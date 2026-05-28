🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLightspeed Commerce AktievorwärtsNachrichten zu Lightspeed Commerce
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reactor taucht mit 59 Millionen Dollar aus dem Stealth-Modus auf, um eine Plattform für Echtzeit-KI-Welten zu schaffen

    Reactor taucht mit 59 Millionen Dollar aus dem Stealth-Modus auf, um eine Plattform für Echtzeit-KI-Welten zu schaffen
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Reactor wird von Lightspeed unter Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners und anderen finanziert und bietet die Infrastruktur für generative Echtzeit-Videos.

    SAN FRANCISCO, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Reactor, die Entwicklerplattform für generative Echtzeit-Videos, ist heute mit einer Finanzierung in Höhe von 59 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners und mit Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures und weiteren Investoren aus dem Verborgenen getreten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Netflix Inc!
    Short
    92,82€
    Basispreis
    0,55
    Ask
    × 13,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    81,28€
    Basispreis
    0,51
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Reactor logo

    Reactor baut die Infrastrukturebene auf, die Entwicklern den Zugang zu Echtzeit-Weltmodellen ermöglicht und damit eine neue Generation interaktiver KI-Anwendungen in den Bereichen Medien und Unterhaltung, physische KI und Robotik schafft.

    Weltmodelle stellen einen grundlegenden Wandel in der KI dar, von einem Werkzeug, das man anfordert, hin zu einer Erfahrung, in die man eintreten und mit der man in Echtzeit interagieren kann. Dieser Wandel eröffnet eine neue Form von Medien: Erlebnisse, die nicht mehr vorgerendert sind, sondern dynamisch generiert und durch die Interaktion der Nutzer geformt werden.

    Doch trotz der rasanten Fortschritte führender Labors gibt es noch keine Plattform, die diese Modelle in der Produktion einsetzt oder es Entwicklern ermöglicht, darauf aufbauende Anwendungen in globalem Maßstab zu entwickeln. Reactor geht auf diesen Bedarf ein.

    Die Reactor-Plattform bietet ein einheitliches SDK und eine API, die es Entwicklern ermöglicht, interaktive Echtzeitanwendungen mit nur wenigen Zeilen Code zu erstellen, ohne die Komplexität der Bereitstellung und des Betriebs dieser Systeme in großem Maßstab bewältigen zu müssen.

    „Weltmodelle definieren neu, was KI leisten kann. Wir bewegen uns von Systemen, die isoliert Inhalte generieren, zu solchen, die in Echtzeit wahrnehmen und reagieren", sagt Alberto Taiuti, Mitbegründer und CEO von Reactor. „Wir bilden die kritische Schicht zwischen den Modelllabors und den Entwicklern, die mit ihnen arbeiten wollen. Es geht darum, eine neue Form von Medien zu ermöglichen, bei der Erlebnisse, die vorher nicht möglich waren, live erzeugt werden, und jeder kann sie erstellen und verbreiten."

    Seite 1 von 3 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Reactor taucht mit 59 Millionen Dollar aus dem Stealth-Modus auf, um eine Plattform für Echtzeit-KI-Welten zu schaffen Reactor wird von Lightspeed unter Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners und anderen finanziert und bietet die Infrastruktur für generative Echtzeit-Videos.SAN FRANCISCO, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ - Reactor, die Entwicklerplattform für generative …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     