Adidas – so spielen wir das Comeback

Adidas gehörte zuletzt zu den Werten, bei denen sich ein Stimmungswechsel auch im Kurs gezeigt hat. Mit dem Call-Optionsschein UQ9JE5 auf die Adidas-Aktie ergab sich in unserem Depot ein Plus von 68,89 %. Der Hintergrund dafür ist vergleichsweise klar: Adidas hat im Frühjahr einen starken Jahresauftakt gemeldet. Im ersten Quartal 2026 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 14 % auf 6,6 Milliarden Euro, der operative Gewinn legte auf 705 Millionen Euro zu. Besonders wichtig war dabei, dass das Wachstum nicht nur aus Preismaßnahmen kam, sondern aus einer spürbar besseren Nachfrage und hohen Abverkäufen im Direktgeschäft.

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