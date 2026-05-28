Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 28.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Nemetschek
Tagesperformance: -3,95 %
Tagesperformance: -3,95 %
Platz 1
Performance 1M: -3,31 %
Performance 1M: -3,31 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Auf wallstreetONLINE zeigt sich ein überwiegend bullish bis vorsichtig optimistischer Anleger-Sentiment zu Nemetschek. HV-Positives, KI-Fortschritt (Produktivität, Automatisierung, digitale Zwillinge) als Treiber; HCSS stärkt Position im US-Infrastrukturmarkt. Bewertung wird als hoch, aber durch künftiges KI-Wachstum plausibel gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist nicht angegeben. Langfristig bullisch, kurzfristig auf Sicht.
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,78 %
Tagesperformance: +3,78 %
Platz 2
Performance 1M: +14,71 %
Performance 1M: +14,71 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Basierend auf wallstreetONLINE scheinen Anleger zu HENSOLDT überwiegend bullish. Fundamentale Treiber: starker Auftragseingang/Backlog (Q1-2026 ca. 9,8 Mrd. EUR), ESG-Kostenersparnisse bis ~40%, und expandierendes Systemportfolio (Kanada ATC-Radar; KIRK mit OHB/Kongsberg/Helsing). Technisch/Bewertung: Kursziele 110–120 und ATH-Erwartung bei fallendem KGV; positives Sentiment dominiert.
Draegerwerk
Tagesperformance: +3,01 %
Tagesperformance: +3,01 %
Platz 3
Performance 1M: -4,40 %
Performance 1M: -4,40 %
Ottobock
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 4
Performance 1M: -6,55 %
Performance 1M: -6,55 %
Evotec
Tagesperformance: +2,54 %
Tagesperformance: +2,54 %
Platz 5
Performance 1M: -7,23 %
Performance 1M: -7,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein überwiegend negatives bis zurückhaltendes Evotec-Sentiment. Kernpunkte: Insiderverkäufe von Vorstand Dohrmann im MA-Beteiligungsprogramm und steuerliche Veräußerungen; Skepsis gegenüber dem fundamentalen oder technischen Ausblick. 14-Tage-Kursentwicklung wird nicht konkret genannt; Indizien deuten auf Abwärtsdruck bzw. Volatilität. Kein klares Buy-Signal; Investor-Interesse scheint gering.
Eckert & Ziegler
Tagesperformance: +2,13 %
Tagesperformance: +2,13 %
Platz 6
Performance 1M: +6,29 %
Performance 1M: +6,29 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 7
Performance 1M: +41,13 %
Performance 1M: +41,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies zeigt sich ein gemischt bullisch-sachlicher Tenor: Kursziele um 90€ (ggf. 100€) werden genannt; Vorteile durch SiC/Datenzentren und Automotive; Skepsis vor Überhitzung. Nvidia-Rechenzentren könnten 2028 ca. 30% des Umsatzes treiben. Größter Investor ~7,5% wird genannt. 14-Tage-Performance nicht exakt beziffert; Grundton: Aufwärts, aber mit Bewertungs- und Kapazitätsrisiken.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,06 %
Tagesperformance: +2,06 %
Platz 8
Performance 1M: +28,88 %
Performance 1M: +28,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies zeigt sich ein gemischt bullisch-sachlicher Tenor: Kursziele um 90€ (ggf. 100€) werden genannt; Vorteile durch SiC/Datenzentren und Automotive; Skepsis vor Überhitzung. Nvidia-Rechenzentren könnten 2028 ca. 30% des Umsatzes treiben. Größter Investor ~7,5% wird genannt. 14-Tage-Performance nicht exakt beziffert; Grundton: Aufwärts, aber mit Bewertungs- und Kapazitätsrisiken.
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