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    Noch mehr Potenzial

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    Nach +200 %: Jetzt drehen die Analysten bei dieser KI-Aktie komplett auf

    Marvell überzeugt mit starken Quartalszahlen und optimistischen Prognosen. Mehrere Analysten erhöhen jetzt ihre Kursziele deutlich.

    Für Sie zusammengefasst
    Noch mehr Potenzial - Nach +200 %: Jetzt drehen die Analysten bei dieser KI-Aktie komplett auf
    Foto: Jonathan Raa - picture alliance / NurPhoto

    Der KI-Boom treibt die Aktie von Marvell Technology weiter an. Nach starken Quartalszahlen erhöhen mehrere große Banken ihre Kursziele deutlich, wie CNBC berichtet. Die Analysten sehen trotz der Rallye weiteres Potenzial.

    Starke Zahlen befeuern Fantasie

    Der Halbleiterkonzern legte für das ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 bessere Ergebnisse vor als erwartet. Umsatz und Gewinn übertrafen die Prognosen der Analysten. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel stärker aus als von der Wall Street erwartet.

    Vor allem das Geschäft mit Rechenzentren bleibt der zentrale Wachstumstreiber. Die Nachfrage nach Infrastruktur für Künstliche Intelligenz sorgt weiterhin für hohe Investitionen der Tech-Branche.

    Trotz eines zwischenzeitlichen Kursrückgangs von 3 Prozent im vorbörslichen Handel reagierten viele Analysten positiv auf die Zahlen.

     

    Analysten erhöhen ihre Ziele deutlich

    Mehrere Investmentbanken bestätigten ihre Kaufempfehlungen und hoben die Kursziele an. Besonders optimistisch zeigte sich die Schweizer Großbank UBS. Analyst Timothy Arcuri schrieb an Kunden: "Marvell hat erneut die Erwartungen deutlich übertroffen und die Zahlen wieder nach oben korrigiert. Und dennoch scheint noch Luft nach oben zu sein."

    Der Analyst sieht die Netzwerktechnik und optischen Lösungen des Unternehmens "einzigartig differenziert" und erwartet weiteres Aufwärtspotenzial, wenn die Nachfrage weiter steigt. Laut TipRanks zählt Arcuri zu den treffsichersten Experten der Wall Street: Er liegt dort auf Platz 2 von 12.268 Analysten, erreicht eine Erfolgsquote von 81 Prozent und erzielt durchschnittlich 56,6 Prozent Rendite pro Bewertung.

    Auch andere Häuser wurden deutlich optimistischer. Barclays erhöhte das Kursziel von 150 auf 275 US-Dollar. Die Deutsche Bank verdoppelte ihr Ziel nahezu auf 240 US-Dollar. Bank of America, Citi und UBS zogen ebenfalls nach.

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    Aktie hat sich mehr als verdreifacht

    Die Rallye der vergangenen Monate ist bereits enorm. Innerhalb von 12 Monaten stieg die Aktie um 207,6 Prozent. Seit Jahresbeginn 2026 legte das Papier über 130 Prozent zu.

    Der Markt setzt darauf, dass die hohe Nachfrage nach KI-Rechenzentren anhält und Unternehmen wie Marvell davon weiter profitieren.

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    ISIN:US5738741041WKN:A3CNLD
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    Nicht alle Experten sind überzeugt

    Ganz ohne Zweifel bleibt die Aktie aber nicht. Analysten von Morgan Stanley und Goldman Sachs blieben vorsichtiger.

    Morgan-Stanley-Analyst Joseph Moore verwies darauf, dass die Erwartungen inzwischen stark gestiegen seien. Er schrieb, die positiven Zahlen allein reichten möglicherweise nicht aus. Der Markt brauche zusätzliche Hinweise auf nachhaltige Marktanteilsgewinne und weiteres Wachstum im Geschäft mit kundenspezifischen KI-Chips.

    Auch Goldman-Sachs-Analyst James Schneider bleibt zurückhaltend. Er sieht noch zu wenig Transparenz beim Ausbau der Kundenbasis im Geschäft mit Spezialchips. Mehr Zuversicht könne entstehen, falls sich das Wachstum der Sparte ab 2027 stärker beschleunige.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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