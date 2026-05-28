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    Highlight Communications Shines with Q1 2026 Results

    Despite lower Q1 2026 revenue, Highlight Group sharply improved earnings and profitability, underscoring the impact of its cost-saving and efficiency measures.

    Highlight Communications Shines with Q1 2026 Results
    Foto: adobe.stock.com
    • Highlight Group's first quarter 2026 revenue decreased to CHF 63.9 million from CHF 79.9 million due to production-related and currency effects.
    • EBIT improved significantly from CHF -17.0 million to CHF -6.1 million, reflecting cost-saving measures.
    • EBITDA increased by CHF 4.7 million to CHF 18.2 million, driven by cost reductions.
    • Operating expenses declined by CHF 28.5 million to CHF 83.6 million, supporting improved profitability.
    • The group’s net profit for the period improved from CHF -18.6 million to CHF -7.9 million.
    • Total assets decreased by 6.4% to CHF 459.8 million as of March 31, 2026.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Highlight Communications is on 28.05.2026.

    The price of Highlight Communications at the time of the news was 0,9775EUR and was down -0,56 % compared with the previous day.


    Highlight Communications

    -0,56 %
    +31,88 %
    +1,33 %
    -16,31 %
    -14,85 %
    -72,06 %
    -74,61 %
    -83,71 %
    -82,42 %
    ISIN:CH0006539198WKN:920299
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