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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Salesforce auf 'Sector Perform' - Ziel 210 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Salesforce auf Sector Perform, Ziel 210
    • Erstes Quartal solide, Studie von Jaluria
    • KI-Plattform Agentforce übertrifft 1 Milliarde
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Salesforce auf 'Sector Perform' - Ziel 210 Dollar
    Foto: Salesforce, inc

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Das erste Quartal sei für den Softwarekonzern solide verlaufen, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulich sei die anhaltende Dynamik der KI-Plattform Agentforce, deren jährlich wiederkehrender Umsatz die Marke von einer Milliarde US-Dollar übertreffe./tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 00:23 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salesforce Aktie

    Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,14 % und einem Kurs von 156,3 auf Tradegate (28. Mai 2026, 16:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salesforce Aktie um -3,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salesforce bezifferte sich zuletzt auf 125,62 Mrd..

    Salesforce zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,7600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 242,56USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 320,00USD was eine Bandbreite von +20,41 %/+108,28 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,00$, was eine Steigerung von +17,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Reaktion auf starke Q1‑Zahlen (Umsatz‑ und EPS‑Beat, hohe Non‑GAAP‑Marge, starker Cashflow) sowie KI‑Momentum, aber auch um einen enttäuschenden Ausblick mit moderatem Wachstum (~10–11%). Debattiert werden strukturelle Wachstumsverlangsamung, gespaltene Bewertung (Chance vs. Reife), häufig muted Kursreaktionen und geplante Nachkäufe nach Rücksetzern.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Salesforce eingestellt.

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