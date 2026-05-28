JEFFERIES stuft GSK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2500 Pence belassen. Die detaillierten Daten der B-Well-Studie zu Bepirovirsen gegen chronische Hepatitis B (HBV) zeigten, dass die Raten der funktionellen Heilung von HBV am oberen Ende der Erwartungen des Basisszenarios liegen, schrieb Michael Leuchten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ärzte bezeichneten die Daten als "historischen Moment" und "riesigen Fortschritt" für die Patienten, da die Ergebnisse einigen Patienten erstmals eine realistische Heilungschance böten und Bepi als wichtige Säule für Kombinationsstrategien positionierten./rob/edh/jha/Veröffentlichung der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.05.2026 / 09:47 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 22,24EUR auf Tradegate (28. Mai 2026, 16:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

