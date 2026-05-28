Silberpreis startet durch: Sollten Anleger jetzt auf diese Silberaktie setzen?

Der Silberpreis verpasste es in den letzten Wochen ein ums andere Mal, sich dem Würgegriff der Korrektur zu entziehen. Vielversprechende Erholungsversuche fielen in sich zusammen, noch ehe Silber entscheidende Preisbereiche zurückerobern konnte. Die aktuelle Preisschwäche offeriert antizyklisch agierenden Anlegern und Investoren jedoch Chancen, denn übergeordnet sind die Perspektiven für Silber weiterhin exzellent. Im Übrigen gilt das auch für Gold, respektive dem Goldpreis und Goldminenaktien.

Gold und auch Silber wiesen schon einmal deutlich stabilere Konstellationen auf. Anziehende Ölpreise und in ihrem Sog anziehende Anleiherenditen machen derzeit nicht nur die Edelmetalle nervös. Auch an den Aktienmärkten ist eine gewisse Zurückhaltung deutlich zu erkennen. So rutschte der Dax zuletzt in Richtung 25.000 Punkte und auch der Dow Jones Ind. lässt es etwas ruhiger angehen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

PCE-Klippe erfolgreich umschifft

Mit großer Spannung wurden die heutigen PCE-Daten für April erwartet. Die Sorge, dass die US-Notenbank die Geldpolitik straffen könnte, greift seit den vor einigen Tagen veröffentlichten US-Verbraucher- und US-Erzeugerpreisdaten um sich. Dem Silberpreis drohte der Inflations-Hammer. Der blieb jedoch aus, als die Daten veröffentlicht wurden. Angesichts der Datenlage ist es für eine generelle Entwarnung zwar zu früh, doch der Markt honorierte es, dass die eminent wichtigen PCE-Daten, vor allem in der Kernrate, im Rahmen der Erwartung veröffentlicht wurden und nicht darüber lagen. Gold und Silber drehten in einer ersten Reaktion wieder nach oben ab.

Silberpreis-Prognose: kurzfristig Abwärtsrisiko, langfristig enormes Aufwärtspotenzial

Das Defizit dominiert den Silbermarkt bereits seit Jahren. Daran dürfte sich auch zunächst nichts ändern. Damit bleibt ein wesentlicher Preistreiber der Rallye erhalten. Dennoch weist Silber kurzfristig Abwärtsrisiko auf. Im besten Fall bleibt der aktuelle Rücksetzer auf 70 US-Dollar begrenzt. Ein Test der Zone 61 US-Dollar / 60 US-Dollar ist jedoch nicht auszuschließen. Sollte es hingegen unter die 54,5 US-Dollar gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Kurzum. Das bullische Szenario mit einem übergeordneten Ziel von 100 US-Dollar bis 120 US-Dollar ist unverändert intakt. Erst ein Rutsch unter die 54,5 US-Dollar würde das Szenario beenden.

Dass die Korrektur recht weit fortgeschritten ist und möglicherweise vor ihrem Ende steht, verdeutlicht auch ein Blick auf die Stimmungslage. Der überbordende Optimismus ist aus dem Markt raus. Stattdessen wird Silber insbesondere von Analysten immer skeptischer gesehen. Nicht zuletzt schraubte die UBS vor einigen Tagen an ihrer Defizitprognose.

Für antizyklisch agierende und meinungsstarke Anleger könnten sich in den kommenden Tagen und Wochen spannende Gelegenheiten eröffnen – so auch bei Pan American Silver.

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Warum sich Anleger diese Silberminenaktie genau ansehen sollten

Pan American Silver steht immer ein wenig im Schatten der großen Produzenten. Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines oder aber Fresnillo bestimmen das Handelsgeschehen und ziehen einen Großteil der Aufmerksamkeit auf sich. Dabei zeigte Pan American Silver in den letzten Jahren ein exzellentes Gespür für sich bietende Gelegenheiten.

So sorgte die Übernahme von Yamana Gold im Jahr 2022 für großes Aufsehen. Pan American Silver stach damals zusammen mit Agnico Eagle Mines den südafrikanischen Produzenten Gold Fields im Rennen um die Yamana-Assets aus. Und im Frühjahr 2025 und damit vor der großen Silberrallye übernahm Pan American Silver MAG Silver. MAG Silver war mit 44 Prozent an der mexikanischen Mine Juanicipio von Fresnillo beteiligt. Im September 2025 wurde die Übernahme endgültig finalisiert.

Gold-Silberproduzent liefert starke Quartalszahlen

Pan American Silver veröffentlichte einen bereinigten Gewinn in Höhe von 459 Mio. US-Dollar, was wiederum einem EPS von 1,09 US-Dollar entspricht. Zum Vergleich: Im 1. Quartal 2025 wurde der bereinigte Gewinn mit 153 Mio. US-Dollar bzw. einem EPS von 0,42 US-Dollar angegeben. Der operative cash flow entwickelte sich stark und wurde für das 1. Quartal 2026 mit 505 Mio. US-Dollar vermeldet, nach 177 Mio. US-Dollar im 1. Quartal 2025.

Die Silberproduktion legte aufgrund der Übernahme deutlich zu und wurde für das 1. Quartal 2026 mit 6,435 Mio. Unzen zu AISC von 6,63 US-Dollar je Unze angegeben, nach 5,003 Mio. Unzen Silber zu AISC in Höhe von 13,88 US-Dollar im 1. Quartal 2025. Die Goldproduktion lag bei 169.200 Unzen zu AISC von 1.851 US-Dollar je Unze Gold, nach 182.200 Unzen Gold zu AISC in Höhe von 1.485 US-Dollar im 1. Quartal 2025.

Fazit

Pan American Silver verfügt über eine exzellentes Management. Die klugen Übernahmen bzw. Zukäufe haben das Unternehmen zu einem erstklassigen Gold-Silberproduzenten gemacht. Die fundamentale Stärke spiegelte sich nicht zuletzt in den Daten für das 1. Quartal wider. Doch auch Pan American Silver musste sich der Korrektur beugen. Dem gescheiterten Versuch, die 90 CAD zurückzuerobern, folgte ein knackiger Rücksetzer. Die zentrale Unterstützungszone, die besonders für antizyklisch agierende Anleger interessant sein dürfte, verläuft im Bereich 70 CAD / 60 CAD. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig. Auf der Oberseite liegen Widerstände bzw. potenzielle Kursziele bei 90 CAD und 95 CAD.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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