DAX, Snowflake Registered (A) & Co. – Tops & Flops der Community am Nachmittag
Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
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|GoldHaven Resources
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|ServiceNow
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|TKMS
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|Fortune Bay
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|Volatus Aerospace
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|Sivers Semiconductors
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Wertpapier
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|News
|🥇
|DAX
|269
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|Almonty Industries
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|🥉
|Novavax
|32
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|POET Technologies
|29
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|Tesla
|24
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|US Tech 100
|20
|💬
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Snowflake Registered (A)
|+34,95 %
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|🥈
|Plan Optik
|+31,40 %
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|🥉
|Red Cat Holdings
|+27,64 %
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|🟥
|Pure Storage Registered (A)
|-16,70 %
|💬
|📰
|🟥
|Redwood AI
|-30,00 %
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|🟥
|Photronics
|-31,30 %
|💬
|📰
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GoldHaven Resources
Wochenperformance: +78,25 %
Wochenperformance: +78,25 %
Platz 1
ServiceNow
Wochenperformance: +5,77 %
Wochenperformance: +5,77 %
Platz 2
TKMS
Wochenperformance: +10,75 %
Wochenperformance: +10,75 %
Platz 3
Fortune Bay
Wochenperformance: +8,17 %
Wochenperformance: +8,17 %
Platz 4
Volatus Aerospace
Wochenperformance: +3,94 %
Wochenperformance: +3,94 %
Platz 5
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: +43,06 %
Wochenperformance: +43,06 %
Platz 6
DAX
Wochenperformance: +1,47 %
Wochenperformance: +1,47 %
Platz 7
Almonty Industries
Wochenperformance: +13,15 %
Wochenperformance: +13,15 %
Platz 8
Novavax
Wochenperformance: +22,41 %
Wochenperformance: +22,41 %
Platz 9
POET Technologies
Wochenperformance: -12,70 %
Wochenperformance: -12,70 %
Platz 10
Tesla
Wochenperformance: +4,28 %
Wochenperformance: +4,28 %
Platz 11
US Tech 100
Wochenperformance: +1,99 %
Wochenperformance: +1,99 %
Platz 12
Snowflake Registered (A)
Wochenperformance: +47,41 %
Wochenperformance: +47,41 %
Platz 13
Plan Optik
Wochenperformance: +34,56 %
Wochenperformance: +34,56 %
Platz 14
Red Cat Holdings
Wochenperformance: +50,47 %
Wochenperformance: +50,47 %
Platz 15
Pure Storage Registered (A)
Wochenperformance: -9,44 %
Wochenperformance: -9,44 %
Platz 16
Redwood AI
Wochenperformance: -50,19 %
Wochenperformance: -50,19 %
Platz 17
Photronics
Wochenperformance: -28,26 %
Wochenperformance: -28,26 %
Platz 18
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