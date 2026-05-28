Axon Enterprise Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 28.05.2026

Die Axon Enterprise Aktie kann am heutigen Handelstag um +8,68 % auf 365,05€ zulegen. Das sind +29,15 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Axon Enterprise Aktie. Nach einem Plus von +1,08 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 365,05€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Axon Enterprise ist ein führendes Unternehmen im Bereich nicht-tödlicher Sicherheitslösungen, bekannt für seine TASER-Geräte und Körperkameras. Es bietet innovative Softwarelösungen zur Beweissicherung und hat eine starke Marktstellung im Sicherheitssektor. Wichtige Konkurrenten sind Motorola Solutions und Digital Ally. Axons Alleinstellungsmerkmale sind die Integration von Hardware und Software sowie der Fokus auf ethische Sicherheitslösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Anstieg bei Axon Enterprise konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -26,67 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Axon Enterprise Aktie damit um +6,69 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,29 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Axon Enterprise eine negative Entwicklung von -30,65 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,20 % geändert.

Axon Enterprise Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,69 % 1 Monat -2,29 % 3 Monate -26,67 % 1 Jahr -48,92 %

Informationen zur Axon Enterprise Aktie

Stand: 28.05.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 81 Mio. Axon Enterprise Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,73 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Panasonic Holdings, L3Harris Technologies und Co.

Panasonic Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. L3Harris Technologies notiert im Plus, mit +1,05 %.

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Ob die Axon Enterprise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Axon Enterprise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.