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    Aktien New York

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    Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Aussicht auf verlängerte Waffenruhe treibt Rekorde
    • S&P 500 und Nasdaq erreichten neue Höchststände
    • Dow Jones leicht im Minus bei etwa 50.590 Punkten
    Aktien New York - Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat am Donnerstag die Aussicht auf eine verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg für weitere Rekorde gesorgt. Sowohl der marktbreite Aktienindex S&P 500 als auch die technologielastigen Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite erreichten Höchststände. Allerdings hielten sich die Aufschläge in Grenzen. US-amerikanische und iranische Unterhändler hätten sich angeblich auf eine Absichtserklärung zur Verlängerung des Waffenstillstands geeinigt, berichtete das US-Nachrichtenportal Axios.

    Der S&P 500 legte zuletzt um 0,3 Prozent auf 7.541 Punkte zu. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,4 Prozent auf 30.079 Punkte nach oben und der umfassendere Nasdaq Composite stieg um 0,3 Prozent. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial stand zuletzt 0,1 Prozent im Minus bei 50.590 Punkten./la/jha/





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