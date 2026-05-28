🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHighlight Communications AktievorwärtsNachrichten zu Highlight Communications
    21 Aufrufe 21 0 Kommentare 0 Kommentare

    Highlight Communications: Erfolgreiches Q1 2026 – Ergebnisse im Überblick

    Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Quartal 2026 zeigt der Konzern dank konsequenter Kostensenkungen eine deutliche Ergebnisverbesserung und stärkt seine operative Basis.

    Highlight Communications: Erfolgreiches Q1 2026 – Ergebnisse im Überblick
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz 1Q2026 bei 63,9 Mio. CHF (Vorjahr 79,9 Mio. CHF; -20,1 %) – Rückgang vor allem produk tions- und fremdwährungsbedingt; höhere Umsätze werden erst im 3. Quartal erwartet.
    • Operativer Konzernaufwand sank um 28,5 Mio. CHF auf 83,6 Mio. CHF (Vorjahr 112,1 Mio. CHF) dank eingeleiteter Kostensenkungs‑ und Optimierungsmaßnahmen.
    • EBIT verbesserte sich deutlich von -17,0 Mio. CHF auf -6,1 Mio. CHF (Verbesserung um 10,9 Mio. CHF).
    • EBITDA stieg infolge der Kosteneinsparungen um 4,7 Mio. CHF auf 18,2 Mio. CHF (Vorjahr 13,5 Mio. CHF).
    • Konzernperiodenergebnis (nach Steuern) verbesserte sich von -18,6 Mio. CHF auf -7,9 Mio. CHF; Ergebnis je Aktie -0,10 CHF (Vorjahr -0,23 CHF).
    • Bilanz: Eigenkapital negativ bei -11,8 Mio. CHF (31.03.2026), Zahlungsmittel 18,4 Mio. CHF, kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 188,5 Mio. CHF.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Highlight Communications ist am 28.05.2026.

    Der Kurs von Highlight Communications lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,56 % im Minus.


    Highlight Communications

    -0,56 %
    +31,88 %
    +1,33 %
    -16,31 %
    -14,85 %
    -72,06 %
    -74,61 %
    -83,71 %
    -82,42 %
    ISIN:CH0006539198WKN:920299
    Highlight Communications direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Highlight Communications: Erfolgreiches Q1 2026 – Ergebnisse im Überblick Trotz rückläufigem Umsatz im ersten Quartal 2026 zeigt der Konzern dank konsequenter Kostensenkungen eine deutliche Ergebnisverbesserung und stärkt seine operative Basis.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     