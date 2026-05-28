Aktien mit extremer Performance im DAX am 28.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Siemens Energy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt und volatil. In den letzten 14 Tagen zeigen sich starke Schwankungen: ein jüngstes Tagestief/Minus um ca. 6% (Beitrag 3) und Berichte von deutlichen Kursbewegungen von ca. 80€ auf ca. 170€ (Beitrag 9). Manche sehen SE als spekulativ bzw. Zockerwert, andere bleiben long oder handeln zeitlich getrieben (Beitrag 11). Insgesamt bleibt Unsicherheit bei aktivem Handeln.