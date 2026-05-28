Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 28.05.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Siemens Energy
Tagesperformance: -4,58 %
Tagesperformance: -4,58 %
Platz 1
Performance 1M: -3,02 %
Performance 1M: -3,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy
wallstreetONLINE-Forum: Siemens Energy-Sentiment gemischt und volatil. In den letzten 14 Tagen Abwärtsbewegungen und starke Schwankungen; heute ca. -6%. Einige verweisen auf fundamentale Treiber (Gamesa-Integration, Windkraft-Ausbau), andere diskutieren Trading-Ziele (65 €, 190 €). Insgesamt vorsichtige, spekulative Stimmung.
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 2
Performance 1M: -8,70 %
Performance 1M: -8,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes Sentiment: Positive Fundamentaldaten durch den Bundeswehr-Auftrag (>2.000 Transportfahrzeuge, ca. 1 Mrd. EUR) und eine 500 Mio. EUR-Anleihe. Kursreaktionen bleiben laut Posts überwiegend verhalten; Meldungen scheinen eingepreist. Trading-Notizen nennen Einstieg um 1.214,80 EUR und steigende Volatilität (VDAX-New). 14‑Tage-Kursveränderung ist nicht genannt.
Ferrari
Tagesperformance: +3,11 %
Tagesperformance: +3,11 %
Platz 3
Performance 1M: -4,08 %
Performance 1M: -4,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Ferrari
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Ferrari gemischt und eher vorsichtig. Kernthemen: EV-Strategie (Batterie-Gewicht, Aquaplaning) sowie Vergleiche zu alten Modellen; teils Skepsis gegenüber Nachfrage. Befürworter verweisen auf ca. 39% EBIT-Marge und eine angeblich günstige Bewertung, Kritiker sehen ein KGV um 30 als zu hoch. Kursziel 99 Euro wird genannt. 14-Tage-Performance wird nicht konkret beziffert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Ferrari eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 4
Performance 1M: -2,34 %
Performance 1M: -2,34 %
Infineon Technologies
Tagesperformance: +2,30 %
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 5
Performance 1M: +41,13 %
Performance 1M: +41,13 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Infineon Technologies
Im wallstreetONLINE-Forum zu Infineon Technologies zeigt sich ein gemischt bullisch-sachlicher Tenor: Kursziele um 90€ (ggf. 100€) werden genannt; Vorteile durch SiC/Datenzentren und Automotive; Skepsis vor Überhitzung. Nvidia-Rechenzentren könnten 2028 ca. 30% des Umsatzes treiben. Größter Investor ~7,5% wird genannt. 14-Tage-Performance nicht exakt beziffert; Grundton: Aufwärts, aber mit Bewertungs- und Kapazitätsrisiken.
Münchener Rück
Tagesperformance: -2,30 %
Tagesperformance: -2,30 %
Platz 6
Performance 1M: -15,36 %
Performance 1M: -15,36 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Münchener Rück
wallstreetONLINE-Forum: Anleger sehen MüRü fundamental robust, Dividende stabil (ca. 5,2%) und Bewertung günstig. Kurzfristig Druck durch ARP-Tranche; Kurs um 460–470€, zuletzt ca. 468€. Charttechnisch EMA200-Wochen testet Unterstützung, 490–505€ als Widerstand. Langfristig teils bullisch dank stabiler Gewinnlage, doch Strategie-/Portfolio-Skalierung werden kritisch diskutiert.
Allianz
Tagesperformance: -2,21 %
Tagesperformance: -2,21 %
Platz 7
Performance 1M: -0,24 %
Performance 1M: -0,24 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Allianz
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Anleger-Sentiment zu Allianz: Bewertung wird teils positiv (KGV ca. 12,5) betont, Asset-Management-Aspekt wird als Werttreiber gesehen; Barclays warnt vor fehlender Ertragsdynamik (Underweight) und peer‑nahe Bewertung bleibt kritisch. Insgesamt eher abwartend mit leichter Aufwärtsfantasie gegenüber Versicherern. Eine konkrete 14‑Tage-Kursentwicklung wird nicht genannt.
Airbus
Tagesperformance: +2,08 %
Tagesperformance: +2,08 %
Platz 8
Performance 1M: +3,85 %
Performance 1M: +3,85 %
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