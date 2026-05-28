Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.05.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -4,29 %
Tagesperformance: -4,29 %
Platz 1
Performance 1M: -3,02 %
Performance 1M: -3,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und volatil. In den letzten 14 Tagen zeigen sich starke Schwankungen: ein jüngstes Tagestief/Minus um ca. 6% (Beitrag 3) und Berichte von deutlichen Kursbewegungen von ca. 80€ auf ca. 170€ (Beitrag 9). Manche sehen SE als spekulativ bzw. Zockerwert, andere bleiben long oder handeln zeitlich getrieben (Beitrag 11). Insgesamt bleibt Unsicherheit bei aktivem Handeln.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Rheinmetall
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 2
Performance 1M: -8,70 %
Performance 1M: -8,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Rheinmetall ist gemischt. Positive fundamentale Meldungen (Bond-Ausgabe 500 Mio €, >2.000 Bundeswehr-Fahrzeuge; Auftragswert ca. 1 Mrd €) lösen kaum Kursreaktionen aus – vermutlich sind die Meldungen eingepreist. Viele empfehlen Abwarten oder Halten statt spekulativer Zukäufe; DAX-Unterstützung bleibt schwach. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: keine klare Richtung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,24 %
Tagesperformance: +2,24 %
Platz 3
Performance 1M: +41,13 %
Performance 1M: +41,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies zeigt sich ein gemischt bullisch-sachlicher Tenor: Kursziele um 90€ (ggf. 100€) werden genannt; Vorteile durch SiC/Datenzentren und Automotive; Skepsis vor Überhitzung. Nvidia-Rechenzentren könnten 2028 ca. 30% des Umsatzes treiben. Größter Investor ~7,5% wird genannt. 14-Tage-Performance nicht exakt beziffert; Grundton: Aufwärts, aber mit Bewertungs- und Kapazitätsrisiken.
Airbus
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 4
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
Scout24
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 5
Performance 1M: +3,93 %
Performance 1M: +3,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Scout24
Laut dem wallstreetONLINE-Forum ist das Sentiment gemischt: KI-Szenarien könnten Scout24 kurstreiben oder Risiken bergen; Anleger berichten von Käufen um 68–69 EUR (Beitrag 4) bzw. 73 EUR und 74,40 EUR (Insidertrades); Insideraktivität wird als positives Signal gesehen; Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird thematisiert, konkrete Zahlen fehlen; Erwartungspotenzial besteht, Volatilität bleibt wahrscheinlich.
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -15,32 %
Performance 1M: -15,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
wallstreetONLINE-Forum: Anleger sehen MüRü fundamental robust, Dividende stabil (ca. 5,2%) und Bewertung günstig. Kurzfristig Druck durch ARP-Tranche; Kurs um 460–470€, zuletzt ca. 468€. Charttechnisch EMA200-Wochen testet Unterstützung, 490–505€ als Widerstand. Langfristig teils bullisch dank stabiler Gewinnlage, doch Strategie-/Portfolio-Skalierung werden kritisch diskutiert.
Hannover Rueck
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 7
Performance 1M: -10,15 %
Performance 1M: -10,15 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 59,76%
|PUT: 40,24%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 19,51 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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