Euro legt etwas zu - Hoffnung auf Einigung im Nahen Osten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat am Donnerstag zugelegt. Am Nachmittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1631 US-Dollar gehandelt. Von zwischenzeitlichen Verluste erholte sich der Euro wieder. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1617 (Mittwoch: 1,1637) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8608 (0,8593) Euro.

Berichte über eine Einigung zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran belasteten den Dollar. So habe man eine Verlängerung des Waffenstillstands zwischen den beiden Ländern und die Aufnahme von Verhandlungen über das iranische Atomprogramm vereinbar, berichtete die US-Nachrichtenwebsite "Axios" unter Berufung auf Eingeweihte. Allerdings müsse Präsident Donald Trump der Vereinbarung noch zustimmen.