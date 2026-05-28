Börsen Start Update
Börsenstart USA - 28.05. - Dow Jones schwach -0,28 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht aktuell (15:49:01) bei 50.520,69 PKT und fällt um -0,28 %.
Top-Werte: IBM +3,92 %, Salesforce +3,59 %, Microsoft +2,51 %, Chevron Corporation +0,77 %, Unitedhealth Group +0,76 %
Flop-Werte: Caterpillar -2,77 %, 3M -2,26 %, Sherwin-Williams -2,02 %, Travelers Companies -1,59 %, Procter & Gamble -1,47 %
Der US Tech 100 bewegt sich bei 29.920,30 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Axon Enterprise +8,68 %, Arm Holdings +4,28 %, Palantir +3,49 %, Workday (A) +2,95 %, Shopify +2,68 %
Flop-Werte: Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -5,65 %, PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,42 %, Synopsys -3,70 %, KLA Corporation -3,51 %, Monolithic Power Systems -3,50 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:07) bei 7.516,79 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Dollar Tree +16,99 %, Best Buy +12,70 %, Axon Enterprise +8,68 %, Hormel Foods +8,41 %, First Solar +7,85 %
Flop-Werte: Norfolk Southern -5,27 %, Union Pacific -4,64 %, The Trade Desk Registered (A) -4,53 %, SLB -4,26 %, ON Semiconductor -4,09 %
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