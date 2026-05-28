Reactor taucht mit 59 Millionen Dollar aus dem Stealth-Modus auf, um eine Plattform für Echtzeit-KI-Welten zu schaffen

SAN FRANCISCO, 28. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Reactor , die Entwicklerplattform für generative Echtzeit-Videos, ist heute mit einer Finanzierung in Höhe von 59 Millionen US-Dollar unter der Leitung von Lightspeed Venture Partners und mit Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners, Sky9 Capital, FPV Ventures und weiteren Investoren aus dem Verborgenen getreten.

Reactor wird von Lightspeed unter Beteiligung von WndrCo, Amplify Partners und anderen finanziert und bietet die Infrastruktur für generative Echtzeit-Videos.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Reactor baut die Infrastrukturebene auf, die Entwicklern den Zugang zu Echtzeit-Weltmodellen ermöglicht und damit eine neue Generation interaktiver KI-Anwendungen in den Bereichen Medien und Unterhaltung, physische KI und Robotik schafft.

Weltmodelle stellen einen grundlegenden Wandel in der KI dar, von einem Werkzeug, das man anfordert, hin zu einer Erfahrung, in die man eintreten und mit der man in Echtzeit interagieren kann. Dieser Wandel eröffnet eine neue Form von Medien: Erlebnisse, die nicht mehr vorgerendert sind, sondern dynamisch generiert und durch die Interaktion der Nutzer geformt werden.

Doch trotz der rasanten Fortschritte führender Labors gibt es noch keine Plattform, die diese Modelle in der Produktion einsetzt oder es Entwicklern ermöglicht, darauf aufbauende Anwendungen in globalem Maßstab zu entwickeln. Reactor geht auf diesen Bedarf ein.

Die Reactor-Plattform bietet ein einheitliches SDK und eine API, die es Entwicklern ermöglicht, interaktive Echtzeitanwendungen mit nur wenigen Zeilen Code zu erstellen, ohne die Komplexität der Bereitstellung und des Betriebs dieser Systeme in großem Maßstab bewältigen zu müssen.

„Weltmodelle definieren neu, was KI leisten kann. Wir bewegen uns von Systemen, die isoliert Inhalte generieren, zu solchen, die in Echtzeit wahrnehmen und reagieren", sagt Alberto Taiuti, Mitbegründer und CEO von Reactor. „Wir bilden die kritische Schicht zwischen den Modelllabors und den Entwicklern, die mit ihnen arbeiten wollen. Es geht darum, eine neue Form von Medien zu ermöglichen, bei der Erlebnisse, die vorher nicht möglich waren, live erzeugt werden, und jeder kann sie erstellen und verbreiten."