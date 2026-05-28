Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im ATX am 28.05.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im ATX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 28.05.2026 im ATX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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PORR
Tagesperformance: +5,21 %
Tagesperformance: +5,21 %
Platz 1
Performance 1M: -4,65 %
Performance 1M: -4,65 %
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment
Tagesperformance: -3,12 %
Tagesperformance: -3,12 %
Platz 2
Performance 1M: -8,53 %
Performance 1M: -8,53 %
CA-Immobilien-Anlagen
Tagesperformance: -2,98 %
Tagesperformance: -2,98 %
Platz 3
Performance 1M: -8,99 %
Performance 1M: -8,99 %
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Tagesperformance: -2,78 %
Tagesperformance: -2,78 %
Platz 4
Performance 1M: -6,28 %
Performance 1M: -6,28 %
EVN
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 5
Performance 1M: -3,14 %
Performance 1M: -3,14 %
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