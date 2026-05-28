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    United Labels AG: Geschäftszahlen 2025 vorab – Was Sie jetzt wissen müssen

    Trotz leicht rückläufigem Konzernumsatz 2025 zeigt sich das Unternehmen mit starkem Online- und Fachhandelswachstum, höherer Profitabilität und zuversichtlichem Blick auf 2026.

    United Labels AG: Geschäftszahlen 2025 vorab – Was Sie jetzt wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • Konzernumsatz 2025: €21,5 Mio. (Vj. €22,5 Mio.), Rückgang um 4,4 % — Ursache: Großkundenumsätze -12,1 %.
    • Starkes Wachstum im Segment Fachhandel/E‑Commerce: +24 %; E‑Commerce-Umsatz +16,7 % — Schwerpunkt der Wachstumsstrategie.
    • Rohertragsmarge deutlich verbessert: Anstieg um 6,9 Prozentpunkte auf 44,0 % (Vj. 37,1 %).
    • Operatives Ergebnis deutlich gesteigert: EBITDA +43 % auf €2,0 Mio.; EBIT +55 % auf €1,7 Mio. (Vj. €1,1 Mio.).
    • Alle operativen Konzerngesellschaften schlossen 2025 mit positivem Jahresüberschuss ab; Auftragsbestand zum 31.12.2025 stieg um 20 % auf €10,2 Mio.
    • Ausblick 2026: Geplante Ausweitung Großkundengeschäft, Markensortimente und eigenes E‑Commerce; Vorstand erwartet Umsatzwachstum und weiteres operatives Ergebniswachstum.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei United Labels ist am 01.06.2026.

    Der Kurs von United Labels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,1100EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,90 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,2000EUR das entspricht einem Plus von +8,11 % seit der Veröffentlichung.


    United Labels

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    ISIN:DE0005489561WKN:548956
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