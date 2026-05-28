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    Allianz – 75 Prozent mit diesem Schein

    Allianz gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Verlässlichkeit wieder stärker gefragt war. Mit dem Call-Optionsschein FA6FWR auf die Allianz-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 74,51 %. Die Grundlage dafür war eine Nachrichtenlage, die für einen Versicherer erstaunlich klar war: Allianz meldete zunächst für 2025 ein Rekordergebnis mit 17,4 Milliarden Euro operativem Gewinn, hob die Dividende an und kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 2,5 Milliarden Euro an.

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    Auch der Start ins laufende Jahr fiel robust aus. Im ersten Quartal 2026 stieg das operative Ergebnis auf einen neuen Höchstwert von 4,5 Milliarden Euro, die Kapitalausstattung blieb sehr komfortabel, und der Konzern bekräftigte seine Jahresziele. Reuters verwies zudem darauf, dass der Gewinnsprung auch durch den Verkauf der Indien-Beteiligungen unterstützt wurde, während das Schaden- und Unfallgeschäft sowie die Vermögensverwaltung solide liefen.

    Für den Kurs war das eine günstige Mischung: ein großes Finanzhaus, das nicht mit spektakulären Geschichten, sondern mit Berechenbarkeit, Kapitalstärke und Ausschüttungen überzeugt. Gerade in einem Marktumfeld, in dem Anleger wieder stärker auf Qualität und Substanz achten, kann genau das reichen, damit eine Aktie stetig nach oben arbeitet. Beim FA6FWR traf diese Stabilität auf einen Hebel, der die Bewegung entsprechend verstärkt hat.




    Autor
    Daniel Saurenz
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    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
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    Verfasst von Daniel Saurenz
    Allianz – 75 Prozent mit diesem Schein Allianz gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen Verlässlichkeit wieder stärker gefragt war. Mit dem Call-Optionsschein FA6FWR auf die Allianz-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 74,51 %. Die Grundlage dafür war eine Nachrichtenlage, die …
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