Rekorde - Hoffnung auf verlängerte Waffenruhe im Iran-Krieg

Nur eine kurzes update:

habe noch vor Pfingsten meinen überschaubaren Bestand an ZIM Intergrated mit 46,2% Kurgewinn verkauft

Dafür die DBS Holding aus Singapore auf eine "volle" Position aufgestockt.

Nächste Woche werden dann die ETF Bestände bei der FNZ Bank liquidiert und das Depot dort aufgelöst wird.

Mir reichen die Depots bei Targo und TR. Habe dort bereits Anteile an den selben Fonds .

Der Erlös geht aber wahrscheinlich erstmal ins Tagesgeld (2%)

Frohes Rest-Pfingsten





P. S. bewegt Euch auch manchmal die Frage, mit welchem Geld künftige Generationen ihre Infrastruktur in Schuss halten sollen?

Liegt wahrscheinlich daran, dass ich 2 Enkel habe... da wird man auch mal sentimental nachdenklich...



