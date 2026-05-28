Highlight Communications Shines with Q1 2026 Results
Despite lower Q1 2026 revenue, Highlight Group sharply improved earnings and profitability, underscoring the impact of its cost-saving and efficiency measures.
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- Highlight Group's first quarter 2026 revenue decreased to CHF 63.9 million from CHF 79.9 million due to production-related and currency effects.
- EBIT improved significantly from CHF -17.0 million to CHF -6.1 million, reflecting cost-saving measures.
- EBITDA increased by CHF 4.7 million to CHF 18.2 million, driven by cost reductions.
- Operating expenses declined by CHF 28.5 million to CHF 83.6 million, supporting improved profitability.
- The group’s net profit for the period improved from CHF -18.6 million to CHF -7.9 million.
- Total assets decreased by 6.4% to CHF 459.8 million as of March 31, 2026.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Highlight Communications is on 28.05.2026.
The price of Highlight Communications at the time of the news was 0,9775EUR and was down -0,56 % compared with the previous
day.
-0,56 %
+31,88 %
+1,33 %
-16,31 %
-14,85 %
-72,06 %
-74,61 %
-83,71 %
-82,42 %
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