finanzierung von 28.310.000 Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 0,53 $ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von insgesamt 15.004.300 $ (das „Angebot“) abgeschlossen hat. Nach dem Angebot hat das Unternehmen 312.695.640 ausgegebene und im Umlauf befindliche Stammaktien, wobei das Management und der Verwaltungsrat zusammen 12 % der Aktien halten.

     

    Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten im Rahmen des Enchi-Goldprojekts des Unternehmens in Ghana sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital zu verwenden.

     

    Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden Käufern mit Wohnsitz in Kanada, mit Ausnahme von Québec, gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten nach Teil 5A der NI-45-106, in der durch die Coordinated Blanket Order 45-935 „Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption“ (die „Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten“) geänderten und ergänzten Fassung, angeboten. Die im Rahmen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten ausgegebenen Stammaktien unterliegen keiner Haltefrist gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die an Insider (wie nachstehend definiert) ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange.

     

    Das Angebot wurde von Haywood Securities Inc. als Konsortialführer und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken, darunter Canaccord Genuity Corp. und SCP Resource Finance LP (zusammen die „Konsortialbanken“), gemäß einer zwischen dem Unternehmen und den Konsortialbanken am 28. Mai 2026 geschlossenen Zeichnungsvereinbarung durchgeführt. Im Zusammenhang mit dem Angebot erhielten die Konsortialbanken eine Barvergütung in Höhe von insgesamt 876.836 $, was 6 % des Bruttoerlöses des Angebots entspricht, wobei dieser Anteil in Bezug auf Erlöse von Zeichnern, die auf einer „President’s List“ aufgeführt sind, auf 2 % reduziert wurde.

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