Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.05.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ferrari

Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Ferrari gemischt und eher vorsichtig. Kernthemen: EV-Strategie (Batterie-Gewicht, Aquaplaning) sowie Vergleiche zu alten Modellen; teils Skepsis gegenüber Nachfrage. Befürworter verweisen auf ca. 39% EBIT-Marge und eine angeblich günstige Bewertung, Kritiker sehen ein KGV um 30 als zu hoch. Kursziel 99 Euro wird genannt. 14-Tage-Performance wird nicht konkret beziffert.