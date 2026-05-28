Highlight Communications: Erfolgreiches Q1 2026 – Ergebnisse im Überblick
Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Quartal 2026 zeigt der Konzern dank konsequenter Kostensenkungen eine deutliche Ergebnisverbesserung und stärkt seine operative Basis.
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- Konzernumsatz 1Q2026 bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF; -20,1 %) – Rückgang vor allem produk tions- und fremdwährungsbedingt; höhere Umsätze werden erst im 3. Quartal erwartet.
- Operativer Konzernaufwand sank um 28,5 Mio. CHF auf 83,6 Mio. CHF (Vorjahr 112,1 Mio. CHF) dank eingeleiteter Kostensenkungs‑ und Optimierungsmaßnahmen.
- EBIT verbesserte sich deutlich von -17,0 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF (Verbesserung um 10,9 Mio. CHF).
- EBITDA stieg infolge der Kosteneinsparungen um 4,7 Mio. CHF auf 18,2 Mio. CHF (Vorjahr 13,5 Mio. CHF).
- Konzernperiodenergebnis (nach Steuern) verbesserte sich von -18,6 Mio. CHF auf -7,9 Mio. CHF; Ergebnis je Aktie -0,10 CHF (Vorjahr -0,23 CHF).
- Bilanz: Eigenkapital negativ bei -11,8 Mio. CHF (31.03.2026), Zahlungsmittel 18,4 Mio. CHF, kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 188,5 Mio. CHF.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Highlight Communications ist am 28.05.2026.
Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,56 % im Minus.
-0,56 %
+31,88 %
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